В Fallout 76 пришло новое дополнение: разработчики опять опозорились?
Спустя год после открытия Убежища 76 в Западную Вирджинию вернулись люди. Одни пришли за несметными богатствами, скрытыми в горах, другие — за местом, которое можно будет назвать домом. Пришельцы из других краёв разделились на две крупные фракции: добропорядочных поселенцев и агрессивно настроенных рейдеров. Какую бы цель ни преследовала каждая группировка — именно вам предстоит стать орудием её достижения.
В 2018 году я умышленно пропустил Fallout 76 — как оказалось, не зря. Миллион проблем и допущенных ошибок моментально превратил разработчиков из Bethesda Game Studios в грушу для битья и объект ненависти почти всего игрового сообщества. Со временем, конечно, проект пришёл в норму, а вот желания купить его как-то не прибавилось.
Поэтому в Fallout 76: Wastelanders я пришёл абсолютным новичком, не знакомым ни с миром игры, ни с местным сюжетом. Он, к слову, здесь не блещет оригинальностью, но увлекает. Вы — один из немногих избранных, получивших возможность «пересидеть» Великую войну в только что созданном Убежище 76. Целых 25 лет вы провели в огромном подземном бункере, оборудованном по последнему слову техники, и вот наконец наступил долгожданный «День пробуждения». Тот самый день, когда можно будет своими глазами взглянуть на изменившийся до неузнаваемости мир на поверхности.
Первые впечатления, которые оставляет после себя Fallout 76: «Господи, да это же Fallout 4 — только онлайн!». В абсолютно аналогичном редакторе внешности мы «лепим» лицо своего персонажа, определяемся с наиболее удобной перспективой (от первого или от третьего лица) и отправляемся навстречу приключениям. Очень удачно, что прямо на выходе из Убежища нас уже встречают первых NPC, которые, к слову, являются нововведением Wastelanders. Две чумазые девушки рассказывают о «таинственных сокровищах» и дают первую подсказку, где их искать. А чем ещё заняться человеку, просидевшему 25 лет в четырёх стенах? Конечно же, начать длинную квестовую цепочку в стиле «подай-принеси»!
Ассоциация с Fallout 4, кстати, вскоре оказывается ошибочной. Fallout 76 — это микс из идей и механик Fallout 3, Fallout: New Vegas и Fallout 4. Причём не всегда самых удачных. Графика, модели персонажей и анимации здесь из «четвёрки», диалоговое окно (которым так гордилась Bethesda, презентуя Wastelanders) из «тройки» и New Vegas, а наборы предметов, системы крафта и выживания — отовсюду сразу. На первый взгляд может показаться, что такое «комбо» сделает игру лучше и понятнее. На деле же ощущения от неё крайне противоречивые.
Удивительно, но в Fallout 76 соседствуют крайности даже в одних и тех же геймплейных аспектах. Отлично проработанный окружающий мир с красивыми и впечатляющими видами сильно контрастирует с уродливыми лицами местных NPC. Которые не только открывают рот «невпопад» голосу, но и пугающе трясутся, застревая в текстурах. Тоже самое и с сюжетом: стоит пройти оригинальный и интересный квест, будьте готовы — следующий обязательно заставит вас «убить пять волков».
Для меня же главной головной болью стала боевая система. По старой привычке из других игр Fallout я решил отыграть «тупого, но сильного» персонажа с двуручным молотом наперевес. Однако вскоре оказалось, что попадать по врагам оружием ближнего боя здесь не просто сложно, а практически невозможно. Особенно это касается маленьких противников: всевозможных кротокрысов и опоссумов. Проблема частично решилась путём переключения на вид от первого лица, однако и так герой продолжает регулярно «мазать». Этот, казалось бы, небольшой, но очень важный аспект игрового процесса дополнительно нагоняет тоску и от того, что у Bethesda уже есть The Elder Scrolls Online, где ближний бой реализован на порядок лучше.
Ну и, конечно, никуда без мелких багов. Кротокрыс застрял в заборе, брамин (местный вид коров-мутантов) бесконечно подпрыгивает на одном месте, а агрессивные рейдеры могут целыми бандами проваливаться в лестницы и терять возможность сдвинуться с места. К этой же категории можно отнести и искусственный интеллект противников. Иной раз очень потешно наблюдать за бандитом, который с криком: «ну всё, тебе конец!» садится на корточки и утыкается лицом в угол, полностью забыв о вашем существовании.
При всём этом многообразии недоработок, язык не повернётся сказать, что играть в Fallout 76 неинтересно. С введением Wastelanders в ней появилось много необычных персонажей и забавных игровых ситуаций — чего только стоит огромный робот в Уэйуорде, считающий себя коровой. Местный сюжет ощущается целостным, скорее как в полноценной одиночной игре, а не очередном MMO-проекте. При этом другие игроки, пробегающие мимо, не портят картины «индивидуальных приключений», а лишь усиливают её. Дело в том, что все важные сюжетные и диалоговые зоны в Wastelanders будут доступны только вам — и никого вокруг. А вот уже открыв дверь на улицу можно встретить парочку геймеров, разбивших рядом лагерь или торгующих припасами. И атмосферно, и полезно.
Помимо основного сюжета, вы будете регулярно получать событийные задания, зависящие от той локации, в которой сейчас находитесь. Это может быть и включение всех музыкальных автоматов на территории лунопарка, и убийство вожака стаи волков-мутантов. Из приятного здесь то, что рядом всегда найдётся другой игрок, который любезно предложит свою помощь или попытается забрать всю наживу. Пожалуй, этого онлайн-взаимодействия действительно не хватало в играх Fallout от Bethesda (оригинальные части франшизы были прекрасны сами по себе и без этого) — они сразу делают мир более живым и многогранным. В очередном приключении ты не знаешь, кого повстречаешь на своём пути: мирного игрока на сюжетной миссии или агрессивного психопата, отстроившего трёхэтажный военный лагерь с автоматическими турелями по периметру.
Сложно даже представить, насколько скупой на контент была оригинальная Fallout 76. Однако с появлением Wastelanders она стала похожа на полноценную часть франшизы (пускай и не ту, какую хотели бы увидеть фанаты оригинала). Проект будет интересен в первую очередь фанатам Fallout 3, New Vegas и «четвёрки», а также людям, ищущим новый опыт в MMO-играх. И пускай Fallout 76 с треском провалилась в момент первоначального релиза — сейчас она, наконец, заслуживает шанса.