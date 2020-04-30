Крымская Автономная Советская Социалистическая Республика (сейчас — Республика Крым и Севастополь). Столица — Симферополь. Города-герои: Севастополь и Керчь. В 2015 году звание города воинской славы присвоили Феодосии.

Корабельный гюйс на горе Митридат. Керчь. 1944

Население

Перед войной в Крымской АССР проживали 1 млн 126 тыс. 429 человек, из них мужского населения — 542 тыс. 211 человек (48,13%): в городах — 277 тыс. 707 человек (51,22%), в сёлах — 263 тыс. 504 человека (48,72%).

Летом 1941 года прошла объявленная мобилизация военнообязанных 1890−1904 и молодёжи 1922−1923 годов рождения. На фронт призвали 93 тысячи крымчан, из которых были сформированы четыре крымские дивизии. Основную массу мобилизованных составляли русские, татары, украинцы, евреи, белорусы, молдаване…

Рынок в Симферополе. 1942

Сотрудники санатория НКСО. Ялта. 1941

Позднее ещё 166 тысяч крымчан были призваны в 155 подразделений народного ополчения, 30 истребительных батальонов, 628 групп самозащиты и 70 взводов противопожарной охраны.

Героическая оборона

У Гитлера были большие планы на полуостров, немцы собирались сделать из Крыма германский анклав в Чёрном море, чтобы оттуда влиять на позиции своих союзников.

35-я береговая батарея

Основная часть Крымской АССР была занята немецко-румынскими войсками в октябре —ноябре 1941 года. Севастополь героически держался с 30 октября 1941 года по 2 июля 1942 года. Оборона продолжалась 250 дней и стала символом массового мужества и героизма советских воинов. В борьбе за город враг потерял до 300 тысяч человек, безвозвратные потери советских войск (убитыми, пленными и пропавшими без вести) составили около 157 тысяч человек.

В Стрелецкой бухте. Севастополь. 1941

Советские танки на Лабораторном шоссе в Севастополе

Строительство линий обороны Севастополя. 1941

После освобождения от фашистов в Севастополе уцелело лишь 6% жилого фонда, от довоенного населения в 112 тысяч осталось чуть более 2000 человек.

Потери

В период оккупации Крымской АССР, которая продлилась с 1 ноября 1941 и по 12 мая 1944 года, противник практически полностью разрушил Керчь и Севастополь, уничтожил большинство промышленных и гражданских объектов полуострова: сожгли 168 деревень, почти 30 тысяч жилых домов, 300 промышленных предприятий, в т. ч. металлургический завод им. Войкова в Керчи, Камыш-Бурунский железорудный комбинат, Керченскую и Феодосийскую табачные фабрики.

Было уничтожено почти 10 тысяч га садов и виноградников, вывезено в Германию свыше 127 тысяч голов крупного рогатого скота, 86,4 тысячи свиней, 898,6 тысячи овец и коз. Общий материальный ущерб, причиненный хозяйству Крыма, составил более 20 млрд рублей (в ценах 1945 года).

Концлагерь в Массандровских казармах. 1941-1944

Э. Евзерихин Вид сожженного фашистами главного корпуса пионерского лагеря «Артек» в Суук-Су. 1944

Враг проводил на полуострове политику геноцида мирного населения, включая стариков, женщин и детей. Немцы загоняли крымчан в Аджимушкайские каменоломни и взрывали их. Потопили теплоход «Армения», на котором, по разным данным, находилось от семи до десяти тысяч человек. Противотанковый ров в посёлке Багерово недалеко от Керчи стал местом расстрела свыше семи тысяч человек.

Через симферопольский пересыльный лагерь для военнопленных, который прозвали в народе «картофельный городок» из-за расположения неподалёку бывшей овощной базы, прошло более 100 тысяч человек. Но самым кровавым в истории полуострова стал концлагерь у совхоза «Красный». Одновременно в нём находилось от 400 до 2500 человек. С 1942 по 1944 год там погибло более 15 тысяч советских граждан. В этом концлагере были впервые применены «душегубки», в которых людей травили газом. За годы нацистской оккупации было убито более 130 тысяч крымчан, угнали в рабство более 85 тысяч человек. В целом население Крыма за годы войны сократилось почти наполовину, в том числе и из-за депортации ряда народов.

Фашисты в Ялте. 1942

Сожженный фашистами санаторий имени Сталина. Ялта 1944

Пособники нацистов

На территории Крыма действовало значительное количество коллаборационистских формирований, созданных из числа местных жителей и советских военнопленных.

Командир и комиссар 3-го района Г. Северский и Никаноров в 1942 году сообщали:

«С первых дней оккупации немецкими войсками Крыма резко оживили свою деятельность буржуазно-националистические и уголовные элементы, особенно в населённых пунктах с татарским населением… Эти лица принимали активное участие в организации добровольческих отрядов местной самообороны, в организации карательных отрядов для борьбы с партизанами. Особенно интенсивно эта работа проводилась в прилесных и горных районах Крыма. К концу декабря им удалось завербовать в эти группы, отряды до 14 тыс. чел. из татарского населения, главным образом из мужчин призывного возраста».

