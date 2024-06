В разгар пандемии коронавируса в Республике Армения (РА) писать статью о сценариях преодоления уже сейчас просматривающегося неизбежного масштабного экономического кризиса — психологически задача не из легких. Ведь за минувший день, 15 апреля т.г., было подтверждено 48 новых случаев заражения коронавирусом, а общее число зараженных составило 1159 человек. Однако, уважаемый читатель, мне представляется необходимым, чтобы именно в эти дни правительству Армении провести обстоятельный анализ нынешнего состояния экономики РА, причём с возможно широким охватом представителей бизнеса, работодателей и наемных работников, самозанятых, работников сферы образования, науки и культуры. Думается, что такой подход представляется обязательным. Ибо уже сейчас мы являемся свидетелями полной неопределенности о дне грядущем, что в случае бездействия властей может ввергнуть в голод и депрессию довольно-таки существенную часть нашего населения. Увы, сказанное не есть преувеличение. Читатель вполне оправданно может задаться вопросом: ведь правительство РА приняло 11 мероприятий по нейтрализации экономических и социальных последствий эпидемии коронавируса, к чему эти алармистские оценки? Более того, мне могут возразить, что премьер-министр РА Никол Воваевич, себя любимый, ежедневно созывает совещания, на которых обсуждаются вопросы повышения эффективности антикризисных мер, «выработки тактики» для более эффективного противодействия кризису. Так вот, анализируя антикризисные мероприятия, принятые правительством РА, первое, что приходит на память, так это известное выражение выдающегося римского мыслителя и государственного деятеля 1 в. н. э. Луция Аннея Сенеки: «Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь, для него ни один ветер не будет попутным». Сделать такой неутешительный вывод дает мне основание оторванная от экономических реалий РА декларативная сущность антикризисных мероприятий правительства РА, касающихся вопросов экономики. И это несмотря на кажущуюся на первый взгляд их адресность и подкрепленность суммами предполагаемой помощи. Однако я не стану критически анализировать антикризисные мероприятия правительства РА, чтобы не уподобиться председателю колхоза «Красный Боровик», которого иронически называют «Артель Напрасный Труд» (Т. К. Чугунов. «Деревня на Голгофе. Летопись коммунистической эпохи: от 1917 до 1967 г. 1968»). Не буду томить читателей приведением множества фактов, изначально доказывающих провальность антикризисных мероприятий, а поделюсь с читателями своими предложениями о том, какими мне видятся антикризисные мероприятия. Итак, не вызывает сомнений, что составлению любой антикризисной программы должен предшествовать подробный анализ состояния дел в «объекте выздоровления», в нашем случае — экономике РА. Следуя этому правилу, приведем некоторые статистические данные, характеризующие отдельные сегменты сферы экономики Армении. Итак, на январь 2020 года в РА было зарегистрировано 46 200 организаций, в том числе 4094 — государственные, муниципальные и 42 106 — негосударственные организации. В целом численность работников в них составляла 600 340 человек, из которых 197 711 были заняты в государственном секторе, 402 629 — в негосударственном (см. «Социально-экономическое положение Республики Армения в январе-феврале 2020 г.» стр. 66). При этом отметим, что на конец IV квартала 2019 г. трудовые ресурсы (наличное население РА в возрасте 15−75 лет) составили 1 млн. 997,8 тысяч человек. Из них лица, не входящие в состав рабочей силы — 866,4 тыс. чел., рабочая сила (предложение рабочей силы) составила 1 млн. 131,5 тыс. чел., занятость — 929,2 тыс. чел., безработные — 202,3 тыс. чел. (17,9%) (там же, стр. 49, 51). Заметим также, что трудовой деятельностью по производству товаров для собственного использования было охвачено 687,1 тыс. чел. (там же, стр. 55). Для полноты картины отметим, что на январь 2019 года 266,2 тыс. чел. было занято в сельском хозяйстве, 104,1 тыс. чел. — в обрабатывающей промышленности, 98,4 тыс. чел — в сфере строительства, 119,1 тыс. чел. — в оптовой и розничной торговле, ремонте автомобилей и мотоциклов, 45,5 тыс. чел. — в перевозках и складском хозяйстве, 26,3 тыс. чел. — в гостиничном хозяйстве и организации питания, 16,6 тыс. чел. — в сфере культуры, организации отдыха и зрелищ, 30,9 тыс. чел. — в других сферах обслуживания, 90,7 тыс. чел. были заняты в сфере социального страхования, 105,6 тыс. чел. — в области образования, 46,2 тыс. чел. — в области здравоохранения и социального обеспечения, 21,0 тыс. чел. — в области связи и информации. Это не полный перечень сфер занятости населения РА в основных сферах экономики (см. «Рынок труда в Армении, 2019» стр. 64), деятельность которых вследствие мер, предпринятых для борьбы с эпидемией коронавируса, подверглась и подвергается существенным испытаниям: будь то полное или частичное прекращение работы, что, в свою очередь, порождает проблемы с уплатой налогов, выдачей заработной платы, а это существенно сужает потребительский спрос населения и приводит к снижению предложения, а в конечном итоге ведет к сокращению производства, росту безработицы… То есть уже очевидно, что в ближайшем будущем мы станем свидетелями шока спроса и шока предложения, причем это будет происходить одновременно. Подобная перспектива крайне негативно скажется на рынке труда РА.

