Война: Крым и Севастополь 1941–1945 гг
Крымская Автономная Советская Социалистическая Республика (сейчас — Республика Крым и Севастополь). Столица — Симферополь. Города-герои: Севастополь и Керчь. В 2015 году звание города воинской славы присвоили Феодосии.
Население
Перед войной в Крымской АССР проживали 1 млн 126 тыс. 429 человек, из них мужского населения — 542 тыс. 211 человек (48,13%): в городах — 277 тыс. 707 человек (51,22%), в сёлах — 263 тыс. 504 человека (48,72%).
Летом 1941 года прошла объявленная мобилизация военнообязанных 1890−1904 и молодёжи 1922−1923 годов рождения. На фронт призвали 93 тысячи крымчан, из которых были сформированы четыре крымские дивизии. Основную массу мобилизованных составляли русские, татары, украинцы, евреи, белорусы, молдаване…
Позднее ещё 166 тысяч крымчан были призваны в 155 подразделений народного ополчения, 30 истребительных батальонов, 628 групп самозащиты и 70 взводов противопожарной охраны.
Героическая оборона
У Гитлера были большие планы на полуостров, немцы собирались сделать из Крыма германский анклав в Чёрном море, чтобы оттуда влиять на позиции своих союзников.
Основная часть Крымской АССР была занята немецко-румынскими войсками в октябре —ноябре 1941 года. Севастополь героически держался с 30 октября 1941 года по 2 июля 1942 года. Оборона продолжалась 250 дней и стала символом массового мужества и героизма советских воинов. В борьбе за город враг потерял до 300 тысяч человек, безвозвратные потери советских войск (убитыми, пленными и пропавшими без вести) составили около 157 тысяч человек.
После освобождения от фашистов в Севастополе уцелело лишь 6% жилого фонда, от довоенного населения в 112 тысяч осталось чуть более 2000 человек.
Потери
В период оккупации Крымской АССР, которая продлилась с 1 ноября 1941 и по 12 мая 1944 года, противник практически полностью разрушил Керчь и Севастополь, уничтожил большинство промышленных и гражданских объектов полуострова: сожгли 168 деревень, почти 30 тысяч жилых домов, 300 промышленных предприятий, в т. ч. металлургический завод им. Войкова в Керчи, Камыш-Бурунский железорудный комбинат, Керченскую и Феодосийскую табачные фабрики.
Было уничтожено почти 10 тысяч га садов и виноградников, вывезено в Германию свыше 127 тысяч голов крупного рогатого скота, 86,4 тысячи свиней, 898,6 тысячи овец и коз. Общий материальный ущерб, причиненный хозяйству Крыма, составил более 20 млрд рублей (в ценах 1945 года).
Враг проводил на полуострове политику геноцида мирного населения, включая стариков, женщин и детей. Немцы загоняли крымчан в Аджимушкайские каменоломни и взрывали их. Потопили теплоход «Армения», на котором, по разным данным, находилось от семи до десяти тысяч человек. Противотанковый ров в посёлке Багерово недалеко от Керчи стал местом расстрела свыше семи тысяч человек.
Через симферопольский пересыльный лагерь для военнопленных, который прозвали в народе «картофельный городок» из-за расположения неподалёку бывшей овощной базы, прошло более 100 тысяч человек. Но самым кровавым в истории полуострова стал концлагерь у совхоза «Красный». Одновременно в нём находилось от 400 до 2500 человек. С 1942 по 1944 год там погибло более 15 тысяч советских граждан. В этом концлагере были впервые применены «душегубки», в которых людей травили газом. За годы нацистской оккупации было убито более 130 тысяч крымчан, угнали в рабство более 85 тысяч человек. В целом население Крыма за годы войны сократилось почти наполовину, в том числе и из-за депортации ряда народов.
Пособники нацистов
На территории Крыма действовало значительное количество коллаборационистских формирований, созданных из числа местных жителей и советских военнопленных.
Командир и комиссар 3-го района Г. Северский и Никаноров в 1942 году сообщали:
«С первых дней оккупации немецкими войсками Крыма резко оживили свою деятельность буржуазно-националистические и уголовные элементы, особенно в населённых пунктах с татарским населением… Эти лица принимали активное участие в организации добровольческих отрядов местной самообороны, в организации карательных отрядов для борьбы с партизанами. Особенно интенсивно эта работа проводилась в прилесных и горных районах Крыма. К концу декабря им удалось завербовать в эти группы, отряды до 14 тыс. чел. из татарского населения, главным образом из мужчин призывного возраста».
