Зная о негативном отношении ИА REGNUM к инициативе построить в Подмосковье мусоросжигательные заводы, пресс-служба компании «РТ-Инвест» тем не менее присылает свои пресс-релизы. Вот и в этот раз прислали приглашение на открытие своего современного комплекса по переработке отходов «РТ-Инвест» в Сергиевом Посаде — комплекса по переработке отходов (КПО) «Север». Кто же откажется от такого предложения?

Screenshot «РТ-Инвест» приглашает на открытие

Открытие мусороперерабатывающего комплекса было назначено на 24 апреля 2020 года. Накануне в «РТ-Инвест» неожиданно вспомнили о карантине и попытались отговорить от поездки, окончательно нам с фотокорреспондентом отказали в аппарате зампреда правительства московской области Евгения Хромушин, объяснив отказ в аккредитации все той же пандемией. Однако сервильные СМИ все же побывали на открытии и сделали соответствующие репортажи. Подумалось, зачем приглашать, чтобы потом отказывать, в особенности если нечего скрывать. Разобраться в ситуации помогла депутат совета депутатов Сергиево-Посадского городского округа 1 созыва Александра Евсеева.

Начать нужно с того, что КПО «Север» является масштабным инвестиционным проектом по строительству мусороперерабатывающего комплекса и полигона, поэтому входящим в «РТ-Инвест» структурам правительством московской области были предоставлены земельные участки без проведения торгов. Также успешно была пройдена государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ). А кто бы сомневался, проект-то масштабный. Не будем обсуждать, как было получено положительное заключение экспертной комиссии, а вот место, выбранное под полигон, обсудить стоит. Вряд ли стоит называть место, в котором 85% территории отдано под неутилизируемые отходы, мусороперерабатывающим комплексом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мусорный полигон

Так вот, о месте. Полигон располагается в сельском поселении Шеметовское близ деревни Сахарово. Вновь территория выбрана крайне «удачно», это самая высокая точка района, при этом достаточно заболоченная — рядом с полигоном протекает речка Перемойка, впадающая в реку Дубну, которая, в свою очередь, является правобережным притоком первого порядка реки Волга. Как было сказано выше, ИА REGNUM отказали в доступе на объект, поэтому наверняка сказать о наличии заявленных в проекте очистных сооружений для фильтрата — невозможно. Поэтому как минимум стоит задаться вопросом, а если что-то пойдет не так и фильтрат потечет в Перемойку, реку Дубну, а из нее — в Волгу. Увы, но пока ответа на этот вопрос нет.

Предоставлю слово Александре Евсеевой. Как следует из ее обращения к президенту, «в связи с многочисленными публикациями телеканалов, в частности «Россия 1», о запуске на полную мощность объекта обращения с отходами КПО «Север», реализуемого по соглашению № 43 от 6 марта 2018 года между Правительством Московской области и ООО «Сергиево-Посадский МПК» сообщаю, что, по информации Министерства жилищной политики Московской области, на 28 апреля 2020 года ООО «Сергиево-Посадский МПК» за разрешением на ввод в эксплуатацию не обращался. Также, согласно открытым источникам, заключение Роспотребнадзора и лицензию указанное предприятие не получало. Данное обращение является жалобой на Правительство Московской области, которому известны данные факты, однако открытие объекта в нарушение закона состоялось, о чем проинформирована общественность. Прошу принять меры к недопущению нарушения законности на территории Сергиево-Посадского городского округа, обязать исполнителей проекта приостановить деятельность, дать опровержение в СМИ, оформить все надлежащие документы». Если данные факты подтвердятся, осмелюсь предположить, что и положительное заключение ГЭЭ было получено сходным образом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мусорный полигон

И последняя на настоящий момент проблема, пусть кому-то она и покажется не такой значимой, как описанные выше. Однако глубоко убежден в том, что народ не может длить свое историческое существование, являясь «Иванами, родства не помнящими». Дело в том, что на территории КПО «Север» были обнаружены объекты, обладающие признаками объектов культурного (археологического) значения — селище «Сахарова 1» (Бородкино), XVII /XVIII — ХХ вв и селище «Сахарова 2» (Лихенино), XVII /XVIII — ХХ .

В 2018 году эксперт института археологии российской академии наук Игорь Стрикалов провел государственную историко-культурную экспертизу и пришел к однозначному выводу, что проведение каких-либо работ на данных участках невозможно. Тем не менее полигон был построен, а 24 апреля 2020 года запущен на полную мощь.