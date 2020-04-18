Спустя год после открытия Убежища 76 в Западную Вирджинию вернулись люди. Одни пришли за несметными богатствами, скрытыми в горах, другие — за местом, которое можно будет назвать домом. Пришельцы из других краёв разделились на две крупные фракции: добропорядочных поселенцев и агрессивно настроенных рейдеров. Какую бы цель ни преследовала каждая группировка — именно вам предстоит стать орудием её достижения.

Иван Шилов ИА REGNUM Fallout 76

В 2018 году я умышленно пропустил Fallout 76 — как оказалось, не зря. Миллион проблем и допущенных ошибок моментально превратил разработчиков из Bethesda Game Studios в грушу для битья и объект ненависти почти всего игрового сообщества. Со временем, конечно, проект пришёл в норму, а вот желания купить его как-то не прибавилось.

Поэтому в Fallout 76: Wastelanders я пришёл абсолютным новичком, не знакомым ни с миром игры, ни с местным сюжетом. Он, к слову, здесь не блещет оригинальностью, но увлекает. Вы — один из немногих избранных, получивших возможность «пересидеть» Великую войну в только что созданном Убежище 76. Целых 25 лет вы провели в огромном подземном бункере, оборудованном по последнему слову техники, и вот наконец наступил долгожданный «День пробуждения». Тот самый день, когда можно будет своими глазами взглянуть на изменившийся до неузнаваемости мир на поверхности.

Скриншот из игры Fallout 76 Отдельные локации приятно удивляют архитектурой, другие — ужасно разочаровывают

Первые впечатления, которые оставляет после себя Fallout 76: «Господи, да это же Fallout 4 — только онлайн!». В абсолютно аналогичном редакторе внешности мы «лепим» лицо своего персонажа, определяемся с наиболее удобной перспективой (от первого или от третьего лица) и отправляемся навстречу приключениям. Очень удачно, что прямо на выходе из Убежища нас уже встречают первых NPC, которые, к слову, являются нововведением Wastelanders. Две чумазые девушки рассказывают о «таинственных сокровищах» и дают первую подсказку, где их искать. А чем ещё заняться человеку, просидевшему 25 лет в четырёх стенах? Конечно же, начать длинную квестовую цепочку в стиле «подай-принеси»!

Ассоциация с Fallout 4, кстати, вскоре оказывается ошибочной. Fallout 76 — это микс из идей и механик Fallout 3, Fallout: New Vegas и Fallout 4. Причём не всегда самых удачных. Графика, модели персонажей и анимации здесь из «четвёрки», диалоговое окно (которым так гордилась Bethesda, презентуя Wastelanders) из «тройки» и New Vegas, а наборы предметов, системы крафта и выживания — отовсюду сразу. На первый взгляд может показаться, что такое «комбо» сделает игру лучше и понятнее. На деле же ощущения от неё крайне противоречивые.

Скриншот из игры Fallout 76 Целиться в режиме от третьего лица не слишком удобно. Игра то и дело склоняет тебя к «виду из глаз»

Удивительно, но в Fallout 76 соседствуют крайности даже в одних и тех же геймплейных аспектах. Отлично проработанный окружающий мир с красивыми и впечатляющими видами сильно контрастирует с уродливыми лицами местных NPC. Которые не только открывают рот «невпопад» голосу, но и пугающе трясутся, застревая в текстурах. Тоже самое и с сюжетом: стоит пройти оригинальный и интересный квест, будьте готовы — следующий обязательно заставит вас «убить пять волков».

Для меня же главной головной болью стала боевая система. По старой привычке из других игр Fallout я решил отыграть «тупого, но сильного» персонажа с двуручным молотом наперевес. Однако вскоре оказалось, что попадать по врагам оружием ближнего боя здесь не просто сложно, а практически невозможно. Особенно это касается маленьких противников: всевозможных кротокрысов и опоссумов. Проблема частично решилась путём переключения на вид от первого лица, однако и так герой продолжает регулярно «мазать». Этот, казалось бы, небольшой, но очень важный аспект игрового процесса дополнительно нагоняет тоску и от того, что у Bethesda уже есть The Elder Scrolls Online, где ближний бой реализован на порядок лучше.

Скриншот из игры Fallout 76 Одичавшие гули снова стали главными врагами игрока. Правда, умирают они всё ещё с одного-двух ударов

Ну и, конечно, никуда без мелких багов. Кротокрыс застрял в заборе, брамин (местный вид коров-мутантов) бесконечно подпрыгивает на одном месте, а агрессивные рейдеры могут целыми бандами проваливаться в лестницы и терять возможность сдвинуться с места. К этой же категории можно отнести и искусственный интеллект противников. Иной раз очень потешно наблюдать за бандитом, который с криком: «ну всё, тебе конец!» садится на корточки и утыкается лицом в угол, полностью забыв о вашем существовании.

При всём этом многообразии недоработок, язык не повернётся сказать, что играть в Fallout 76 неинтересно. С введением Wastelanders в ней появилось много необычных персонажей и забавных игровых ситуаций — чего только стоит огромный робот в Уэйуорде, считающий себя коровой. Местный сюжет ощущается целостным, скорее как в полноценной одиночной игре, а не очередном MMO-проекте. При этом другие игроки, пробегающие мимо, не портят картины «индивидуальных приключений», а лишь усиливают её. Дело в том, что все важные сюжетные и диалоговые зоны в Wastelanders будут доступны только вам — и никого вокруг. А вот уже открыв дверь на улицу можно встретить парочку геймеров, разбивших рядом лагерь или торгующих припасами. И атмосферно, и полезно.

Скриншот из игры Fallout 76 Видимо, радиация испортила даже лица неигровых персонажей

Помимо основного сюжета, вы будете регулярно получать событийные задания, зависящие от той локации, в которой сейчас находитесь. Это может быть и включение всех музыкальных автоматов на территории лунопарка, и убийство вожака стаи волков-мутантов. Из приятного здесь то, что рядом всегда найдётся другой игрок, который любезно предложит свою помощь или попытается забрать всю наживу. Пожалуй, этого онлайн-взаимодействия действительно не хватало в играх Fallout от Bethesda (оригинальные части франшизы были прекрасны сами по себе и без этого) — они сразу делают мир более живым и многогранным. В очередном приключении ты не знаешь, кого повстречаешь на своём пути: мирного игрока на сюжетной миссии или агрессивного психопата, отстроившего трёхэтажный военный лагерь с автоматическими турелями по периметру.

Скриншот из игры Fallout 76 С другими игроками можно не только сражаться, но и играть на музыкальных инструментах

Сложно даже представить, насколько скупой на контент была оригинальная Fallout 76. Однако с появлением Wastelanders она стала похожа на полноценную часть франшизы (пускай и не ту, какую хотели бы увидеть фанаты оригинала). Проект будет интересен в первую очередь фанатам Fallout 3, New Vegas и «четвёрки», а также людям, ищущим новый опыт в MMO-играх. И пускай Fallout 76 с треском провалилась в момент первоначального релиза — сейчас она, наконец, заслуживает шанса.