25 июня 1941 г. немецко-фашистские войска подошли к Минску. Несмотря на упорное сопротивление регулярных войск Красной армии и добровольцев, вечером 28 июня в город ворвался враг. Фашисты стремились превратить всю Белоруссию в немецкую колонию, в Минске предполагалось поселить 50 тыс. немцев и оставить в качестве рабочей силы 100 тыс. местных жителей.

МАММ / МДФ Плененные солдаты «фюрера» в боях южнее города Минска. «Минский котел». 1944

Но свободолюбивый народ в условиях жестокого оккупационного режима вступил в смертельную схватку с врагом. Уже в июле в Минске было создано несколько подпольных групп.

С созданием в ноябре 1941 г. Минского подполья сопротивление оккупантам приняло масштабный характер. Подпольщики уничтожали фашистов, их ставленников, поджигали и взрывали военные склады, гаражи, мастерские, выводили из строя оборудование, нарушали железнодорожную и телефонную связь, освобождали из плена воинов Красной армии, налаживали связь с партизанами. При их активном участии в первые полтора года оккупации в окрестностях Минска было создано 20 партизанских отрядов, которые пополнялись из города бойцами, снабжались оружием, медикаментами, амуницией, продуктами питания, разведывательными данными.

Минск был освобожден войсками Красной армии 3 июля 1944 г. Теперь эта дата отмечается как День Независимости Республики Беларусь.

Звание города-героя присвоено Минску 26 июня 1975 г.