Теперь приведем некоторые экономические показатели, которые имели место быть в экономике Армении накануне 16 марта т.г., то есть до объявления правительством чрезвычайного положения. Так, объем налогов, уплаченных в госбюджет 1000 крупных налогоплательщиков в 2019 году по сравнению с 2018 годом, возрос на 13%, составив 1 трлн 61 млрд 188 млн драмов. Отметим также, что в январе—декабре 2019 г. доходы государственного бюджета РА составили 1 трлн 559 млрд 124,8 млн драмов, или $3 млрд 245 млн ($1 = 480,45 драмов). При этом дефицит торгового баланса в 2019 г. составил минус $2 млрд 873,5 млн, прямые иностранные инвестиции в январе—декабре 2019 года составили всего лишь $254,5 млн, государственный внешний долг РА на 31.12.2019 г. в сравнении с предыдущим годом возрос на $163,477 млн и составил $5 млрд 789 млн 729 тыс. (это официальные данные из последних сборников Статистического комитета РА). Отметим также, что в 2019 году чистый поток денежных средств, поступивших физическим лицам через банковскую сферу в виде трансфертов, составил $504 млн 21 тыс. (Вестник ЦБ РА 1, январь 2020 г., стр. 115). Для сравнения заметим, что в 2018 г. этот показатель составил соответственно $597 млн 209 тыс. (Вестник ЦБ РА 1, январь 2020 г., стр. 15), то есть в 2019 г. чистые потоки трансфертов сократились на $87 млн 188 тыс. Особо отметим, что чистый поток денежных переводов из России в РА в 2019 г. составил $629 млн 657 тыс., в то время как в 2018 г. этот показатель составил $578 млн 258 тыс., то есть в минувшем году из России наблюдался рост чистых потоков денежных средств в сравнении с 2018 г. на $51 млн 399 тыс. Уважаемый читатель, я специально привел некоторые данные, характеризующие состояние финансовой сферы РА, которые в существенной степени зависят от внешних факторов, и естественно, что они могут значительно измениться в условиях эпидемии коронавируса. А в случае Армении состояние финансовой сферы и внешней торговли, как убедительно подтверждает официальная статистика, в немалой степени зависят от состояния экономики и финансов нашего стратегического союзника — Российской Федерации. В этой связи достаточно упомянуть и то, что на долю России приходится 27,1% внешнеторгового оборота Армении, а в дефиците торгового баланса РА по итогам 2019 г. на долю Российской Федерации приходилось 25,9%.

