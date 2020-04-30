Проблема миграции населения в России существует уже давно. Год от года россияне покидали регионы по мере обнищания экономики, в поисках более высокого заработка, а также развитой инфраструктуры, предоставляющей какие-то удобства. Сёла опустошались вовсе — уезжали все, кто мог уехать. Сейчас же возникновение коронавируса и ограничения, вводимые по передвижению между регионами, а также между странами, могут усложнить не то что бы выход из режима самоизоляции, сколько усугубить запуск и в принципе перенастройку и без того пострадавших внутренних производственных цепочек. Сейчас для нас всех как никогда важна бесперебойность этих процессов в отрасли сельского хозяйства.

Трудовые иммигранты

С одной стороны, как заявили в пресс-службе Минсельхоза РФ, страна располагает всеми необходимыми ресурсами для проведения сезонных полевых работ, посевная кампания в России проходит в штатном режиме и даже темпы кампании существенно превышают прошлогодние, с другой — экспертами в СМИ высказывается предположение, что хозяйства будут испытывать сложности и с посевной кампанией и со сбором урожая. Ноги у этой версии, скорее всего, растут от звучащих в зарубежных информационных источниках новостей о сложностях европейских фермеров, с которыми они столкнулись из-за ограничения миграционных потоков. Они жалуются, что платить больше, чем некогда мигрантам, они не готовы, да и в принципе сейчас в разгар сезона не хватает людей.

Fao.org Иммигранты. Сельская местность

Между тем в России ситуация складывается несколько иначе. Понятно, что, несмотря на имеющуюся безработицу, трудоспособного населения в стране не хватает и, так же, как и в Европе, немногие готовы на работу за небольшие деньги. МВД России приняло решение не депортировать граждан Таджикистана, Узбекистана, Молдавии, Украины и Азербайджана, прибывших без виз, на время пандемии. Правда, при этом в ведомстве отметили, что они, хоть и имеют право до 15 июня работать без разрешительных документов, но их работодатели все равно обязаны уведомлять о найме таких сотрудников миграционные подразделения МВД, что позволит проводить анализ рынка труда, в том числе с целью выявления безработных иностранных граждан. Кстати, многие из мигрантов сейчас оказались безработными из-за частичной заморозки строительных работ. И, судя, опять же, по новостям, доносящимся из СМИ, потоки мигрантов устремились в южные регионы. Вероятно, потому что именно там активнее всего проходят сельхозработы, в отдельных регионах уже собирают клубнику. Так что, по большому счету, предрекать какие-то проблемы сельхозотрасли из-за пандемии пока преждевременно: потоки временно безработных мигрантов, судя по всему, перераспределились, дизельное топливо как раз в разгар посевной кампании подешевело. Как сообщал телеканалу RT президент Российского топливного союза Евгений Аркуша, с 15 апреля розничные цены на дизель снизили все нефтяные компании, а вслед за ними это сделали и независимые АЗС. Данное снижение было максимальным за последние восемь лет, что позволило отыграть январское подорожание. Эксперты заявляли, что такую динамику обеспечила договорённость правительства с нефтяниками. В общем, ничего не предвещает сегодня беды со стороны реализации посевной кампании. Скорее всего, она ничем от прошлогодней отличаться не будет, несмотря на пандемию.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна На заправке

Если рассматривать кампанию с точки зрения обеспечения техническими мощностями, то наши хозяйства преимущественно оснащены техникой выпускаемой Ростсельмашем, потому как государство субсидировало фермерам затраты на покупку отечественных сельхозмашин, таким образом, оказывая поддержку селянам в обновлении и в принципе оснащении хозяйств техникой. Судя по сообщению, размещенному на личной странице в Фейсбуке одного из главных владельцев предприятия Константина Бабкина, рассказывавшего о факторах, позволяющих, несмотря на пандемию, выплатить в этом году акционерам дивиденды, фермеры не должны будут испытать проблем с техническим обслуживанием своих сельхозмашин производства Ростсельмаш, иначе бы владельцам предприятия было бы не до дивидендов.

Другой вопрос, что как-то во всем мире, и в России тоже, перестали говорить о новых технологиях в сельском хозяйстве, в том числе беспилотных машинах, хотя они как раз бы сейчас на фоне проблем нехватки рабочих рук, имеется в виду — нехватки легальных «рук», тех, кто является гражданами своих стран, — могли бы решить эту проблему. Но, видимо, эта тема, как и предполагалось еще на стадии ее бурного обсуждения, отложена в очень дальний и долгий ящик. Слишком уж это дорогая «история», особенно на фоне существующих элементарных проблем, например в системе здравоохранения, благодаря ее оптимизации по всему миру в соответствии с рекомендациями международных экспертов.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Трудовые иммигранты

Столкнуться с проблемой сельхозотрасль может при сбыте урожая. Во-первых, пока неизвестно, как поведут себя цены на горюче-смазочные материалы, спустя несколько месяцев после снятия режима изоляции. Во-вторых, те потоки мигрантов, отправленные, возможно, сегодня, например, из-за простоя стройотрасли в сельхозотрасль, могут вернуться уже скоро на стройки. В республиках Средней Азии, если судить по новостям, коронавирус, по большому счету, только начал развиваться, а значит, к сезону сбора урожая, рассчитывать, скорее всего, на новый поток мигрантов оттуда не стоит. В-третьих, платежеспособность населения восстановится нескоро. А южные фермеры или перекупщики их товаров очень уж любят зарабатывать с лихвой на жителях Центральной России, от которых же сейчас во время пандемии отвернулись, как от прокаженных, пуская едкие комментарии в их адрес.

Думается, закрытие границ регионами, как и попытка «прижать» зерно в амбарах, а были и такие случаи — трейдеры не могли купить зерно, еще аукнется чиновникам таких регионов и личным подсобным хозяйствам, реализующим свою продукцию в Центральные регионы России. Хотя, безусловно, если ожидать ограничений импортной продукции из-за угрозы распространения коронавируса, то самое время российским фермерам захватывать внутренние рынки сбыта. Но опять же вопрос: за счет какой рабочей силы и готовы ли люди будут покупать продукцию из регионов, где их совсем недавно были не рады видеть?