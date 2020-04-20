Сначала частично выработанные Сычевские карьеры, служащие местами отдыха не только для местных жителей, но и московских дачников, превратили в свалки с отходами разных классов опасности, а потом и в зону ЧС. Теперь осталось выяснить, кто понесет за это ответственность и восстановит нанесенный ущерб.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

С конца апреля 2018 года жители Рузского городского округа, дачники и соседи из тогда еще Волоколамского района борются против размещения близ деревни Щелканово сначала площадки временного накопления ТКО, а потом и комплекса по переработке отходов (КПО). А, как известно, у нас на Руси нет ничего более постоянного, чем временное, поэтому опасения граждан не представляются такими уж беспочвенными.

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То, что произошло в Щелканово, не является ноу-хау известных всем персон. С теми или иными вариациями она обкатана во многих регионах страны, суть ее банальна. В регион желает войти некий крупный игрок, но там, естественно, существуют десятки больших и маленьких своих фирм и фирмочек. Всем им предлагаются те или иные условия, кто-то сразу отказывается и уходит из отрасли, кто-то пытается хоть что-то заработать, впрочем, с тем же успехом, что и первые.

Дарья Антонова ИА REGNUM Свалка

В Щелканово можно было наблюдать типичнейшую ситуацию, якобы крупный игрок в реальности не обладал необходимыми мощностями, то есть автотранспортом и контейнерами. Зато у него было более необходимое по нынешним временам — необходимые связи. Так и появилась открытая площадка накопления (ОПН) твердых коммунальных отходов (ТКО), которая, по заверениям властей Рузского городского округа, должна была проработать три-четыре недели.

Однако обещанные властями Рузского района три-четыре недели растянулись почти на два года. Понадобилось, чтобы председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов передал обращение жителей Рузского и Волоколамского районов Владимиру Путину, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки. После резолюции президента «разобраться и доложить» стали выясняться «удивительные» вещи.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства наконец обратило внимание на многочисленные обращения местных жителей на неблагоприятную экологическую и санитарно-эпидемиологическую обстановку в связи с эксплуатацией ОПН твердых коммунальных отходов «Щелканово».

Не менее любопытно и то, что, оказывается, за время эксплуатации площадки был выявлен ряд грубейших нарушений, и даже проведены следственные действия. Которые наконец принесли результат. На обсуждаемом нами участке был введен режим ЧС, а само он временно реквизирован у собственника.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Свалка

Но вновь дело не обошлось без своеобразных юридических нюансов. Суть их в том, что эксплуатировала площадку одна компания, а принадлежит она другой, и в случае чего за реквизицию вновь расплатится бюджет Московской области, то есть всё те же жители Щелканово, Сычево, Рузы и так далее.

Но настоящая беда бывшей рекреационной зоны заключается отнюдь не в возможных потерях бюджета. По словам местных природозащитников, на месте ныне рекультивируемой ОПН «Щелканово» очень хотят построить мусороперерабатывающий комплекс. Ну, а то, что его частью станет карьер уже обводнённого водами вскрытого при разработке недр верхнего водоносного горизонта, что подтверждается многочисленными геологоразведочными работами (1971г., 1977−1981гг., 1984−1988гг., 2005 г.), так это всё чаще становится общепринятой практикой при создании подобных объектов.