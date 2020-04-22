На сегодняшний день рано делать окончательные выводы о демографических последствиях нынешнего кризиса, но изучение опыта прошлых масштабных вспышек заболевания позволяет лучше понять то, чем будет чревата пандемия коронавирусной инфекции. Приведет ли она к сокращению населения планеты, скажется ли на миграции и отношении к ней, на эти и другие вопросы ответил директор Фонда стратегических исследованийБрюно Тертрэ 21 апреля в статье для Institut Montaigne.

Иван Шилов ИА REGNUM Демография

Французский аналитик отметил, что, независимо от времени или типа эпидемии, перемещение больших масс людей всегда играло решающую роль в распространении болезней. Легко винить нынешнюю глобализацию, но глобальные пандемии, разносимые торговцами и путешественниками, были и до нее. Так было во время вспышки бубонной чумы XVIII века, которую занесли в Марсель по морским торговым путям, так было в случае с испанским гриппом, распространению которого способствовало возвращение военнослужащих с полей Первой мировой войны.

«Испанка» также пришла из Китая, как и большинство современных пандемий гриппа. В китайском обществе вообще человек находится в более близком соприкосновении с животными, чем в других странах. Иными словами, в Китае, как и в большом числе других стран Азии, можно наблюдать склонность к употреблению в пищу диких и экзотических видов животных, как в медицинских, так и в иных целях.

Испанский грипп

COVID-19 действительно связан с глобализацией в том смысле, что его очень быстрое распространение вызвано интеграцией Китая в глобальное общество. Например, вирус оказался в северной Италии, и занесен он туда был через воздушный транспорт. Не стоит также игнорировать вопрос транспорта вообще. Нью-Йорк, безусловно, — мировой город, из-за чего он сразу же стал одним из очагов глобальной пандемии. Тем не менее Нью-Йорк также относится к тем городам, где предпочитаемым видом транспорта является метро. По оценкам экспертов Массачусетского технологического института, именно своему метрополитену город и обязан столь быстрым распространением коронавирусной инфекции.

Тем не менее благодаря большой численности населения планеты и оперативности принятых мер нынешняя пандемия не окажет какого-либо значительного воздействия на общие показатели смертности в мире. В начале прошлого века та или иная масштабная эпидемия могла привести к сокращению мирового населения, но сегодня об этом речь не идет. Можно с большой точностью сказать, что от «испанки» скончалось от 40 до 50 млн человек, а по некоторым подсчетам, и все 100 млн.

Иными словами, ее жертвами стали от 1% до 5% тогдашнего населения планеты, которое составляло 1,8 млрд человек. Для того времени этот показатель был достаточно значимым, чтобы вызвать существенное падение численности населения, чей ежегодный рост составлял порядка 13 млн человек. Демографические же последствия нынешней пандемии будут почти точно намного меньше, чем столетие назад. Благодаря большим темпам прироста мирового населения, несмотря даже на его приостановку, любой резкий рост смертности будет поглощён.

Тертрэ отметил, что прямые экономические последствия от резкого увеличения смертности в 2020-м и последующих годах будут носить ограниченный характер. Лишь в странах, где уже наблюдается сокращение населения, эффект от пандемии будет заметен. Напротив, в некоторых случаях можно ожидать беби-бума после завершения пандемии. Так, на сегодняшний день считается общепринятой версия, согласно которой беби-бум 1920 года был в определенном смысле вызван не только Первой мировой войной, но и последствиями эпидемии испанского гриппа.

Роддом младенцы

Однако на чем пандемия коронавируса точно скажется негативно, так это на международном перемещении населения планеты. Например, можно было наблюдать беспрецедентный эффект «возвращения домой», как внутри государств, например в Индии, так и между странами, например, в случае с украинцами, работавшими в Польше. Этот феномен затронул и целые регионы, если вспомнить о том, как рабочие из Южной Азии, в частности, возвращались из государств Персидского залива.

Будут ли эти тенденции иметь обратный ход, покажет то, насколько долго продлится пандемия и каковы будут ее последствия. Если с ней удастся совладать в течение лета, вполне возможно, что миграционные процессы вернутся к привычному состоянию. Так, стремясь обеспечить свое выживание, но по другим причинам, Германия уже завозит румынских рабочих для сбора спаржи.

Тем не менее столь же велика вероятность того, что из-за пандемии страны Европы станут с еще большим недоверием относиться к миграции. Будут говорить о том, что из-за мигрантов уже вырос риск для экономики и безопасности, теперь же из-за них под угрозой оказалось и здоровье жителей стран ЕС.