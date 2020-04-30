Парижское издание Naval News 27 апреля 2020 года сообщило о деталях проекта Японии по созданию гиперзвуковой противокорабельной ракеты наземного базирования для поражения надводных и наземных целей. Информация Naval News опирается на данные Агентства по закупкам, технологиям и логистике министерства обороны Японии (Acquisition, Technology and Logistics Agency — ATLA).

Иван Шилов ИА REGNUM Японская гиперзвуковая ракета

Ранее в опубликованном японским оборонным ведомством документе «Видение перспективных НИОКР в области реализации многомерных интегрированных сил обороны» эта ракета называлась Hypersonic Cruising Missile — HCM (гиперзвуковая крылатая ракета — ГКР).

Новая информация об этом оружии заключается в том, что ракета по конструкции будет двухступенчатой. Задача первой ступени разогнать ракету до скорости 3 Маха. Вторая ступень будет оснащена комбинированной двигательной установкой, включающей разгонный прямоточный воздушно-реактивный двигатель для разгона ракеты до скорости 5 Махов (до гиперзвука) и маршевый гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель для обеспечения длительного полёта на крейсерской скорости от 5 до 15 Махов.

Mil.ru Пуск противокорабельной ракеты наземного базирования

Разработка данной ракеты началась в 2019 году и должна быть завершена в 2030-х годах (с 2029 по 2038 год). ATLA в настоящее время находится на стадии разработки комбинированного реактивного двигателя совместно с компанией Mitsubishi Heavy Industries, которая выиграла контракт на создание прототипа двигателя. В целом проектом занимается ATLA и Japan Aerospace Exploration Agency (Японское агентство аэрокосмических исследований).

Минобороны Японии назвало ракету HCM «меняющей правила игры». Японские военные считают, что эта ракета сможет курсировать на больших высотах с гиперзвуковой скоростью при маневрировании, что затруднит её перехват системами ПВО противника.

Согласно документам, опубликованным ATLA, для наведения гиперзвуковой управляемой ракеты будет использоваться инерциально-спутниковая система наведения в комбинации с самонаведением (активным радиолокационным или тепловизионным). Ракета будет оснащаться боевой частью двух типов: для поражения надводных кораблей, в первую очередь — авианосцев (здесь намёк на Китай и его программу по строительству авианесущего флота) и для поражения наземных целей. Ряд источников сообщают, что дальность полёта гиперзвуковой ракеты HCM составит 1000 километров.

Япония также разрабатывает систему гиперзвукового оружия в виде подвижного грунтового ракетного комплекса, состоящего из твёрдотопливной ракеты и гиперзвукового планирующего боевого блока — Нyper Velocity Gliding Projectile (HVGP). Отработка и поступление на вооружение ракетного комплекса с гиперзвуковым планирующим боевым блоком запланированы на 2024−2028 годы. Начиная с 2029 года, в войска должны поступать более совершенные образцы данного оружия.

Система HVGP позиционируется министерством обороны Японии как средство для защиты удалённых островов. Она предназначена для поражения наземных целей и надводных кораблей, в первую очередь — авианосцев (опять намёк на Китай и его обширную программу строительства авианосного флота). Следует заметить, что у Японии есть территориальный спор с Китаем и Тайванем по поводу принадлежности необитаемых островов архипелага Сенкаку.

Mil.ru Пуск противокорабельной ракеты наземного базирования

Заявленная дальность поражения целей HVGP — до 500 километров. Дальнейшее развитие системы предполагает увеличение полезной нагрузки (массы гиперзвукового планирующего боевого блока), повышение скорости и дальности поражения. Для Нyper Velocity Gliding Projectile будут использоваться та же система наведения и те же типы боевых частей, что и для гиперзвуковой крылатой ракеты HCM.

Надо отметить, что активность Токио в сфере разработки гиперзвукового оружия находится под пристальным вниманием Пекина. По мнению китайских военных, на самом деле Япония уже давно разрабатывает гиперзвуковое оружие и является одной из стран, занимающих лидирующие позиции в области гиперзвуковых технологий. Благодаря длительным исследованиям в этой области с 1980-х годов Япония в последние годы создала хорошую основу для своего развития в данной сфере.

RIMPAC Корабли ВМС Китая

Ещё в 2016 году Агентство по закупкам, технологиям и логистике министерства обороны Японии выпустило документ на тему среднесрочной и долгосрочной технологической перспективы в плане планирования развития вооружений и ключевых технологий на ближайшие 20−30 лет.