Казалось, что правительство РА, прежде чем составлять антикризисные мероприятия, должно было внимательно проанализировать взаимосвязь и взаимозависимость вышеприведенных показателей, обозначить конкретные области экономики, которые наиболее сильно будут подвержены кризису, вызванному введением чрезвычайного положения в РА. Было бы вполне закономерно, чтобы правительство Армении дало хотя бы приблизительную оценку рисков и возможных потерь, связанных с эпидемией коронавируса и введением чрезвычайного положения. Далее все это следовало бы увязать с налоговыми историями каждого из предприятий, особенно нацеленных на экспорт и обеспечивающих продовольственную безопасность, что позволило бы в дальнейшем в первоочередном порядке выработать рекомендации по каждому из этих предприятий и организаций. Да-да, я не оговорился уважаемый читатель, в разрезе каждого из этих предприятий и организаций, что вполне достижимо, если учесть тысячи и тысячи занятых в налоговой и других правительственных структурах республики. И только при подобном подходе можно было хотя бы как-то с пониманием отнестись к тому, что, к примеру, на выплату премий сотрудникам аппарата премьер-министра РА (не правительства РА) в 2019 году было предоставлено более $1 млн., уже не приходится говорить о многомиллионных премиальных выплатах в долларовом выражении руководящему составу министерств и ведомств. Щедро была оценена также и работа законодателей. Так, в течение января—ноября 2019 года премии в Национальном Собрании РА присуждались 14 раз, их общая сумма составила 908 млрд 367 млн 199 тыс. драмов, или $18,9 млн.

В плане общих рекомендаций считаю крайне важным, чтобы правительство РА выработало рекомендации, в которых на понятном для представителей малого и среднего бизнеса языке были подробно изложены конкретные мероприятия, нацеленные на создание условий для макроэкономической стабильности, обеспечения стабильности финансовой сферы, в том числе и на основе предоставления предприятиям малого и среднего бизнеса временной адресной помощи, в том числе в форме прямого кредитования (что в малой степени вроде бы уже начато), предоставления гарантий в помощи по реализации готовой продукции (особенно реализации продукции сельского хозяйства), участия в капитале. При этом правительству РА следовало бы придать приоритетность и еще большую предметность в работе по реализации мероприятий, имеющих социальную направленность, нацеленных на безусловное выполнение принятых ранее правительством социальных обязательств. Важно, чтобы в своей работе правительство РА было нацелено на то, что в итоге реализации антикризисных программ обеспечивалось не только доведение до минимума негативных последствий кризиса для экономики Армении, но и были бы созданы предпосылки для ускоренного перевода экономики РА на рельсы инклюзивного развития. Пишу эти строки и в памяти воскресает ставшее крылатым выражение из книги Оскара Уайлда «Впечатления об Америке», написанной им после поездки в США в 1882 году. В салуне (питейном заведении) города Ледвилл, что в штате Колорадо, Уайлд увидел объявление, висевшее над пианино: «Please do not shoot the pianist. He is doing his best», что можно перевести так: «Не стреляйте в пианиста, это лучшее из того, на что он способен». Увы, в нашем случае мы стали заложниками абсолютно неадекватного правительства, возглавляемого «пламенным революционером» Николом Воваевичем, никчемным пианистом, прошу прощения, политиком во истину галактического масштаба. Правда, при этом понятие галактики следует свести к понятию Нью Васюки по Остапу Ибрагимовичу Бендеру из «12 стульев». Но от этого, как понимает уважаемый читатель, нам легче не станет. И как сказал бы российский таможенник Павел Верещагин, герой из культового фильма «Белое солнце пустыни»: «Я мзду не беру — мне за Державу обидно!». Так вот, уважаемый читатель, мне за Армению, мою Родину — колыбель христианской цивилизации обидно, где после государственного переворота апреля—мая 2018 года до власти дорвались откровенные популисты, некомпетентность которых угрожает потерей армянской государственности.

