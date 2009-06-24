Нижегородская область, 24 июня, 2009, 14:20 — ИА Регнум. Товарооборот между предприятиями Нижегородской области и Японии в 1 квартале 2009 года составил 16 млн. долларов. Об этом ИА REGNUM Новости сообщили в областном правительстве.

Основные товары, экспортируемые в Японию в 1 квартале 2009 года: продукция химической промышленности, машиностроительная продукция.

Основные импортируемые из Японии товары - машиностроительная продукция, металлы и изделия из них, продукция химической промышленности.

По итогам 2008 года основными предприятиями - экспортерами стали ОАО "Авиабор", ОАО "ЭйДжиСи Борский стекольный завод", ЗАО НПП "ГИКОМ", ООО "Далхим", ЗАО "Эпитекс", ЗАО "Икс-Рэй", ОАО "Оргсинтез".