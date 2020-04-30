Герои — уроженцы Удмуртии

Центральный Госархив Удмуртии Герой Советского Союза Л.А. Ардашев у скорострельной авиационной пушки на выставке «25 лет Советской Удмуртии». Ноябрь 1945 года

22 июня 1941 года в 4 часа утра Германия начала войну против Советского Союза. В 5 часов утра житель Ижевска Леонид Бутелин, командир звена 12-го истребительного авиаполка, сбив один самолет противника и израсходовав все патроны, таранил второй. Погиб смертью героя.

Около 300 уроженцев республики в первые часы войны вступили в борьбу с противником в составе пограничных отрядов, 200 человек из них погибли. Девять уроженцев Удмуртии сражались в числе защитников Брестской крепости.

Телеграмма наркома обороны СССР маршала Советского Союза С. К. Тимошенко председателю Совнаркома УАССР А. В. Тронину об объявлении мобилизации

Центральный Госархив Удмуртии Митинг жителей г. Воткинска в связи с началом Великой Отечественной войны. 3 июля 1941 года

Центральный Госархив Удмуртии Митинг на Воткинском машиностроительном заводе перед отправкой бойцов артдивизиона в состав запасного полка. 6 сентября 1942 года

Центральный Госархив Удмуртии Бойцы 174-го отдельного истребительного противотанкового артдивизиона им. Комсомола Удмуртии перед отправкой на фронт. 22 сентября 1942 года

В 16:47 22 июня на имя председателя Совнаркома УАССР Андрея Тронина была направлена телеграмма об объявлении мобилизации от наркома обороны СССР, маршала Семёна Тимошенко. Через два часа военкомат Удмуртии получил правительственную телеграмму о мобилизации военнообязанных с 1905 по 1918 годы рождения, то есть в возрасте от 23 до 36 лет.

В рядах действующей армии к 22 июня насчитывалось около 30 тыс. жителей республики. Открывшиеся 23 июня военкоматы приняли почти 100% военнообязанных. К началу июля в добровольцы записались почти 3 тыс. жителей республики. Всего в годы войны Удмуртия направила в Красную армию, по разным оценкам, от 260 до 364 тыс. человек.

Центральный Госархив Удмуртии Летчики 76-го гвардейского штурмового авиаполка 1-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии 1-й воздушной армии. 1945

Центральный Госархив Удмуртии Бойцы роты ст. лейтенанта В. П. Зайцева (1-й слева) первыми вышли на государственную границу СССР с Восточной Пруссией. Август 1944 года

Центральный Госархив Удмуртии Советские офицеры у Бранденбургских ворот. г. Берлин. Июнь 1945 года

С фронта вернулись с боевыми орденами и медалями около 70 тыс. уроженцев Удмуртии. Они принимали участие в героических битвах под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге, освобождая Украину, Белоруссию, Польшу, Чехословакию. 98 удмуртских воинов удостоены высокого звания Героя Советского Союза, более 20 из них звание присвоено после взятия Берлина. Около 133 тыс. жителей республики не вернулось с фронта.

Центральный Госархив Удмуртии Экипаж гвардейской подводной лодки М-171. В центре − командир под-лодки В.Г. Стариков. Август 1942 года

Центральный Госархив Удмуртии Командование 110-й стрелковой бригады, сформированной в Удмуртии, 10 июня 1942 года

Центральный Госархив Удмуртии Бойцы партизанского отряда им. Комсомола Удмуртии. 28 августа 1943 года

Войска и партизанские отряды

В Удмуртии было сформировано более 30 общевойсковых, кавалерийских, авиационных частей и соединений. 97-я, 192-я, 313-я, 357-я стрелковые дивизии, 421-й артиллерийский полк, 76-й, 671-й, 694-й, 695-й штурмовые авиаполки, и 174-й отдельный истребительный противотанковый дивизион им. Комсомола Удмуртии. Удмуртский обком комсомола сформировал два партизанских отряда общей численностью 68 человек, полностью их обмундировал и вооружил на средства, собранные молодежью республики. Первый отряд скомплектовали и отправили в Ленинградскую область в августе 1942 года, второй был организован через год. Отряды формировались и были обмундированы за счёт личных средств добровольцев.

Центральный Госархив Удмуртии Продукция Воткинского машиностроительного завода, представленная на выставке «25 лет Советской Удмуртии». Ноябрь 1945 года

Промышленность Удмуртии — фронту

Начало войны все города и районы Удмуртии встретили одинаково — на всех предприятиях, в учреждениях, колхозах и совхозах республики прошли многолюдные митинги и собрания. Все жители региона единогласно заявили о готовности сделать все возможное для победы Красной армии. Все предприятия республики моментально были переведены на военные рельсы.

Построенные ещё до начала Великой Отечественной войны удмуртские предприятия позволили принять на свои базы эвакуированную промышленность из многих регионов страны. К началу зимы 1941 года в республику прибыли 65 промышленных предприятий, которые в основном слились с действующими заводами в Ижевске, Сарапуле, Воткинске и Глазове. Часть заводов получила отдельные промышленные площадки.

