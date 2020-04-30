К 75-летию Великой Победы ИА REGNUM напоминает об основных цифрах и фактах, касающихся роли и вклада Калужской области в период Великой Отечественной войны 1941−1945 годов.

Колонна советских танков Т-60 в освобожденном Юхнове. Юхнов. Калужская область. 1942

716 дней и ночей

716 дней на Калужской земле шла Великая Отечественная война. На территории края развернулась мобилизация, заводы и фабрики налаживали выпуск военной продукции, в колхозах вели борьбу за урожай. Население собирало для нужд армии деньги и вещи. На предприятиях и в колхозах организовывалось стахановское движение.

Для борьбы с вражескими диверсантами и парашютистами в Калуге и районах было сформировано 44 истребительных батальона и отряда. Свыше 90 тысячи калужан в августе-сентябре 1941 года строили оборонительные сооружения под Смоленском, Брянском, Орлом, Тулой и на ближних подступах к Москве.

В ходе оборонительного этапа битвы под Москвой Калужская земля практически полностью оказалась оккупирована противником. С 4 по 8 октября 1941 года, после упорной обороны, войска 43-й, 50-й и 33-й армий были вынуждены оставить Спас-Деменск, Мосальск, Юхнов, Людиново, Думиничи, Жиздру, Мещовск, Сухиничи и Козельск.

С 10 октября командование войсками Западного фронта было поручено уроженцу Калужской земли, военачальнику Георгию Константиновичу Жукову. После упорных боев на подступах к Калуге оборонявшие город части 5-й гвардейской стрелковой дивизии были вынуждены отступить. С 12 на 13 октября Калуга оказалась в руках неприятеля. К концу октября войска противника были остановлены на рубеже реки Нары и реки Оки. 2 октября 1941 года немецкие войска вошли в пределы территории современной Калужской области. 13 октября враг вступил на улицы Калуги.

Георгий Константинович Жуков

По документам Государственного архива Калужской области и сводкам Советского информбюро, фашистская оккупация города продолжалась 79 дней. К 11 часам утра 30 декабря 1941 года Калуга была полностью освобождена от немецких захватчиков. Утром 17 сентября 1943 года последний оккупированный населенный пункт Калужской области был освобожден.

Калужская наступательная операция

Значение Калужской наступательной операции в разгроме немцев под Москвой трудно переоценить. Вот как описывает события тех лет библиографическое пособие «Калужская область в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг», изданное Калужской областной научной библиотекой им. В.Г. Белинского. На калужской земле прошли решающие сражения Великой Отечественной войны: Московская, Курская, Смоленская битвы. Многие военные операции, вошедшие в историогра­фию Великой Отечественной войны, рассматриваются как основные: Можайско-Малоярославецкая, Ка­лужская наступательная, Сухиничско-Козельская, Спас-Деменская. Навсегда вошли в историю Великой Отечественной подвиги советских воинов у Ильинских рубежей, на Зайцевой Горе, Безымянной высоте и у деревни Хлуднево Думиничского района.

Осенью 1942 года была сформирована эскадрилья французских летчиков «Нормандия — Неман». В марте 1943 года на территории Калужской области впервые вступили в воздушный бой самолеты эскадрильи «Нормандия — Неман». Французские и советские лётчики совместно участвовали в боях за Спас-Деменск, Ульяново. С калужских полевых аэродромов летчики эскадрильи поднимались в небо и сражались на Орловско-Курской дуге. 80 французских летчиков награждены советскими боевыми орденами, а четверо воздушных асов удостоены звания Героя Советского Союза.

