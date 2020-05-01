Брестская крепость. Крепость-герой, которая первой встала на пути врага 22 июня 1941 г.

На руинах Брестской крепости. 1961

Фашисты рассчитывали захватить крепость за несколько часов стремительным ударом, имея десятикратное преимущество над немногочисленным гарнизоном.

Но крепость не сдавалась. Ни одно полковое знамя не попало в руки фашистов. Несмотря на мощные удары авиации, интенсивный огонь артиллерии, наступление танков и пехоты, Брестская крепость не сдавалась. Были разрушены многие здания и укрепления. Защитники крепости, их жены и дети спустились в подвалы.

Около месяца продолжалась героическая оборона Брестской крепости. Ничто не могло сломить несгибаемую волю и мужество бессменного гарнизона: ни голод, ни жажда, ни потери.

Бойцы Брестской крепости сражались до последнего. Об этом говорят надписи, оставленные защитниками в развалинах. Они написаны кровью, мелом, выцарапаны на камнях и стенах: «Прощай, Родина!», «Умрем, но не сдадимся».

Вместе с пограничниками сражались их жены и дети. Они ухаживали за ранеными, подносили снаряды. Брестская крепость была освобождена 28 июля 1944 г. В музее Брестской крепости рассказывают легенду о солдате Красной армии, который сражался один на протяжении десяти месяцев, не подпуская немцев к развалинам крепости.

Всего за годы оккупации в Брестской области убито в боях, казнено и замучено около 200 тыс. человек.

Звание города-героя (крепости-героя) присвоено Брестской крепости 8 мая 1965 г.

МАММ / МДФ Брестская крепость. Первые дни войны. 22—30 июня 1941 года