С первых же дней Великой Отечественной войны Киев подвергся массированным бомбардировкам.

МАММ / МДФ «Даешь Киев!» Переправа через Днепр. Ноябрь 1943 года

Из Киева было эвакуировано 197 крупных промышленных предприятия, 32 высших и средних учебных заведения, научно-исследовательские институты, более 335 тыс. жителей.

В боях на подступах к Киеву летом 1941 г. были разгромлены десять отборных дивизий фашистской Германии, уничтожено более 100 тыс. солдат и офицеров, около 200 самолетов и сотни танков.

Героическая оборона Киева длилась 72 дня. Но, несмотря на упорные бои, 19 сентября в город вошли фашисты.

778 дней Киев находился в оккупации. За два с лишним года в Киеве (в Бабьем Яру, в концлагерях, созданных фашистами на Сырце и в Дарнице) погибло более 200 тыс. киевлян, более 100 тыс. было вывезено на принудительные работы в Германию.

6 ноября 1943 г. Киев был освобожден.

Освобождение помешало фашистам сжечь и взорвать город полностью. Однако Киев подвергся большим разрушениям, гитлеровцы превратили в развалины центральную магистраль города и другие улицы. На месте Крещатика стояли остатки стен, лежали кучи искореженного железа и битого кирпича. Немцами в Киеве было разрушено более 800 промышленных предприятий и 40% жилой площади.

На 1982 г. в Киеве проживало более 250 Героев Советского Союза, из них четверо — дважды Герои.

Звание города-героя присвоено Киеву 8 мая 1965 г.