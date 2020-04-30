Памятник истории и культуры — дом купцов Бажениных в деревне Вавчуге Архангельской области может уверенно смотреть в будущее. Объединенная судостроительная корпорация и АО «ПО Севмаш» перечислили собственнику дома МО «Холмогорский район» на его восстановление 20 млн рублей. Письмо с такой просьбой в адрес корпорации в конце 2019 года направил бывший губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Дом купцов Бажениных в деревне Вавчуге Холмогорского района Архангельской области

Пресс-служба АО «ПО Севмаш» сообщила: «АО «ОСК» и АО «ПО «Севмаш» поддержали проект по восстановлению Дома Бажениных в деревне Вавчуга Холмогорского района, учитывая его культурное и историческое значение. В рамках оказания благотворительной помощи вопрос о выделении средств был рассмотрен органами управления предприятия.

Уверены, объект культурного наследия родовой дом династии Бажениных, основателей первой в России купеческой кораблестроительной верфи, должен быть восстановлен в целях сохранения и приумножения славы отечественного кораблестроения и патриотического воспитания молодежи».

Глава Холмогорского района Наталья Большакова сообщила, что деньги уже поступили на расчетный счет и теперь руководители района будут решать вопрос о проведении работ. Планируется объявить конкурс на проектирование реставрации и затем на саму реставрацию дома, находящегося в аварийном состоянии. По словам Натальи Владимировны, дом станет гостевым, а часть комнат займет музейная экспозиция.

В свою очередь, Анна Ивченко, руководитель инспекции по охране памятников истории и культуры Архангельской области, сказала, что по примерным расчетам проект реставрации обойдется в 7 млн рублей. Скорее всего, оставшейся суммы на реставрацию не хватит и придется искать и других благотворителей. Но начало спасению дома положено.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Памятник истории и культуры находится в аварийном состоянии

Дом принадлежал купцам Осипу и Федору Бажениным, основателям верфи и пильной мельницы на берегу Северной Двины. Братья получили от Петра Первого льготы и привилегии, которые позволили начать судостроение в Вавчуге. Всего на верфи были построены 120 больших торговых судов. В Вавчуге, в гостях у братьев бывал Петр Первый. У дома лежит наковальня, на которой, по легенде, работал сам царь. По другой легенде, на острове Сахарная головка посреди Вавчужского озера купцы поили Петра Первого чаем из самовара.

В 2016 году журналист Алексей Липницкий, писатель Виктор Толкачев и представитель фонда сохранения исторического наследия «Император» осмотрели здание. Его крыша текла, окна были выбиты, двери — сорваны. Общественники обратились к тогдашнему губернатору области Игорю Орлову о необходимости спасти исторический дом. В 2019 году был найден инвестор, готовый вложить средства в восстановление дома при условии его приватизации. Конкурс на эскизный проект реставрации уже готовился. Теперь, очевидно, планы по приватизации будут пересмотрены. Также пока неясно, к какому музею обратится администрация Холмогорского района за помощью в создании музейной экспозиции и кто будет арендатором помещений под гостевые комнаты.