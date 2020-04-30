Апрель 2020 года оказался удивительно богатым на крупные игровые релизы. Разработчики постарались над тем, чтобы недели карантина у геймеров прошёл максимально быстро и безболезненно — с любимыми геймпадом или мышкой в руках. Сегодня корреспондент ИА REGNUM вспоминает наиболее масштабные проекты уходящего месяца.

Иван Шилов ИА REGNUM Игры апреля

Resident Evil 3 Remake

Доступные платформы: PC, PS4, Xbox One

Средний балл на Metacritic: 80 баллов из 100

К сожалению, разработчикам Capcom не удалось повторить феноменальный успех прошлогодней Resident Evil 2 Remake. Переосмысление третьей части оказалось менее хардкорным, пугающим и берущим за душу. Геймеры жаловались почти на все геймплейные аспекты: короткую сюжетную кампанию (которую, по их словам, можно пройти за 4−5 часов неспешной игры), слабый искусственный интеллект главного антагониста Немезиса и отсутствие некоторых механик из второй части.

Тем не менее, Resident Evil 3 Remake оказалась вполне крепким современным экшеном. С фотореалистичной графикой, харизматичной героиней (за «лицо» которой стоит сказать отдельное спасибо нашей землячке Саше Зотовой) и уважительным отношением к первоисточнику. Отдельно стоит отметить, что вместе с ремейком «тройки» игроки получили и многопользовательскую Resident Evil Resistance — своеобразный аналог Dead by Daylight, в котором команда геймеров пытается сбежать из секретной лаборатории.

Final Fantasy VII Remake

Доступные платформы: PS4

Средний балл на Metacritic: 88 баллов из 100

Ещё один японский ремейк этого месяца — переосмысление культовой Final Fantasy VII. Тэцуя Номура превратил первый акт первоисточника в полноценную игру длительностью в 30 часов: со множеством побочных заданий, новыми персонажами и крайне эмоциональными сюжетными вставками. Большинству геймеров такая версия любимой «седьмой финалки» пришлась по нраву. Здесь и завораживающая графика, и хорошо прописанные протагонисты, и осовремененная боевая система.

Однако многие фанаты первоисточника остались недовольны «новоделом» Номуры. Дело в том, что геймдизайнер (особенно знаменитый своей любовью к масштабным сюжетам и множеству неожиданных поворотов) внес несколько кардинальных изменений в историю оригинала. А концовка (никаких спойлеров) и вовсе поставила преданных поклонников в тупик. Как будет развиваться сюжет дальше и когда именно мы увидим это развитие — огромный вопрос.

Читайте подробнее: Final Fantasy VII Remake: самая красивая и самая противоречивая игра серии?

Fallout 76: Wastelanders

Доступные платформы: PC, PS4, Xbox One

Средний балл на Metacritic: 65 баллов из 100

Разработчики из Bethesda Game Studios решили реабилитироваться после провального релиза Fallout 76 при помощи масштабного дополнения Wastelanders. Оно добавило в проект множество NPC (неигровые персонажи), сюжетных линий и уникальных предметов. Со всеми этими нововведениями игра действительно преобразилась. Диалоговая система сделала Fallout 76 более похожей на предыдущие части франшизы (в частности, на Fallout 3 и New Vegas), а исследовать мир и оказываться участником происходящих в нём событий стало действительно интересно.

Тем не менее разработчики не смогли сотворить чуда. Лучше, интереснее и качественнее — но это всё ещё Fallout 76. Со множеством багов и ни на что не влияющих элементов. Пожалуй, игра подойдёт в первую очередь тем геймерам, которые прошли «тройку», New Vegas и Fallout 4 вдоль и поперёк, а теперь ищут новые сюжеты в том же сеттинге.

Читайте подробнее: В Fallout 76 пришло новое дополнение: разработчики опять опозорились?

XCOM: Chimera Squad

Доступные платформы: PC

Средний балл на Metacritic: 79 баллов из 100

Неожиданно для всего игрового сообщества разработчики из Firaxis анонсировали (а вскоре и выпустили) спин-офф франшизы XCOM под названием Chimera Squad. События новой игры разворачиваются спустя пять лет после окончания второй части. Многие пришельцы, брошенные на Земле своими военачальниками, решают присоединиться к людям и становятся частью секретного отряда Chimera Squad. Теперь эта команда «киберполицейских», состоящая как из людей, так и из инопланетян, должна предотвращать различные конфликты и проводить спецоперации.

Спин-офф XCOM получился куда более камерным и личным, чем номерные части франшизы. Угроза планете больше не такая масштабная, а у каждого бойца теперь есть своя уникальная личность: с характером, мотивацией и множеством занимательных диалоговых строчек. Однако мнения снова разделились. С одной стороны, Chimera Squad держит планку качества и предлагает фанатам франшизы новый игровой опыт в любимой вселенной. С другой стороны, непонятно, на кого игра изначально рассчитана. Новички серии скорее предпочтут первый XCOM, чтобы ознакомиться с глобальным сюжетом и ключевыми механиками. А ветераны пошаговых боёв, вероятно, захотят поиграть в полноценное продолжение, а не спин-офф. Где и проблемы у человечества посерьёзнее, и бои с оккупантами более напряжённые.

Predator: Hunting Grounds

Доступные платформы: PC и PS4

Средний балл на Metacritic: 56 баллов из 100

Выход игры по культовой франшизе «Хищник» — это ожидаемое событие само по себе. Особенно, когда эта игра — многопользовательский экшен, где игрок может управлять инопланетным охотником и сражаться с геймерами-морпехами. Различное снаряжение, кастомизация персонажей и, самое главное, возможность поиграть за «того самого Хищника». Что может пойти не так?

Однако игра вышла до ужаса сырой: с багами, долгим матчмейкингом и множеством недоработок. Геймеры также жалуются на отсутствие контента и оригинальных идей. Многие критики соглашаются с ними и отмечают, что Hunting Grounds способна подарить несколько часов увлекательного экшена, однако на этом её потенциал иссякает. Таким образом, ответ на вопрос «покупать нового «Хищника» или нет» кроется в том, насколько сильно вы любите франшизу-первоисточник.

Gears Tactics

Доступные платформы: PC, Xbox One

Средний балл на Metacritic: 81 балл из 100

Шоком для многих фанатов серии Gears of War стал тот факт, что их любимая франшиза отлично показывает себя не только как кровожадный экшен, но и как глубокая пошаговая тактика. Одним словом — эксперимент разработчиков удался. Gears Tactics во многом похожа на XCOM, но обладает и рядом особенностей. Например, увеличенным количеством очков действий за ход или возможностью выбрать направление для умения Overwatch («Наблюдение»).

При этом, по словам критиков, авторам удалось сохранить дух серии и крайне удачно перенести его в изометрическое поле: с кровью, брутальными добиваниями и похабными солдатскими шуточками. Если вы фанат оригинальной франшизы или неровно дышите к тактическим пошаговым играм — опробовать Gears Tactics определённо стоит.