Комендатурная улица в Бахчисарае. 1941-1944

К февралю 1942 года число вооружённых коллаборантов из числа крымских татар достигло около 19 тысяч человек, которые стали главной антипартизанской силой на полуострове.

В 1943—1944 годах в Крыму также действовали подразделения Русской освободительной армии (РОА), общая численность которых насчитывала от 2 до 4 тысяч человек, и подразделения Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА) (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Немецкие указатели в Симферополе. 1942

Крымские партизаны

Партизанское подполье в Крыму готовили ещё до оккупации гитлеровскими войсками, в местах предполагаемой дислокации партизан закладывали склады оружия, боеприпасов, продовольствия и обмундирования.

С 1941 по 1944 год на территории Крыма действовало более 60 партизанских отрядов, которые включали в себя почти 12 тысяч человек.

«Перед лицом моей Родины, перед лицом моего народа клянусь быть до последнего своего дыхания преданным великому делу освобождения моей Родины от немецко-фашистских захватчиков, отдать этому делу все свои силы, а если потребуется, и жизнь». Это клятва симферопольской молодёжной подпольной организации, созданной учениками 1-й и 14-й школ.

Партизаны в Ялте. 1944

Партизаны на фоне мечети Ханского дворца в Бахчисарае. 1944

За годы войны они провели 252 боя с фашистами, полторы с лишним тысячи диверсий и боевых операции, пустили под откос 80 железнодорожных составов, два бронепоезда, уничтожили до 30 тысяч солдат противника и полицаев, подбили 13 танков, несколько бронеавтомобилей, вывели из строя две сотни орудий, и две тысячи автомашин.

Освобождение полуострова

Весна 1944-го принесла Крыму долгожданное освобождение, начало которому было положено 1 ноября 1943-го занятием плацдармов на Перекопе, Сиваше, Эльтигене.

В наступательной операции участвовали соединения 4-го Украинского фронта, насчитывавшего около 470 тысяч солдат и офицеров.

Бой на территории металлургического завода им. Войкова в Керчи. 1943

«Недавно я видел с воздуха Крымские горы, где прошло моё детство. Сердце загорелось жгучей ненавистью к немецким разбойникам, терзающим нашу Родину. Близится час расплаты, пути отхода из Крыма по суше для немцев отрезаны, их дни сочтены. Твёрдо верю, что скоро мы встретимся в нашем Советском Крыму. Ваш Амет-хан», — писал в письме крымский лётчик, Герой Советского Союза, крымский татарин Амет-хан Султан.

С 8 по 18 апреля почти весь Крым был очищен от немецко-фашистских войск. 9 мая освободили Севастополь, а 12 мая на мысе Херсонес был завершён полный разгром вражеской армии.

В феврале 1945 года на полуострове прошла знаменитая Ялтинская конференция, которая определила послевоенное устройство мира.

Черчилль, Рузвельт и Сталин на Ялтинской конференции. 1945

Депортация народов

В связи с тем, что часть татарского населения Крыма, а также другие представители нацменьшинств активно сотрудничали с немецко-фашистскими оккупантами, советское руководство посчитало нежелательным их дальнейшее проживание на пограничной окраине Союза.

Депортация по национальному признаку на полуострове началась 18 августа 1941 года — из Крыма выслали более 60 тысяч крымских немцев. В январе — феврале 1942 года — около полутора тысяч итальянцев с Керченского полуострова.

18 мая 1944 года эшелоны поездов вывезли в Среднюю Азию почти 200 тысяч крымских татар и десяток чудом выживших в оккупации цыган и караимов. Согласно официальным данным, тогда погибло чуть меньше 200 человек. По утверждению ряда исследователей, жертв было в десятки раз больше.

Звучит сводка вермахта на русском и татарском языках. Симферополь. 1941-1943

Пожалуй, единственной крымской татаркой, которой удалось в те дни избежать участи быть высланной, стала мать Амет-хана Султана. Прославленному лётчику дали три дня на сопровождение семьи в Махачкалу.

27 июня того же года депортировали более 15 тысяч греков, 12 тысяч болгар, около 10 тысяч армян, а также несколько сотен венгров, румын, иранцев, турок.

Немецко-фашистские захватчики в оккупированной Евпатории. 1942

В апреле 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ «О реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития».

Герои

За героизм и умелые действия 160 соединениям и частям были присвоены почетные наименования Евпаторийских, Керченских, Перекопских, Севастопольских, Сивашских, Симферопольских, Феодосийских и Ялтинских. 56 соединений, частей и кораблей награждены орденами. Более 50 тысяч человек были награждены медалью «За оборону Севастополя», тысячи участников боёв за Крым награждены орденами и медалями. 238 воинов были удостоены звания Героя Советского Союза. Крымский татарин Амет-хан Султан стал дважды Героем Советского Союза. Последний из живших на территории Крыма Героев Советского Союза генерал-лейтенант Ашот Аматуни умер в Симферополе на 95 году жизни в 2018 году.