Вместо послесловия. По сложившейся традиции, уважаемый читатель, не хотелось завершать статью на грустной ноте. Благо опять представился порождающий оптимизм случай. Так, 14 апреля т.г. состоялась рабочая встреча (в формате видеоконференции) членов Высшего Евразийского экономического совета, посвященная мерам по борьбе с коронавирусной инфекцией и поддержанию экономической стабильности государств — членов Евразийского экономического совета. Здесь хотелось бы привести выдержку из выступления на этой видеоконференции Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина: «Уже сейчас в рамках Евразэс нужно начать разработку мер системного характера, призванных создать условия для восстановления и обеспечения дальнейшего экономического развития… В целях сохранения макроэкономической устойчивости востребовано взаимодействие Центробанков государств-членов по вопросам смягчения параметров кредитования предприятий реального сектора экономики, расширения безналичных и «быстрых» платежей, дистанционного получения банковских услуг». Весьма символично, что в тот же день В. В. Путин в режиме видеоконференции провел совещание по экономическим вопросам с членами российского правительства. Почему я об этом пишу, вполне уместно может задаться таким вопросом уважаемый читатель? Так вот, в своем выступлении Владимир Путин подробно изложил самые чувствительные проблемы, возникшие в экономике России из-за коронавирусной эпидемии, как-то: нарушение многих кооперационных и хозяйственных связей, сокращение спроса (объем розничной торговли в России в апреле снизился более чем на 35 процентов), снижение потребления электроэнергии (предприятия стали меньше загружать свои мощности), стагнация кредитования реального сектора экономики… В выступлении были также подробно проанализированы тенденции, которые проявились в экономике, даны прогнозы по дальнейшему развитию ситуации в экономике и финансах РФ и на основе этого анализа были определены ресурсы, инструменты, резервы для успешной реализации антикризисной политики с целью достижения существенных положительных результатов для экономики, что в свою очередь положительно скажется на социально-экономическом положении граждан России. Я вовсе не случайно привожу такие подробности. Ведь, казалось бы, Никол Воваевичу и правительству РА именно на этом совещании с участием Президента РФ были в готовом виде предложены комплексные антикризисные мероприятия, которые вполне применимы и к Армении. Мероприятия, основанные на глубоком профессиональном анализе со стороны высококвалифицированных российских специалистов, имеющих большой опыт работы во вверенных им под руководство областях экономики, финансов, а также социальной сферы. Более того, для «народного премьера» РА Никола Воваевича прозвучавшие на этом совещании мысли и рекомендации — это как «Манна небесная», которая даже в случае элементарных знаний может стать основой для составления грамотной антикризисной программы правительства Армении. Да простит меня уважаемый читатель за столь кощунственное сравнение, тем более, что пророк Моисей шел со своими единомышленниками из Египта через пустыню 40 лет, и было знамение свыше, когда у них еда закончилась и с неба посыпались мелкие крупинки белого цвета, прозванные манной небесной …

Не то что наш Никол Воваевич и Ко, которые начали свой «исход» из Гюмри и были движимы, в отличие от благородной идеи Моисея, не идеей вступить на землю обетованную, «в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мёд» (Исход 3, 8 и 17), а в конкретный кабинет премьер-министра РА, что на площади Республики в Ереване. В кабинет, откуда как из рога изобилия протекают бурной рекой зеленые купюры с изображением дяди Сэма (в виде премиальных) в карманы сподвижников «революционеров», в «благотворительный» фонд дражайшей супруги Никола Воваевича, себя любимого. Нет же, уважаемый читатель, надеяться на подобную единственно востребованную реакцию со стороны соросовских прихлебателей во власти не приходится. Ведь Никола Воваевича заокеанские стратеги привели к власти вовсе не для реализации каких бы то ни было благородных целей. А для чего привели — об этом мне уже неоднократно приходилось писать, поэтому не стану повторяться, но замечу, что в настоящее время главной мишенью закордонных политтехнологов цветных революций в Армении определена Армянская Апостольская Святая Церковь (ААЦ) и Его Святейшество Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин Второй. Так, 14 апреля т.г. Его Святейшество Гарегин Второй призвал освободить из-под ареста второго президента РА Роберта Седраковича Кочаряна, заявив: «Прислушиваясь к мнению врачей о здоровье Роберта Кочаряна, считаем важным, чтобы наряду с осуществлением правосудия были предприняты все предупреждающие меры и мероприятия, в том числе изменение меры пресечения, чтобы обезопасить от дальнейшего ухудшения состояние его здоровья в условиях коронавируса». Я не стану приводить слова деятелей из стана сподвижников «народного премьера», мягко выражаясь, выдержки из гнусных откликов на это заявление Католикоса всех армян. Не хотелось бы, чтобы многомиллионная армянская Диаспора, скорее всего её подавляющая часть, испытывала бы чувство неловкости и стыда за сегодняшних власть предержащих Армении, многие из которых являются наглядным перевоплощением в XXI веке персонажей выдающегося романа Фёдора Михайловича Достоевского «Бесы». Ограничусь лишь двумя ссылками на эту тему.

