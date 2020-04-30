«Кетмень» вместо каски: зачем мигранты поехали на юг и ждать ли урожаев?
Проблема миграции населения в России существует уже давно. Год от года россияне покидали регионы по мере обнищания экономики, в поисках более высокого заработка, а также развитой инфраструктуры, предоставляющей какие-то удобства. Сёла опустошались вовсе — уезжали все, кто мог уехать. Сейчас же возникновение коронавируса и ограничения, вводимые по передвижению между регионами, а также между странами, могут усложнить не то что бы выход из режима самоизоляции, сколько усугубить запуск и в принципе перенастройку и без того пострадавших внутренних производственных цепочек. Сейчас для нас всех как никогда важна бесперебойность этих процессов в отрасли сельского хозяйства.
С одной стороны, как заявили в пресс-службе Минсельхоза РФ, страна располагает всеми необходимыми ресурсами для проведения сезонных полевых работ, посевная кампания в России проходит в штатном режиме и даже темпы кампании существенно превышают прошлогодние, с другой — экспертами в СМИ высказывается предположение, что хозяйства будут испытывать сложности и с посевной кампанией и со сбором урожая. Ноги у этой версии, скорее всего, растут от звучащих в зарубежных информационных источниках новостей о сложностях европейских фермеров, с которыми они столкнулись из-за ограничения миграционных потоков. Они жалуются, что платить больше, чем некогда мигрантам, они не готовы, да и в принципе сейчас в разгар сезона не хватает людей.
Между тем в России ситуация складывается несколько иначе. Понятно, что, несмотря на имеющуюся безработицу, трудоспособного населения в стране не хватает и, так же, как и в Европе, немногие готовы на работу за небольшие деньги. МВД России приняло решение не депортировать граждан Таджикистана, Узбекистана, Молдавии, Украины и Азербайджана, прибывших без виз, на время пандемии. Правда, при этом в ведомстве отметили, что они, хоть и имеют право до 15 июня работать без разрешительных документов, но их работодатели все равно обязаны уведомлять о найме таких сотрудников миграционные подразделения МВД, что позволит проводить анализ рынка труда, в том числе с целью выявления безработных иностранных граждан. Кстати, многие из мигрантов сейчас оказались безработными из-за частичной заморозки строительных работ. И, судя, опять же, по новостям, доносящимся из СМИ, потоки мигрантов устремились в южные регионы. Вероятно, потому что именно там активнее всего проходят сельхозработы, в отдельных регионах уже собирают клубнику. Так что, по большому счету, предрекать какие-то проблемы сельхозотрасли из-за пандемии пока преждевременно: потоки временно безработных мигрантов, судя по всему, перераспределились, дизельное топливо как раз в разгар посевной кампании подешевело. Как сообщал телеканалу RT президент Российского топливного союза Евгений Аркуша, с 15 апреля розничные цены на дизель снизили все нефтяные компании, а вслед за ними это сделали и независимые АЗС. Данное снижение было максимальным за последние восемь лет, что позволило отыграть январское подорожание. Эксперты заявляли, что такую динамику обеспечила договорённость правительства с нефтяниками. В общем, ничего не предвещает сегодня беды со стороны реализации посевной кампании. Скорее всего, она ничем от прошлогодней отличаться не будет, несмотря на пандемию.
Если рассматривать кампанию с точки зрения обеспечения техническими мощностями, то наши хозяйства преимущественно оснащены техникой выпускаемой Ростсельмашем, потому как государство субсидировало фермерам затраты на покупку отечественных сельхозмашин, таким образом, оказывая поддержку селянам в обновлении и в принципе оснащении хозяйств техникой. Судя по сообщению, размещенному на личной странице в Фейсбуке одного из главных владельцев предприятия Константина Бабкина, рассказывавшего о факторах, позволяющих, несмотря на пандемию, выплатить в этом году акционерам дивиденды, фермеры не должны будут испытать проблем с техническим обслуживанием своих сельхозмашин производства Ростсельмаш, иначе бы владельцам предприятия было бы не до дивидендов.
Другой вопрос, что как-то во всем мире, и в России тоже, перестали говорить о новых технологиях в сельском хозяйстве, в том числе беспилотных машинах, хотя они как раз бы сейчас на фоне проблем нехватки рабочих рук, имеется в виду — нехватки легальных «рук», тех, кто является гражданами своих стран, — могли бы решить эту проблему. Но, видимо, эта тема, как и предполагалось еще на стадии ее бурного обсуждения, отложена в очень дальний и долгий ящик. Слишком уж это дорогая «история», особенно на фоне существующих элементарных проблем, например в системе здравоохранения, благодаря ее оптимизации по всему миру в соответствии с рекомендациями международных экспертов.
Столкнуться с проблемой сельхозотрасль может при сбыте урожая. Во-первых, пока неизвестно, как поведут себя цены на горюче-смазочные материалы, спустя несколько месяцев после снятия режима изоляции. Во-вторых, те потоки мигрантов, отправленные, возможно, сегодня, например, из-за простоя стройотрасли в сельхозотрасль, могут вернуться уже скоро на стройки. В республиках Средней Азии, если судить по новостям, коронавирус, по большому счету, только начал развиваться, а значит, к сезону сбора урожая, рассчитывать, скорее всего, на новый поток мигрантов оттуда не стоит. В-третьих, платежеспособность населения восстановится нескоро. А южные фермеры или перекупщики их товаров очень уж любят зарабатывать с лихвой на жителях Центральной России, от которых же сейчас во время пандемии отвернулись, как от прокаженных, пуская едкие комментарии в их адрес.
Думается, закрытие границ регионами, как и попытка «прижать» зерно в амбарах, а были и такие случаи — трейдеры не могли купить зерно, еще аукнется чиновникам таких регионов и личным подсобным хозяйствам, реализующим свою продукцию в Центральные регионы России. Хотя, безусловно, если ожидать ограничений импортной продукции из-за угрозы распространения коронавируса, то самое время российским фермерам захватывать внутренние рынки сбыта. Но опять же вопрос: за счет какой рабочей силы и готовы ли люди будут покупать продукцию из регионов, где их совсем недавно были не рады видеть?