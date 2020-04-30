Благодаря своевременному введению ограничительных мер по предотвращению распространения SARS-CoV-2 России удалось выиграть время, которое помогает теперь сглаживать эпидемическую ситуацию. Параллельно эксперты и соответствующие структуры продолжают ввести работу по моделированию ситуации, расчету потребностей во всем необходимом для каждого региона, расширению коечного фонда, наращиванию производства средства индивидуальной защиты, закупке лекарственных препаратов, адаптации нормативно-правовой базы, разработке мер по поддержке медицинских работников. Все это и многое другое необходимо для того, чтобы эффективнее справиться с пандемией.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

Также исполняющий обязанности директора ФГБУ «Научно-исследовательский институт гриппа им. А. А. Смородинцева» Министерства здравоохранения РФ Дмитрий Лиознов разговоре с корреспондентом ИА REGNUM объяснил, почему один из супругов при заражении болеет COVID-19 в разы сильнее, чем другой.

ИА REGNUM: Дмитрий Анатольевич, действительно ли благодаря своевременному введению ограничительных мер нам удалось выиграть время, чтобы попытаться сгладить эпидемическую ситуацию?

Дмитрий Лиознов:Те ограничительные меры, которые были введены, — оправданы. Потому что в целом мы видим: по стране хотя и идёт прирост, но всё-таки он не такой взрывной, а плановый, постепенный. И как результат — система здравоохранения с этим пока справляется, в плане числа поступающих госпитализированных больных. У нас нет ситуации, которую мы наблюдали в зарубежных странах. Поэтому ограничительные меры работают. И ещё последующие нерабочие две недели, несомненно, направлены как раз на то, чтобы избежать массового поступления больных в стационары.

ИА REGNUM: Что помогает сдерживать распространение инфекции в России?

Дмитрий Лиознов:Полагаю, что сдерживать распространение коронавируса в России помогла также гражданская дисциплинированность. Это касается и пожилых людей, которые остаются дома, и тех, кто дистанцируется, может и остаётся работать дома, по максимуму ограничивая выходы на улицу. Те, кто использует в общественных местах маски, надевает их при контакте с другими людьми.

Нужно отдать должное, что как надо сработала и та информационная компания, которая была проведена государством и средствами массовой информации: граждане ответственно отнеслись к выполнению карантинных мероприятий. И те меры, которые сегодня принимаются в плане продления пока нерабочих дней, как бы это ни было тяжело сейчас для бизнеса, для экономики, опять же, на мой взгляд, большинство положительно оценивают, понимая, что это — одна из мер, которые позволяют ограничить общее число поступающих в стационар. Медики в итоге получают больше возможностей и ресурсов для оказания должного лечения больным COVID-19.

ИА REGNUM: Дмитрий Анатольевич, расскажите, пожалуйста, почему один человек при заражении болеет пневмонией, его подключают к аппарату ИВЛ, а другой, с кем он тесно контактировал (к примеру, с женой), не чувствует особых изменений в своем здоровье?

Дмитрий Лиознов: Дело в том, что любая инфекционная болезнь — это процесс взаимодействия микро‑ и макроорганизмов, процесс взаимодействия возбудителя болезни и организма человека. И здесь складывается целый комплекс обстоятельств. Свойства возбудителя, какая доза попала, в частности, в дыхательные пути человека? А с другой стороны — организм человека — мы разные, у всех разные ответы иммунной, эндокринной, нервной системы, и этот комплекс ответов обуславливает ту или иную реакцию. Поэтому, действительно, в одной семье мы видим, что кто-то заболевает, поднимается температура, возникают типичные клинические проявления, а у кого-то всё проходит без симптомов или малосимптомно. Просто мы разные.

ИА REGNUM: Правильно ли считать, что чем сильнее у пациента проявляются симптомы заражения, тем он заразнее для окружающих?

Дмитрий Лиознов:Нет, если человек инфицирован, то у него есть возбудитель. Существует определённый период, когда он выделяется (это тоже индивидуально: у кого-то меньше, у кого-то больше). Даже без симптомов, пока у человека выделяется возбудитель, он является источником инфекции, то есть — заразным для других.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 апреля в 85 регионах России зарегистрировано 106 498 случаев коронавирусной инфекции. За весь период выписано по выздоровлению 11 619 человек. В ходе совещания, которое российский президент Владимир Путин провёл по видеосвязи с главами регионoв, было заявлено о необходимости продления нерабочих дней до 11 мая.