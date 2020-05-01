Очередной раз вынужден написать что-то про книжку, которую вряд ли бы стал читать, если бы не необходимость писать тексты по расписанию. Однако, вероятно, для многих эта книга может стать интересной. Да и мне стала вынуждено любопытной. Внешкольная литература с блогером. До известной степени не очень сложно понять маркетинговую логику издательства. Давайте посмотрим, что сейчас популярно в сети? (или может стать популярным) У чего есть аудитория, а стало быть, потенциал продаж. И перенесём это на бумагу. Продвижение обеспечено. В конце концов, сейчас так всё размыто. Политики пишут стихи и прозу. Проститутки ведут блоги. Бездомные работают экскурсоводами. Боги обжигают горшки. А эта книга представляет собой разговор о литературе. Сдержанный и хорошо отмеренный писательский эксгибиционизм, отступления, попытки философствовать, которые местами вырождаются в почти образцовую пошлость:

Иван Шилов ИА REGNUM Н. Е. Жаринов. Исповедь литературоведа: как понимать книги от Достоевского до Кинга. Издательство Бомбора, 2020

«Я плохой пример для подражания. Люблю алкоголь, курю, ем мясо и чертовски азартен. Временами матерюсь, но стараюсь делать это красиво, потому что, как известно, красота спасёт мир. Тут можно было бы привести примеры, но воздержусь. Иногда не стоит всё озвучивать. Недосказанность прекрасна именно тем, что заставляет усиленно работать воображение. А оно может привести в такие дебри… Ух!».

Ах и увы. Частично это оправдывается тем, что автор ищет перекличку между героями и образами произведений мировой литературы, которые он анализирует, и своей жизнью. Кроме того, это американский стиль «демократического общения» как с читателем, так и (косвенно) с великими писателями, где можно похлопать их по плечу, вместе выпить, сходить по бабам, отлить, закурить сигару. Плюсы и минусы такого подхода очевидны. Любопытно, что, несмотря на то, что отец автора этой книги тоже известный гуманитарий, но перед нами явно не «архивный юноша» во втором поколении. На страницах можно читать про приключения, и даже попытку изготовить в детстве самодельное взрывное устройство… Лазанья по крышам. И, разумеется, можно только позавидовать при этом «начитанности» автора. Без иронии. Мне как вечному недоучке (скажем мягче, вечному студенту) всегда нравилось, когда люди могут много читать. Находят время, внимание, усилие усидчивости. Поскольку это особый труд. Этому я искренне завидую. Стилю вряд ли… Ибо мне интересней, когда есть какая-то парадоксальность или критическая несоразмерность, скажем, ребёнок из интерната умственно отсталых, который рассуждает о «Войне и мире» и «Гамлете», интересней, чем делающий это усредненный аспирант. Да даже и доктор.

Безумный библиофил. Неизвестный автор. 1510

В книге часть текста зачем-то отдельно выделяется графически, словно бы он очень важный. Тоже дань маркетингу. Есть ещё один сомнительный для меня момент: это некоторый «застенчивый снобизм». Я (как парень сугубо деревенский) предпочитаю явный. А когда это кокетливо, то мне это менее симпатично. Например:

«Книга настолько увлекла меня, что я не расставался с ней ни на секунду. Ходил по улицам, ездил в транспорте, ел, мылся — всё делал с романом в руках. Даже на работу уже внимания почти не обращал. Ставил на пресс-конференциях микрофон, записывал нудные речи чиновников, чтобы потом расшифровывать эту однотипную болтовню в студии, а сам погружался в чтение, не обращая внимания на то, что происходит вокруг».

Можно подумать, что сама книжка намного менее «однотипная болтовня». Хотя, повторюсь, для многих она может стать дверью в другие книжные миры. Это своего рода «литературоведение лайт». Я крайне заинтересовался последнее время «блогерским письмом». Разумеется, что-то подобное существовало всегда в истории литературы (позже журналистики, которая возникала вместе со СМИ), но только в наши дни столь гипертрофированный размах. Куски текста, в которых должен быть «дайджест», «хит-парад», крайне ценные изобретения в культурном потреблении. И главное, это должно быть любопытно и легко. Зачем тебе рыться в библиотеке, если уже всё отсортировано для тебя. Наполовину переварено. Большая ценность таких книг в том, что они вызывают ощущение, что каждый может написать такую же. Может быть, мнимое, но боюсь, что вполне настоящее. Главный сюжет про то, как автор погружается в мировую литературу. Сладострастно. Поэтапно. Небрезгливо. По пути рассказывая всем остальным о своих открытиях.

Elena Pleskevich Руины Фазелиса

«Читать в отеле было как-то обыденно и просто. Поэтому почти каждое утро я брал с собой книгу Гюго и отправлялся на руины Фазелиса пешком. Садился в тени сосновых деревьев, растущих на скале у самого моря, и читал до самого заката».

А вот Пушкин ни разу не выезжал из России. Читал как-то без руин. Без заката среди сосен. Что он от этого стал менее талантливым читателем? Но нужна ведь красивая жизнь (по меркам провинциальной России). Апофеозом этого выглядит подпись на последних страницах, которая достойна как минимум «Улисса» Джойса.

Тверская область — Москва — Мадрид — Толедо — Таллин, август — декабрь 2019 года.

Впрочем, что-то я много брюзжу сегодня. Книга не хуже, но и не лучше других подобных. Рекомендуется к прочтению ценителям литературы, приключений, путешествий, самодельных взрывных устройств, влюбленностей, умеренных исповедей, закатов. Автору остаётся пожелать только новых путешествий и совсем новых книг.