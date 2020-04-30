Они ушли на фронт…

Освобождение Ростова-на-Дону. 1943

Из справки Ростовского областного управления народно-хозяйственного учёта населения Ростовской области и его культурно-материальном росте следует, что, по переписи 1939 года, на Дону проживали 2 млн 894 тыс. 38 человек. После освобождения от оккупации осталось 1,292 млн жителей.

В Ростовской области на фронт с 1941 по 1945 год ушли более 700 тысяч человек, почти половина из них не вернулись.

За мужество и отвагу, проявленные в борьбе с фашистами, около 280 человек — уроженцев Ростовской области — были удостоены высшего звания страны — Героя Советского Союза. Четверо из них были удостоены этого звания дважды. 57 человек стали полными кавалерами орденов Славы.

Немецкая пехота на подступах к Ростову-на-Дону, ноябрь 1941 года

Немецкая самоходка на улице Ростова. 1941

Ростов-на-Дону в оккупации

Ростов-на-Дону, где проживали 510 тысяч горожан, стал одним из наиболее пострадавших от войны городов России. Гитлеровцы считали Ростов-на-Дону «воротами» Кавказа и придавали большое значение его взятию. Было намечено переименовать город в Клейст-на-Дону, о чём напоминают сегодня архивные фотоснимки.

Немецко-фашистские захватчики дважды оккупировали «ворота Кавказа» — осенью 1941 года и летом 1942 года, где безжалостно расправлялись с мирным населением. После изгнания гитлеровцев в городе осталось лишь 170 тысяч жителей.

Гитлеровцы фактически полностью разрушили Ростов-на-Дону, превратив в руины 85% административных и жилых многоэтажных зданий. Из 286 заводов и фабрик уцелели только шесть. Город был лишён водоснабжения, электричества, канализации. Материальный ущерб, причиненный Ростову-на-Дону, исчислялся астрономической суммой — 3 млрд 100 млн рублей.

Ростов-на-Дону во время оккупации

Оккупированный немцами Ростов. 1941

Улицы Ростова во время войны. 1941

Уличные бои в Ростове-на-Дону. 1942

Ростов-на-Дону во время оккупации

Миус-фронт

Гитлеровцы закрепились на западном берегу реки Миус в Ростовской области в декабре 1941 года. Красноармейцы пытались прорвать укреплённый оборонительный рубеж дважды — с декабря 1941 по июль 1942 года и с февраля по август 1943 года. Выбить врага бойцам удалось только в ходе Донбасской наступательной операции. Бои, развернувшиеся на линии Миус-фронта, — одни из самых ожесточённых. Здесь потери Красной армии превысили 800 тыс. человек.

Военная хроника

Основные военные действия, развернувшиеся на территории Ростовской области:

10 июля 1941 года — вышел приказ начальника гарнизона о формировании Ростовского стрелкового полка народного ополчения.

15 июля 1941 года — принято решение о создании донской казачьей дивизии.

9 августа 1941 года — началось формирований 339-й Ростовской стрелковой дивизии.

8 октября 1941 года — фашистские войска вторглись в пределы Ростовской области, 17 октября 1941 года — захватили Таганрог.

5 ноября 1941 года — началась Ростовская оборонительная операция.

21 ноября 1941 года — гитлеровцы захватили Ростов-на-Дону. 29 ноября 1941 года город был отбит у врага.

10 июля 1942 года — фашисты перешли в наступление с рубежа реки Миус.

24 июля 1942 года — оккупантам вновь удалось захватить Ростов-на-Дону.

Бой в районе вокзала. Ростов-на-Дону, 1943 год

Тюремный двор в Ростове после ухода немцев

Горожане расчищабт улицы Ростова-на-Дону. 1943

В период с 25 июля 1942 года по 31 декабря 1942 года продолжался оборонительный период битвы за Кавказ, с 1 января по 4 февраля 1943 года проведена Северо-Кавказская наступательная операция («Дон»), с 10 января по 2 февраля 1943 года проведено наступление войск Донского фронта (операция «Кольцо»).

С 8 февраля 1943 года по 14 февраля 1943 года продолжалось освобождение Ростова-на-Дону от немецко-фашистких захватчиков. 18 августа 1943 года возобновились бои на Миус-фронте.

30 августа 1943 года Ростовская область была освобождена от оккупантов.

В городах и районах области во время оккупации действовали 167 партизанских отрядов, подпольных организаций и других патриотических групп.

Ростов-на-Дону освобождён

Красная Армия освобождает Ростов-на-Дону. 1943 год

Сводка из Совинформбюро

Овеянные славой

За боевые отличия при освобождении Ростовской области от гитлеровцев 11 соединениям и частям были присвоены почетные наименования «Донские».

Ростову-на-Дону (2008 год) и Таганрогу (2011 год) за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, было присвоено звание «Город воинской славы». Ростов-на-Дону в 1982 году был награжден орденом Отечественной войны I степени.