Так, в Удмуртию были эвакуированы оборудование и рабочие Киевского завода № 393, в Камбарку начало поступать оборудование заводов, эвакуированных из Очаково и Петрозаводска. Основным видом продукции завода была автоцистерна для перевозки бензина, солярки. В Сарапул прибыли эшелоны с оборудованием Московского радиозавода им. Орджоникидзе. В Ижевск был эвакуирован Тульский оружейный завод. В регионе работал Московский завод мотоциклетных моторов, Киевский мотозавод, Серпуховский мотоциклетный завод, Экспериментальный завод режущих инструментов, Ромодановский химзавод, производство Оборудования метростроя, Днепропетровский завод Главстроймеханизации, Ленинский сахзавод, Дороховский стеклозавод, обувные фабрики, конструкторские бюро, институты, льнозаводы, Школа ВВС, Вичугский аэроклуб.

Сарапульский радиозавод Г.М. Школьник за регулировкой танковой радиостанции

Центральный Госархив Удмуртии Г.З. Сухих, фрезеровщик цеха № 22 Ижевского металлургического завода, выполнявший норму на 200-250%. Октябрь 1943 года

Центральный Госархив Удмуртии Учащиеся Ижевского педтехникума на демонстрации. 7 ноября 1941 года

Всего за годы войны ижевские оружейники дали для Красной армии более 11,145 млн винтовок и карабинов, 7130 авиапушек, 213 440 пулеметов, 131 310 противотанковых ружей, 96 150 пистолетов системы «ТТ», отмечает главный специалист отдела информации и публикации документов Архивной службы Удмуртии Ф. Н. Пузанова. Ижевский металлургический завод стал одним из основных поставщиков высококачественной стали и специальных поковок для предприятий машиностроительной промышленности. Его сталь и поковки получали 150 предприятий страны. За годы войны ижевские металлурги изготовили 1484 тонн стали, 1104 тонн проката, 148 тыс. тонн штамповок и поковок, 100 тыс. тонн проволоки, калибровки и ленты. Воткинские машиностроители выпустили более 52 тыс. пушек, освоили производство 14 новых видов продукции, увеличили основное производство в 13 раз. Неоценим вклад в дело Победы инженеров, техников, рабочих Удмуртии. Они, полуголодные, работали по 12−16 часов в сутки, иногда месяцами не выходили из цехов заводов.

Центральный Госархив Удмуртии Сдача хлеба государству колхозниками колхоза «Авангард» Нылгинского района. 1943

Центральный Госархив Удмуртии Комсомольско-молодежное звено А.В. Кривошеиной огород-совхоза № 1 Ижевского металлургического завода. 1944

Хлеб для страны

За годы войны колхозы республики сдали государству 911,308 тыс. тонн хлеба, что соответствовало уровню производства семи довоенных лет. Причём на место мужчин за комбайнами, тракторами, автотранспортом встали женщины, заменив ушедших на фронт мужчин. Курсы по подготовке трактористок были созданы во всех районах республики. Закрыв потребности в рабочей силе, колхозы начали сталкиваться с дефицитом техники, а в дальнейшем и лошадей. На поля и фермы республики вышли трудиться подростки и дети. Городские и сельские школьники создавали бригады на колхозных полях.

В период с 1942 по 1945 крестьянство республики методом народной стройки возвело железную дорогу Ижевск — Балезино, которая имела стратегическое значение. Женщины и подростки трудились на её строительстве, выполняя основную часть работ вручную. Рабочее движение на том отрезке было открыто в марте 1943 года.

Центральный Госархив Удмуртии Фронтовая комсомольско-молодежная бригада Шадриной Сарапульской швейной фабрики. 1943–1945

Жители Удмуртии в годы войны внесли в Фонд обороны и на строительство боевой техники более 300 млн рублей. Трудящиеся республики собрали и отправили в действующую армию 21 тыс. полушубков, 57 тыс. пар валенок, 92 тыс. пар носков, 131 тыс. пар варежек и перчаток.

Эвакогоспитали

За годы войны в республике работало около 70 эвакогоспиталей. В основном госпитали располагались в зданиях больниц, школ, санаториев, отмечает начальник отдела информации и публикации документов Госархива республики Е. М. Шмакова. Бойцов лечили более 400 медицинских работников, включая 46 хирургов. На базе госпиталей в годы войны медики не переставали вести исследовательскую работу, так было написано 177 научных работ, внесено до 25 рационализаторских предложений. Удмуртские госпитали показывали высокие показатели по излечиванию пациентов — более 60% раненых возвращались в действующую армию после выписки. Более 1 тыс. доноров Удмуртии сдавали кровь, что также способствовало эффективному излечению раненых.

Ветераны сегодня

Сейчас на территории республики проживают 2 233 участника и инвалида Великой Отечественной войны, вдов участников и инвалидов войны, ветерана, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. 8 367 жителей республики являются тружениками тыла.

Центральный Госархив Удмуртии Празднование Победы в Великой Отечественной войне на улицах г. Ижевска. 9 мая 1945 года

Центральный Госархив Удмуртии Праздничная демонстрация строителей треста № 51 в честь Победы в Великой Отечественной войне. Май 1945 года

Материал подготовлен при использовании данных комитета по делам архивов при правительстве Удмуртии.