В этом документе говорится, что Япония в настоящее время в точном ударе делает ставку на дозвуковые крылатые ракеты, которыми уже трудно эффективно сдерживать противника. Поэтому Японии необходимо разработать новое гиперзвуковое ударное оружие.

В 2017 году ATLA предложила в документ по оборонному бюджету на 2018 год заложить «Исследование технологии ракет с высокоскоростными планирующими боевыми блоками для обороны островов». Данная система оружия наземного запуска предназначена для межостровных атак с дальностью действия от 300 до 500 километров.

В 2018 году Япония впервые раскрыла свой проект гиперзвуковой крылатой ракеты. В то же время ATLA предложила проект «Исследование основных технологий гиперзвуковых ракет» в документе по оборонному бюджету на 2019 финансовый год для развития технологии крылатых ракет со скоростью полёта выше 5 Махов с акцентом на технологию двигателей.

Китайские военные подчёркивают, что, вообще-то, данный проект стартовал ещё в 2013 году и вступил в фазу разработки после шести лет подготовки. Это свидетельствует о том, что Япония тщательно оценила целесообразность разработки гиперзвуковых крылатых ракет и сформулировала разумный план развития.

Согласимся с выводом, к которому пришли аналитики Народно-освободительной армии Китая: Япония постепенно отказывается от своей «исключительно оборонной» политики и в последние годы склоняется к активному наступлению в развитии военной стратегии и техники. В качестве важной составляющей будущей системы оснащения Япония твёрдо привержена разработке наступательных ракетных технологий, важной частью которых являются гиперзвуковые системы оружия.

Важно также понимать, что Япония — это территория, находящаяся под протекторатом США, страна полностью находящаяся в орбите политического, военного и экономического влияния Вашингтона. Любая успешная японская разработка в сфере гиперзвукового оружия непременно станет достоянием американцев через участие в совместном проекте или другие формы кооперации. Тем более что США сами пока не преуспели в этой сфере.

Ряд российских экспертов высказали мнение, что вероятность создания японцами гиперзвуковых ракетных систем невысока в силу отсутствия необходимого опыта именно в этой сфере. С этим нельзя согласиться. Здесь необходимо смотреть ещё и на общий уровень развития страны, её науки и промышленности.

По состоянию на 2018 год Япония занимала 4-е место в мире по величине ВВП. В 2018 году объём её высокотехнологичного экспорта составил 111,02 миллиарда долларов, по этому показателю страна находится на 7-м месте в мире. Кроме того, по данным китайских военных, работы над гиперзвуковыми программами идут ещё с 1980-х годов, и их интенсивность возросла с 2013 года.

Также следует учитывать, что после разрушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Япония наряду с Южной Кореей рассматривается Соединёнными Штатами как наиболее вероятный плацдарм для развёртывания американских ракет меньшей и средней дальности для сдерживания Китая. То есть можно говорить о потенциальном совместном японо-американском наращивании ракетного потенциала в регионе.

Что касается России, то на данный момент наша страна со значительным отрывом опережает все страны мира в области создания гиперзвуковых вооружений. Можно с уверенностью утверждать, что японцам нас в этой сфере уже никогда не догнать.

С 1 декабря 2017 года на опытно-боевом дежурстве находятся десять истребителей МиГ-31К — самолётов-носителей гиперзвукового авиационного ракетного комплекса Х-47М2 «Кинжал». Данная ракета имеет дальность полёта 2000 километров (без учёта боевого радиуса самолёта-носителя) и скорость полёта, превышающую 10 Махов. Масса боевой части ракеты — 500 килограммов.

Kremlin.ru Истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал

С 27 декабря 2019 года на боевое дежурство поставлены два стационарных ракетных комплекса «Авангард», состоящие из межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ и гиперзвукового планирующего крылатого боевого блока, имеющего скорость до 20 Махов. Мощность ядерной боевой части — от 800 килотонн до 2 мегатонн в тротиловом эквиваленте.

Полным ходом идут лётные испытания российской гиперзвуковой крылатой противокорабельной ракеты «Циркон» морского базирования, обладающей уникальными характеристиками: скоростью более 9 Махов и дальностью поражения более 1000 километров. Постановка на вооружение этого изделия запланирована на 2022 год.

Японским «товарищам» на фоне их лихорадочных усилий по наращиванию ударного ракетного потенциала хочется дать совет — чаще вспоминать дату 3 сентября 1945 года — День Победы над Японией, которая сейчас в России является и датой окончания Второй мировой войны и имеет статус Дня воинской славы России — победного дня.