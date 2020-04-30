Известный яхтсмен Евгений Шкаруба, некоторое время назад взявшийся за строительство в Архангельске парусно-моторной шхуны, занялся сохранением традиций поморского судостроения. Он объявил конкурс фотографий традиционных лодок используемых жителями Архангельской области. Евгений не пригласил к сотрудничеству СМИ, и результат пока количественно скромный — ему прислали описание пяти и фотографии чуть большего числа лодок.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Лодка-долбленка (однодеревка) возрастом 3000 лет найденная на дне реки Южный Буг. Экспозиция Центрального военно-морского музея в Санкт-Петербурге. Такие же лодки-долбленки до сих пор используют в деревне Шалакуша Няндомского райо

Но среди них есть интересные экспонаты. Это лодка-долбленка из Шалакуши Няндомского района Архангельской области, лодка из «космического железа» из села Койда Мезенского района, поморские карбасы из деревни Яреньга с Летнего берега Белого моря и деревни Кальчино в дельте Северной Двины. Самое интересное — долбленка, которая продолжает многотысячелетнюю традицию народного кораблестроения. В Центральном морском музее находится точно такая же долбленка найденная на дне реки Днепр возрастом 3000 лет. Вспомнить древние технологии няндомским мастерам, очевидно, пришлось из-за гораздо большей доступности толстого дерева, чем денег на современные материалы или готовую лодку. Долбленки удобны и на волоках, которых много в бывшей Мошской волости (ныне Няндомский район).

Несколько другими мотивами руководствовались строители лодки, днище которой сделано из куска космической ракеты, сотни которых были запущены с космодрома Плесецк. Борта лодки сделаны из дерева, а «летающее железо» играет роль не только удобного материала, но и трофея. Трофея небезопасного, так как были случаи, когда жители брали в руки кусок гептилового бака ракеты и теряли здоровье.

Поморский карбас с Летнего берега — самый соответствующий идее конкурса. Это классический тип судна, продолжающего судостроительные традиции идущие еще с Балтики и Великого Новгорода. Мастеров, делающих карбасы в области, по мнению Евгения, осталось человек 10. Большая часть живет на Летнем Берегу Белого моря — в Лопшеньге, Яреньге и других деревнях. У такого мастера Виктора Петровича Кузнецова из села Лешуконское яхтсмен в 2017 году заказал карбас «Вашка». В полной комплектации с мачтой, парусом карбас обошелся в 300 тыс. рублей. Для своих, и без большой экипировки, карбас стоит тысяч 100. Такие небольшие цены из-за отсутствия заказчиков.

Поморы

В аналогичной ситуации котласский мастер Александр Шутихин, шьющий лодки из бересты, работает исключительно по заказам музеев. Большого желания приобрести у него 8-метровую берестяную лодку по цене 8000 рублей за погонный метр северяне не проявляют. Древнее мастерство Шутихин сохраняет, выживая производством туесов. У мастеров по карбасам подспорья в виде туесов нет, карбасов музеи не заказывают, умения теряются.

Шкаруба называет своей целью сохранение этих умений и технологий. Лодки, фотографии которых ему прислали и пришлют, Евгений собирается оцифровать 3D-сканером и поместить на выставку своей верфи. Он готов собрать коллекцию и настоящих лодок, если САФУ, на территории которого располагается верфь, или город Архангельск даст землю.

Georg Pik Северная Двина

Яхтсмен считает, что заказы поморским судостроителям появятся, если дальние походы на карбасах вроде его путешествия на «Вашке» по Мезени и Белому морю станут хорошей традицией. Речной и прибрежный туризм также пополнит пакет заказов. Еще один потенциальный драйвер поморского судостроения — Кенозерский национальный парк, на территории которого десятки деревень и озер, а также древний Кенский волок — первая речная дорога новгородцев на Север. Если Евгений Шкаруба широко оповестит северян о конкурсе и найдет спонсоров для приобретения призов, то его следующим шагом станет создание реестра народного судостроения Русского Севера.