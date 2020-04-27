Если глобалисты думают, что сейчас, пока по миру идет коронавирус, дистанционному обучению удалось завоевать общественную поддержку, то они сильно ошибаются. Введение этой формы обучения требует от государства как минимум принятия нескольких мер, причем на постоянной основе.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

Для перехода на качественное онлайн-обучение детей необходима самоорганизованность, на что дети априори в силу своего возраста и отсутствия в принципе жизненного опыта, который говорил бы им, насколько важно для их будущего образование, какую значимую роль оно собой представляет, неспособны. Значит, с детьми практически всегда должен находиться взрослый, один из членов семьи. Мало того, что в нашем современном обществе слишком большое количество семей являются неполными, так и материальный достаток оставляет желать лучшего. Даже если семья будет полной, то заработок одного из членов семьи должен быть таким, чтобы позволить второй половине постоянно заниматься детьми. А если семья неполная, то нужно либо забыть об образовании детей, либо детей не заводить вовсе, либо работать в поте лица для оплаты дополнительных уроков и возможности найма воспитательницы.

То есть, говоря о переходе на дистанционное обучение детей, нужно поднимать тему возрождения традиционного института семьи, как модно сейчас говорить, «глубинного» института семьи, в котором нет места работающим самостоятельным незамужним женщинам, так же как поднимать тему высокой социальной поддержки семей. Нет в России таких широких возможностей для высокого заработка большинства населения страны. А потому соцподдержка должна будет оказываться практически всем россиянам, имеющим детей школьного возраста. Причем, чем больше детей в семье, тем больше должна быть поддержка.

Владимир Маковский. В сельской школе. 1883

Более того, дистанционное обучение требует не просто наличия технических средств в доме как таковых, эти средства должны быть еще хорошо технически оснащены: иметь мощности, позволяющие компьютерам обрабатывать специальные программы и приложения без сбоев. Одинаковых технических возможностей также не существует у большинства россиян, что создает дискриминационные условия.

Удивительно, что о факте дискриминации в этом случае сейчас не говорят поклонники дистанционного образования и в принципе молчат капиталисты, в иных случаях, удобных для них, кричащие об ущемлении чьих либо прав.

Абсолютно очевидно, что глобалисты тихо празднуют свою победу в России, думая, что их мечта практически осуществилась: после коронавируса можно будет поднимать вопрос о мнимом удобстве онлайн-образования, которое, наконец-то, позволит им разрушить традиционное образование, а вместе с ним вслед за оптимизировавшейся сферой здравоохранения, подкосившей выживший народ и отправив на тот свет не одну тысячу россиян, оптимизировать и учреждения образования и культуры, которые напрямую влияют на качество жизни страны.

Вероятно, глобалисты уже спят и видят, как качественное образование стало доступно только элите, а основная масса людей осталась за бортом и превратилась в современных рабов их системы правления, в лучшем случае в потребителей их товаров и услуг. Они никак не возьмут в толк, что потреблять будет просто-напросто некому, так как для потребления нужны не рабы, а люди, достойно зарабатывающие себе на жизнь и имеющие возможность оплатить услуги и товары, а качество и уровень страны, в том числе экономики, зависят от уровня образования ее населения. С низким уровнем образования населения стране не занять достойного места на мировом рынке, можно только подчиниться ему.

Между тем уже сейчас, не дожидаясь выхода из самоизоляции, можно сказать об онлайн-образовании не так много хорошего. Пожалуй, да, оно позволяет поддерживать взращенный традиционной системой сейчас, именно в период отлучения детей от школ, какой-то уровень знаний, не дает детям расслабиться и забыть всё, что было получено в школах. Для студентов эта система еще может быть приемлемой. Студенты всё-таки практически взрослые люди, которые уже могут осознавать необходимость получения знаний. Однако, это и есть все плюсы дистанционного образования.

Валентин Волков. Вузовцы. 1947

Семьи, в которых несколько детей, да еще и школьников, испытывают сложности и с наличием технических возможностей, особенно при одновременном обучении, и моральные. Немногие имеют педагогическое образование, чтобы позволить себе грамотно помочь детям освоить современные школьные программы. Кроме того, необходимо потратить на этот процесс много времени, при том, что дети требуют еще ухода и заботы. Никто не говорит, что родители не должны заниматься с детьми. Более того, желающие своим чадам хорошего будущего родители и без онлайн-образования вынуждены были нанимать репетиторов, особенно для подготовки к сдаче ЕГЭ или ОГЭ, что свидетельствует и о без того невысоком уровне образования в России. А теперь, если дистанционное образование полностью заменит традиционное, родителям вообще придется забыть о какой-то своей социально-экономической активности в обществе. За чей счет о ней нужно будет забыть? Не стоит забывать и о росте расходов на электроэнергию и услуги связи. То есть расходов у семей станет больше. И всё это ради, как говорят поклонники дистанционного образования, снижения расходов государства на, так сказать, обслуживание инфраструктуры школ? А к чему же тогда еще недавно шла реализация социальных ГЧП-проектов, позволяющих, наоборот, улучшить их инфраструктуру: велось строительство бассейнов, стадионов?

В очередной раз ратующие за онлайн-образование не видят ничего вокруг своей идеи, не замечают, что она одна ни с чем другим не гармонирует и может привести к крайне печальным последствиям, для исправления которых потребуется не один десяток лет, если еще будет возможность их исправить. Ведь можно пройти и точку невозврата, которую по некоторым вопросам, в частности демографическим, бытует мнение, Россия уже прошла. Зачем возникают новые очаги таких точек: по недоумию, недомыслию или всё-таки умышленно?