Личный состав авиаполка «Нормандия — Неман»

По улице проходит советская артиллерия, двигаясь дальше на запад. Боровск. Калужская область. 1942

Советские солдаты. Юхнов. Калужская область. 1942

Подвиг подпольщиков

В народной памяти навсегда останется подвиг людиновских подпольщиков. Составители пособия «Калужская область в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг» пишут, что 4 октября 1941 года Людиновский ВКП (б) оставил в городе для подпольной работы несколько человек, в том числе Алексея Семеновича Шумавцова, который создал подпольную комсомольско-молодежную группу. Целый год они действовали в захваченном немцами городе: вели разведку, устраивали диверсии, распространяли листовки. В конце октября 1942 года гестаповцы арестовали почти всю группу. Руководителю подпольщиков Шумавцову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. В Людинове героям-комсомольцам установлен памятник. В годы войны на территории области действовало порядка 108 партизанских отрядов — более восьми тысяч человек. Они уничтожили 80 вражеских эшелонов, 150 мостов, более 200 танков и 500 бронемашин.

Зверства нацистов

Тысячи калужан были заключены в гитлеровские концентрационные лагеря, угнаны в рабство. Калужское областное отделение Российского союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей было создано в 1989 году в калужском городе Людиново. В области создаются городские и районные отделения. В День памяти и скорби 22 июня 2001 года в Калуге на площади Победы был установлен первый памятник узникам фашизма в Калужской области.

Герои Калужской земли

«За годы Великой Отечественной войны из Калужского края на фронт было призвано 175 тыс. 464 человека. В том числе из Калуги — 30 тыс. 139 человек. В период войны погибло 80 тыс. 100 воинов-калужан и 56 тыс. пропало без вести. Домой не вернулось примерно 78% от отправленных на фронт новобранцев. Более 200 жителям и уроженцам калужской земли за подвиги было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. 87 из них совершили подвиги в возрасте от 17 до 26 лет. 158 героев родились на Калужской земле, 19 человек приехали в регион до войны, здесь учились, работали, служили в армии. Навечно стали калужанами 23 воина, прах которых упокоен в Калужской земле, причем 13 из них погибли в годы Великой Отечественной войны, остальные 10 героев приехали в область уже после окончания войны и закончили здесь свой жизненный путь», — такие данные приводит издание «Калужская область в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг».

На трофейном орудии в деревне Черная Грязь. Калужская область. 1941-1942

Советские войска вступают в город. Медынь. Калужская область. 1942

Советские солдаты у немецких истребителей Мессершмитт Bf.109. Юхнов. Калужская область.1942

Десятки тысяч калужан получили ордена и медали. 28 калужан удостоены трех орденов Славы — I, II и III степени — и стали полными кавалерами этого ордена. А козельчанин Андрей Васильевич Алёшин вернулся с войны полным кавалером ордена Славы и Героем Советского Союза. Таких героев в бывшем Советском Союзе было всего четверо. В числе легендарных калужан — Георгий Константинович Жуков, Константин Константинович Рокоссовский, Иван Никитич Кожедуб, Николай Павлович Пухов, Василий Васильевич Глаголев, Александр Терентьевич Карпов и многие другие военачальники, офицеры и солдаты.

Первая Книга Памяти Калужской области была издана в 1995 году, многолетняя летопись о воинах, павших на калужской земле, продолжается и сегодня. В ней поимённо перечислены погибшие, умершие от ран и пропавшие без вести калужане, а также воины из других регионов страны, погибшие и захороненные на калужской земле. В 1988 году в Калужской области возникло первое в стране поисковое движение. Именно калужане стали его зачинателями.

Александр Терентьевич Карпов

Василий Васильевич Глаголев

Иван Никитич Кожедуб

Константин Константинович Рокоссовский

Николай Павлович Пухов

Полный кавалер ордена Славы и Герой Советского Союза Андрей Васильевич Алёшин

На территории Калужской области в честь павших воинов воздвигнуто более 500 памятников и обелисков, созданы мемориальные комплексы и военно-исторические музеи, имена героев увековечены в названиях сотен городов и сел, улиц и площадей. 13 городам и сёлам региона присвоены почётные звания населённых пунктов воинской доблести и воинской славы, рубежей воинской доблести.