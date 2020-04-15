Не так давно в системе образования появилась новая форма обучения — дистанционная. Необходимость перенести весь образовательный процесс в онлайн-формат застала врасплох не только многих педагогов, но и в первую очередь родителей. Много пишем и говорим сегодня на эту тему, ищем плюсы (а как же иначе), однако помним о минусах.

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Хочется верить, что это именно временная мера, и то, что может быть удобно и эффективно в рамках работы зрелых людей, например персонала компаний на «удаленке» (менеджеров, бухгалтеров, юристов и других), совершенно не эффективно для обучения и развития детей.

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Что касается организационных вопросов, то сложно найти плюсы, если вы вынуждены сами работать из дома и параллельно с основными делами контролировать обучение своего ребенка. А если вы заняты в той сфере деятельности, где удаленный режим в свете особых профессиональных условий просто невозможен (медики, военнослужащие и т.д.) и бабушки, дедушки далеко не с вами, кто будет заниматься сопровождением и контролем обучения ребенка? Нужно понимать, что если возможности контроля нет, виртуальное обучение может преподнести очень неприятные сюрпризы. Если у вас двое детей и более — как и за чей счет организовать удобное и экологичное пространство для всех участников учебного процесса?

Удаленное обучение делает нас зависимыми от технических средств как никогда… В процессе дистанционного обучения учащийся, как и его родители, скорее всего, столкнутся с непредвиденными обстоятельствами, которые будут ему мешать. К примеру, в самый неподходящий момент может отключиться свет, пропасть интернет, выйти из строя компьютер. А интернет может оборваться прямо во время важной онлайн-темы, и ученик ничего с этим не сможет поделать.

Ладно организация процесса, а как же вопросы психологического здоровья нашего растущего поколения? К каким последствиям может привести задержка (вынужденная или удобная) данной формы обучения для наших детей?

Во-первых, страдает здоровье ребенка, его физическое и психологическое состояние. Ребёнок весь день сидит за компьютером — напряжение тела и детской психики, нагрузка на глаза, переутомление, подавленность деятельности нервной системы. Развитие негативных личностных черт и характеристик — многочисленные исследования свидетельствуют, что дети, проводящие большое количество времени за компьютером, более агрессивны, раздражительны, а также не способны контролировать свои эмоции.

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Во-вторых, успеваемость ребенка, его мотивация на обучение и развитие личности в целом под угрозой. Ребёнок не понимает тему сам — компьютеру вопрос не задашь… Страдает навык письма, как следствие — безграмотность ребят. Вычислительные математические навыки не развиваются (ребенок не считает в уме, а вставляет цифру в клеточку программы). Детям, увлеченным химией, биологией и физикой, будет не хватать реальных практических опытов. Что там говорить об увлеченных… Как увлечь ребенка математикой, чтением, познанием окружающего мира через машину?

Обучаясь удаленно, ученик лишен многих положительных «побочных эффектов» традиционного образования. Например, процесс конспектирования тренирует скорость письма, развивает механическую память, учит на ходу вычленять наиболее важные фрагменты из потока информации. Все эти навыки очень полезны в повседневной жизни, но дистанционное обучение их не дает.

И в-третьих, нарушение социализации детей в обществе, вплоть до отчуждения от реального мира. Социальная изоляция, которую дети не смогут восполнить другим общением (цифровые гаджеты — это не альтернатива живой коммуникации!). Отсутствие социальной среды, в которой формируется личность ребенка. Не развиваются навыки личного общения, межличностной коммуникации, навыки сотрудничества и партнерства. Из-за этого в дальнейшем могут возникнуть трудности работы в коллективе, может отсутствовать умение действовать в конкурентной среде и приспосабливаться к сложившимся условиям. Личное общение как важный элемент офлайн-обучения бесценно.

Подводя итоги, хочется вернуться к началу. Да, как временная вынужденная мера дистанционное обучение — это краткосрочный выход из сегодняшней ситуации, однако недостатки, на мой взгляд, перевешивают плюсы. И если нам важно растить не роботов, которые будут уметь общаться исключительно посредством гаджетов и на уровне «стимул-реакция». А нам важно растить думающих, мыслящих людей, способных к развитию, обладающих нравственными ценностями, способными формулировать и доносить свои мысли и идеи до окружающих, искать выходы из разных, порой сложных и непредвиденных ситуаций (а не следовать безропотно за одной единственно предлагаемой точкой зрения) — нам не по пути с данной формой обучения на длительный период.