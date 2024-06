Несмотря на то, что на фоне нынешней пандемии многие эксперты стали предсказывать, что Китай воспользуется бедствием для укрепления своих международных позиций, такие скоропалительные прогнозы с высокой долей вероятности окажутся ошибочными: сдвига центра мирового влияния в Китай не произойдет по целому ряду причин. Это, правда, не означает, что США можно расслабляться, пишут востоковеды Школы дипломатической службы Джорджтаунского университета Майкл Грин и Эван Медейрос в статье для Foreign Affairs.

Иван Шилов ИА REGNUM Пандемия коронавируса в Китае

Грин и Медейрос указывают на то, насколько быстро изменились оценки возможных долгосрочных последствий пандемии. Так, если в самом ее начале многие поспешили заявить, что в истории КНР наступил «чернобыльский момент», возможно, даже «начало конца» Коммунистической партии Китая. Высказывались соображения, что такое развитие событий с учетом нынешней напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином сыграет на руку США.

Затем так же быстро оценки экспертов изменились ровно на обратные. По мере того как пандемия в Китае ослабевала благодаря принятым Пекином мерам, при этом набирая обороты в США и странах Западной Европы, стали звучать такие мнения, что грядущая рецессия приведет к геополитической переориентации мира, выиграет от которой именно Китай. В КНР, похоже, тоже увидели такую возможность, поэтому китайские официальные лица и развязали международную кампанию, подчеркивая провалы демократического управления и заявляя о себе как о лидере в борьбе с пандемией.

Russian.news.cn Приезд китайских эпидемиологов в Рим

Грин и Медейрос называют «сомнительным» то, что Пекину с помощью пандемии удастся укрепить свое международное влияние. Кроме того, они призывают не списывать со счетов и США, которые, быть может, и продемонстрировали несовершенство своего подхода, но всё же обладают серьезными материальными и политическими возможностями.

Так, развернутая Пекином кампания пропаганды едва ли даст какие-то значимые результаты, уверены авторы. Дело в том, что слишком многие знают, что местом происхождения вируса стал китайский город Ухань. Помнят они о том, какие были первоначальные меры Пекина по борьбе с этой вспышкой, о том, как китайские власти пытались заставить замолчать медиков, бивших тревогу относительно опасности нового вируса, а также как они не только выдворили из страны журналистов таких изданий, как The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal, но и обвинили американских военных в том, что вирус в Ухань занесли именно они. От этой позиции, от которой Пекин в последнее время отказался, веет «отчаянием» и «неуверенностью» в том, что всё было сделано правильно в первые недели пандемии.

Russian.news.cn Китайские врачи в провинции Хубэй

Кроме того, в мире с большим скепсисом относятся к статистическим данным, предоставляемым китайскими властями, и «не зря». Из официальных отчетов следует, что правительству удалось сдержать эпидемию в стране. Тем не менее многие опасаются, что низкие показатели выявления новых заболевших могут быть связаны с тем, что власти не регистрируют новые случаи для поддержания своей версии об успехах в борьбе с вирусом.

Затем, хотя есть страны — такие, как Камбоджа, Иран, Пакистан и Сербия, — чье руководство заняло позицию Китая, давая высокие оценки принимаемым им мерам по борьбе с пандемией, в целом же мировое сообщество стремится не дать Пекину «переписать историю» глобальной борьбы с коронавирусом. Так, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с открытой критикой попыток Китая добиться влияния посредством «политики щедрости». Критическую позицию по отношению к Китаю быстро заняли Индия и Бразилия. Общественность Африки возмутилась из-за сообщений о притеснениях выходцев из Африки на юге Китая. В Азии же к Китаю и до пандемии относились настороженно.

Более того, китайская экономика больше не сможет стать спасителем мировой, как это было после финансового кризиса 2008 — 2009 годов. Хотя открытие фабрик в КНР и подтолкнуло мировую экономику, не решена глубокая проблема в части спроса на китайские товары. Китай в слишком значительной мере зависит от спроса на его товары в США и Европе, чтобы стать единственным спасителем глобальной экономики: на долю 12 стран, наиболее пострадавших от пандемии, приходится до 40% китайского экспорта. Кроме того, большая часть этих стран являются основными поставщиками в Китай промежуточных товаров.

«Экономика Китая не сможет вернуться к прежней траектории роста в 5% — 6% в год до тех пор, пока также не восстановятся экономики США и ЕС», — подчеркнули авторы, отмечая, что в таких условиях китайским официальным лицам придется отложить на время внутриполитические меры экономического стимулирования.

«В условиях этого кризиса экономики КНР и США должны либо вместе пойти ко дну, либо вместе выплыть», — добавили они.

Gov.cn Китайские рабочие на предприятии по сборке электронных изделий

Авторы предостерегают от скоропалительных прогнозов развития долгосрочных процессов, поскольку они часто оказываются в корне неправильными. Безусловно, имел место «катастрофический провал» американских политики и дипломатии в ответе на нынешний вызов, из-за чего Вашингтону придется заплатить высокую цену: погибнут люди, и будет нанесен удар международному влиянию США. Тем не менее благодаря своему экономическому и финансовому потенциалу ни о каком уходе США с исторической сцены, как это было в случае с Соединенным Королевством в середине XX века, речи не идти не может.

Тем не менее авторы призывают США и «не расслабляться»: сдвига центра мировой гегемонии в Китай, быть может, и не произойдет, но это не решает проблему нынешнего кризиса американского лидерства в мире. В этих условиях крайне важно, чтобы Соединенные Штаты восстановили компетентное руководство в борьбе с этой пандемией на всех уровнях. Мир явно нуждается в глобальной системе эпидемиологического надзора, тестирования и фармакологического обеспечения. Пока Китай своей риторикой и дипломатией выиграл немного, но США и их союзники должны сохранять бдительность, чтобы Пекин не расширил свою роль в глобальном управлении и устройстве международных организаций на фоне бездействия Вашингтона.

Нынешний кризис может стать для США возможностью «выстроить что-то позитивное», его нельзя превращать в инструмент изоляции и отчуждения Пекина. На фоне пандемии коронавируса США должны напомнить миру о том, как выглядит американское лидерство.