Так, в ответ на оголтелую кампанию клеветы и очернительства Католикоса всех армян пресс-канцелярия ААЦ отметила: «Заявление Гарегина Второго полностью соответствует миссии гуманизма церкви и ее ценностям. Следовательно, призываем не политизировать позицию Католикоса и не вступать в бессмысленную полемику… Католикос призывает всех быть сплоченными и солидарными в вопросе противостояния вызовам, перед которыми оказалась страна в условиях пандемии».

А теперь приведу выдержку из статьи, опубликованной 15 апреля т.г. в азербайджанском интернет-издании Axar.az. Так, в статье под заглавием «Армянская элита: Сменить католикоса, он защищает зло». Как передает Axar. az: «Тысячи граждан Армении уже давно требуют сменить католикоса». Видимо к вящей радости редакции долго искать статьи со злобными клеветническими выпадами в адрес Верховного патриарха и Католикоса всех армян не пришлось: азербайджанскому агитпропу достаточно было ознакомиться с публикациями интернет-изданий Армении, щедро финансируемых из фонда Сороса. Заметим, что в последние два дня они открыто тиражируют слова особо отличившихся соросовских прихлебателей, ныне оказавшихся в исполнительной и законодательной властях Армении. Что же, подобная реакция со стороны николвоваевской камарильи была вполне прогнозируемой. Ведь прошло уже два года после государственного переворота апреля—мая 2018 года, а властям Армении похвастаться нечем. А между тем резерв на зрелища иссяк, а хлеба насущного все нет и нет. Вот и приходится им изощряться в поиске и разоблачении мнимых врагов, чтобы как-то оправдать свою абсолютную неадекватность занимаемым должностям. Ведь «народный премьер» прекрасно осознает, что ни одна из острых проблем, стоящих перед страной, за прошедшие два года не то чтобы не решена, а в лучшем случае отодвинута в дальний угол. В этих условиях Н. Пашинян, а скорее, его кукловоды из-за океана, вводят в действие «план Б» — развязывание гражданской войны в Республике Армения, естественно, что это антиармянское деяние они будут реализовывать с учетом недоработок, имевших место в ноябре 2013 г. — январе 2014 г. на Украине, во время организации Евромайдана. Ведь конечную цель заокеанских стратегов никто не отменял, она неизменна — дестабилизация и создание обстановки хаоса в Армении, на южных рубежах России. Для достижения этой цели, собственно, и привели к власти николвоваевскую антинациональную хунту.

P.S. Видать, не случайно главную роль таможенника — патриота державы Российской Павла Верещагина в фильме «Белое солнце пустыни» сыграл армянин по происхождению Павел Борисович (Багдасарович) Луспекаев, в подсознание которого на генетическом уровне заложена ностальгия по державности. Признаюсь, что, по моему глубокому убеждению, в наши дни так проникновенно, убедительно и честно «За Державу обидно!» смог бы во весь голос произнести разве что патриот-армянин, при этом восклицая — «За Армению обидно!».

Благо, что нынче за Арменией стоит Великая Держава — Российская Федерация, которой гордятся люди доброй воли планеты Земля.