К февралю 1942 года число вооружённых коллаборантов из числа крымских татар достигло около 19 тысяч человек, которые стали главной антипартизанской силой на полуострове.
В 1943—1944 годах в Крыму также действовали подразделения Русской освободительной армии (РОА), общая численность которых насчитывала от 2 до 4 тысяч человек, и подразделения Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА) (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Крымские партизаны
Партизанское подполье в Крыму готовили ещё до оккупации гитлеровскими войсками, в местах предполагаемой дислокации партизан закладывали склады оружия, боеприпасов, продовольствия и обмундирования.
С 1941 по 1944 год на территории Крыма действовало более 60 партизанских отрядов, которые включали в себя почти 12 тысяч человек.
«Перед лицом моей Родины, перед лицом моего народа клянусь быть до последнего своего дыхания преданным великому делу освобождения моей Родины от немецко-фашистских захватчиков, отдать этому делу все свои силы, а если потребуется, и жизнь». Это клятва симферопольской молодёжной подпольной организации, созданной учениками 1-й и 14-й школ.
За годы войны они провели 252 боя с фашистами, полторы с лишним тысячи диверсий и боевых операции, пустили под откос 80 железнодорожных составов, два бронепоезда, уничтожили до 30 тысяч солдат противника и полицаев, подбили 13 танков, несколько бронеавтомобилей, вывели из строя две сотни орудий, и две тысячи автомашин.
Освобождение полуострова
Весна 1944-го принесла Крыму долгожданное освобождение, начало которому было положено 1 ноября 1943-го занятием плацдармов на Перекопе, Сиваше, Эльтигене.
В наступательной операции участвовали соединения 4-го Украинского фронта, насчитывавшего около 470 тысяч солдат и офицеров.
«Недавно я видел с воздуха Крымские горы, где прошло моё детство. Сердце загорелось жгучей ненавистью к немецким разбойникам, терзающим нашу Родину. Близится час расплаты, пути отхода из Крыма по суше для немцев отрезаны, их дни сочтены. Твёрдо верю, что скоро мы встретимся в нашем Советском Крыму. Ваш Амет-хан», — писал в письме крымский лётчик, Герой Советского Союза, крымский татарин Амет-хан Султан.
С 8 по 18 апреля почти весь Крым был очищен от немецко-фашистских войск. 9 мая освободили Севастополь, а 12 мая на мысе Херсонес был завершён полный разгром вражеской армии.
В феврале 1945 года на полуострове прошла знаменитая Ялтинская конференция, которая определила послевоенное устройство мира.
Депортация народов
В связи с тем, что часть татарского населения Крыма, а также другие представители нацменьшинств активно сотрудничали с немецко-фашистскими оккупантами, советское руководство посчитало нежелательным их дальнейшее проживание на пограничной окраине Союза.
Депортация по национальному признаку на полуострове началась 18 августа 1941 года — из Крыма выслали более 60 тысяч крымских немцев. В январе — феврале 1942 года — около полутора тысяч итальянцев с Керченского полуострова.
18 мая 1944 года эшелоны поездов вывезли в Среднюю Азию почти 200 тысяч крымских татар и десяток чудом выживших в оккупации цыган и караимов. Согласно официальным данным, тогда погибло чуть меньше 200 человек. По утверждению ряда исследователей, жертв было в десятки раз больше.
Пожалуй, единственной крымской татаркой, которой удалось в те дни избежать участи быть высланной, стала мать Амет-хана Султана. Прославленному лётчику дали три дня на сопровождение семьи в Махачкалу.
27 июня того же года депортировали более 15 тысяч греков, 12 тысяч болгар, около 10 тысяч армян, а также несколько сотен венгров, румын, иранцев, турок.
В апреле 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ «О реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития».
Герои
За героизм и умелые действия 160 соединениям и частям были присвоены почетные наименования Евпаторийских, Керченских, Перекопских, Севастопольских, Сивашских, Симферопольских, Феодосийских и Ялтинских. 56 соединений, частей и кораблей награждены орденами. Более 50 тысяч человек были награждены медалью «За оборону Севастополя», тысячи участников боёв за Крым награждены орденами и медалями. 238 воинов были удостоены звания Героя Советского Союза. Крымский татарин Амет-хан Султан стал дважды Героем Советского Союза. Последний из живших на территории Крыма Героев Советского Союза генерал-лейтенант Ашот Аматуни умер в Симферополе на 95 году жизни в 2018 году.