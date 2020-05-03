Летом 1942 г. немецко-фашистские войска развернули массированное наступление на южном фронте, стремясь захватить Кавказ, Придонье, нижнюю Волгу и Кубань — самые богатые и плодородные земли СССР. В первую очередь под удар попал город Сталинград, наступление на который было поручено 6-й армии под командованием генерал-полковника Паулюса.

Минобороны России В Сталинграде поднят красный флаг. 1943

17 июля 1942 г. началось одно из самых великих и масштабных сражений в истории Второй мировой войны — Сталинградская битва. Несмотря на стремление фашистов захватить город как можно скорее, она продолжалась 200 дней и ночей.

Первое нападение на город состоялось 23 августа 1942 г. Чуть севернее Сталинграда немецко-фашистские захватчики почти подошли к Волге и в ту же ночь совершили первый авианалет на город. 25 августа в Сталинграде было введено осадное положение. В эти дни в народное ополчение записались около 50 тыс. добровольцев — героев из числа простых горожан.

12 сентября 1942 г. враг вплотную подошел к городу. За два месяца ожесточенных оборонительных боев фашистские войска потеряли около 700 тыс. человек убитыми и ранеными.

19 ноября 1942 г. началось контрнаступление войск Красной армии. 75 дней продолжалась наступательная операция, и, наконец, враг под Сталинградом был окружен и полностью разбит.

Январь 1943 г. принес полную победу на этом участке фронта. Немецко-фашистские захватчики были окружены, а генерал Паулюс со всей армией сдался в плен. За все время Сталинградского сражения немецко-фашистская армия потеряла более 1,5 миллиона человек.

Звание города-героя присвоено Волгограду 8 мая 1965 г.

МАММ / МДФ Бой за дом Павлова, Сталинград. 1942