Желание украинского президента Зеленского иметь в составе кабинета министров такую персону, как экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, вполне понятно. Хотя сам Зеленский ни разу публично не подтвердил такое свое желание. Информация о таком кадровом решении появилась 22 апреля со ссылкой на «трех собеседников» в руководстве партии «Слуга народа», пресс-секретаря Саакашвили Дарины Чиж и, позднее, на запись самого Саакашвили в Фейсбуке.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Но, повторюсь, само желание президента понятно и обосновано. Хотя бы потому, что скорость и последовательность, с которыми в украинском кабмине набирает вес министр иностранных дел Арсен Аваков, может вызвать трепет у куда более толстокожего политика, чем трепетный Зеленский. А так уж расписала история, что армянин Аваков и грузин Саакашвили — это не соратники в борьбе за счастье украинского народа, а:

Это начало очень содержательного диалога между Саакашвили и Аваковым на одном из заседаний Национального совета реформ. Далее — сплошной кавказский темперамент…

Александр Горбаруков ИА REGNUM Арсен Аваков

Но, повторюсь, само желание более чем актуально. Но в кадровых решениях новой власти уже давно заметна не то что непродуманность, а просто бездумие. И это не оскорбление, это диагноз. И «эксцесс Саакашвили» тому подтверждение.

У нынешней власти Киева есть три планетарных «друга» — Вашингтон, Брюссель и Тбилиси. Было гораздо больше: ведь после зимы 2013−2014 годов «революционную», «жертвенную» и антироссийскую Украину мир на руках носил. Но украинская внешняя политика, сконцентрированная в образах ее министров иностранных дел Дещицы, Климкина да Пристайко, вогнала страну практически в политическую изоляцию. И сейчас из ее соседей полностью лояльна по отношению к Украине только Беларусь, да и ту Киев откровенно оттолкнул, публично и бессмысленно присоединившись к «Заявлению Высокого представителя от имени ЕС об объединении некоторых стран в отношении ограничительных мер против Беларуси». Зато перед Брюсселем прогнулись…

Идея назначения Михаила Саакашвили вице-премьером в кабмин своим следствием может иметь отталкивание и этих трех последних «друзей». Хотя «отталкивание» — это слишком громко сказано… США и ЕС просто перестанут обращать внимание на украинские потребности. Тем более что им сейчас не до того: коронавирус так бушует, что цены на ресурсы летят вниз. Поэтому дешевеет и один из последних украинских ресурсов — антироссийская направленность внешней и внутренней политики.

У Саакашвили действительно плотные связи и в МВФ, и в американском истеблишменте. Чем, собственно, и мотивировалась сама целесообразность его вице-премьерства. Но его американские связи — это в основном Демократическая партия. То есть те, кто в начале года устроили шоу с импичментом президента Трампа, используя именно украинский повод. Те, которые сейчас имеют все основания надеяться, что в ноябре они «вынесут» республиканца Трампа из Овального кабинета Белого дома. Те, которые, по мнению Трампа, украли на Украине больше, чем честно заработали Гейтс и Цукерберг, вместе взятые. Поэтому предполагать, что президент-республиканец обрадуется усилению ставленника демократов в Украине, было бы откровенно наивно. В итоге — минус первый «друг» (во всяком случае — до президентских выборов в ноябре этого года).

Грузия отреагировала на перспективу назначения Саакашвили украинским вице-премьером дружно, нервно и резко отрицательно. Президент Саломе Зурабишвили заметила, что назначением Саакашвили «на карту поставлены долгосрочные отношения между нашими государствами, наши институты игнорируются, а нашеобщество оскорбляется». Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что «за таким шагом последует соответствующий ответ со стороны Грузии», вплоть до отзыва посла. А посол Грузии на Украине Теймураз Шарадзенидзе предположил, что «назначение Саакашвили, скорее всего, будет воспринято Тбилиси какнедружественный и недопустимый шаг со стороны стратегического партнера».

President.gov.ge Саломе Зурабишвили

Обосновывая свою позицию, президент Зурабишвили назвала Михаила Саакашвили человеком, «чьи преступные действия отражены не только в приговоре судебнойвласти Грузии, но и в соответствующем решении Европейского суда по правам человека». Возможно, оно и так, но не покидает ощущение, что в Тбилиси его просто побаиваются. В октябре в Грузии парламентские выборы, и «Единое национальное движение», партия сторонников Саакашвили, уверенно идет на втором месте. Причем набирая темп: от 11% в конце 2018 года до 23% в феврале 2020-го. В таких условиях не стоит увеличивать политический вес конкурента. Минус второй «друг».

И не следует забывать, что Тбилиси — это ценнейший актив Брюсселя, иголка в «кавказском подбрюшье» России. Грузия — это учредитель и участник двух амбициозных проектов Евросоюза в регионе «Центральная Европа — Кавказ»: ГУАМ и «Восточного партнерства». Как и Украина. И в случае кризиса между Киевом и Тбилиси, скорее всего, Брюссель выберет вторых: Украину, как политическую шпагу, в крайнем случае можно заменить Молдавией (это и дешевле получится), а вот на Кавказе Грузия одна. То есть — минус третий «друг».

И в Киеве «опомнились». Или их «опомнили». 24 апреля вопрос об утверждении Саакашвили не был включен в повестку дня внеочередного заседания Верховной рады, хотя Михаил еще тешил себя надеждой на следующее заседание. Но уже 28 апреля появилась информация о том, что кабинет министров отозвал из Верховной рады представление на назначение Михеила Саакашвили вице-премьер-министром по реформам. Что и подтвердилось через два дня, когда на заседании парламента обсуждалось все, вплоть до крестоцветных растений, но не кадровые вопросы.

После заседания главу фракции «Слуга народа» Давида Арахамию на брифинге спросили: «Что, голосов не хватило?» На что тот отреагировал очень эмоционально: «Неправильные у вас слухи!» Оказывается, Зеленский и Саакашвили нашли «другой формат взаимодействия», о котором Арахамия говорить отказался.

President.gov.ua Давид Арахамия

Полагаю, что Давид лукавил. Информация об отсутствии достаточного количества голосов для назначения Саакашвили уже два дня фонтанировала из всех парламентских источников.

В кулуарах Рады сразу же начались споры: а не повторится ли ситуация 2016 года, когда Саакашвили, уволенный с поста губернатора Одесской области, начал «войну» против своего бывшего друга и союзника, президента Порошенко? Ведь тогда исцарапано было политическое лицо и у того, и у другого. Моя версия — НЕТ. Над гордым грузином висят обвинительные приговоры Тбилисского городского суда общим сроком в девять лет. Выдать его Грузии — конечно, не выдадут как гражданина Украины. Хотя 22 ноября 1995 года между Украиной и Грузией был подписан договор о правовой помощи, который допускает экстрадицию.

А вот отправить его на украинские нары после вынесения приговора тбилисским судом — это просто. И зависеть это будет только от воли украинского президента.

Так что, скорее всего, Саакашвили попытаются посадить на короткую цепь. По мнению парламентских кулуаров, скорее всего, в Национальном совете реформ. Именно там, где несколько лет назад он так темпераментно общался с министром Аваковым.