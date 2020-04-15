Просматривая новостные сводки, захотелось написать о чем-то позитивном, жизнеутверждающем что ли. Ибо уж больно мрачная складывается картина мира в связи с насланной на человечество вирусной напастью. Выбрал новости, конечно же, с близкого мне Дальнего Востока о том, как местные люди продолжают смотреть с оптимизмом в будущее, заботиться и в это трудное время о рыбных деликатесах, которые, что греха таить, при «диком капитализме» стали еще менее доступными нашим людям, чем в советские времена. Говорю не со слов, а на собственном опыте посещения рыбных рядов на рынке в Южно-Сахалинске. Поразительно, что местным людям красная рыба, икра, моллюски обходятся не менее дорого, чем в городах европейской части России.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ну вот, хотел написать «за здравие», а все как-то уходит в негатив. И все же отрадно, что, как сообщают, рыбоводы Сахалина и Курильских островов, несмотря на пандемию и вводимые ограничения, продолжают работы в плановом режиме. Да и как его, этот плановый режим можно нарушить, ибо весна — время выклевывания личинок лососей, которых нужно кормить, чтобы к лету получить жизнеспособных мальков. А уже в конце мая — начале июня на Сахалине выпускают мальков горбуши в свободное плавание. Кету подкармливают дольше, и выпуск подросших мальков в естественную среду обитания проводят в июне-июле, что зависит от погоды, температуры воды и количества корма в акватории выпуска.

«Рыбу ценных пород выращивают на 61 предприятии на Сахалине и Курилах. Специфика этой отрасли такова, что полностью перейти на дистанционку здесь попросту невозможно. Для успешного выращивания уже вылупившихся из икринок мальков должна быть налажена бесперебойная подача проточной воды из близлежащих ручьев, родников и даже подземных источников. Именно она и обеспечивает кислородом новое поколение горбуши, кеты и других ценных видов красной рыбы», — разъясняет портал Охотники. ру. Сложность работ и в том, что значительная часть рыбоводных предприятий расположена вдали от населенных пунктов, на берегах нерестовых водоемов в гуще лесных массивов.

Igor Shurenko Мальки

В прошлом году на Сахалине и Курилах удалось заложить на инкубацию более 1,17 миллиарда икринок лососевых. «С учетом отбраковки посадочного материала и естественной убыли это дает возможность направить в нынешнем году в реки Сахалина и Курил не менее 1 миллиарда штук молоди» — сообщили в пресс-центре ФГБУ «Главрыбвод».

Масштабны и работы по разведению лососевых на Камчатке. Здесь только в одну реку Паратунку выпущена полуторамиллионная партия, по терминологии рыбоводов, здорового и жизнестойкого малька кеты. Всего же на Камчатке пять рыбоводных заводов, где разводят молодь для восполнения природной популяции лососевых.

«Первая полуторамиллионная партия здорового и жизнестойкого малька кеты была выпущена в ручей Трезубец бассейна реки Паратунки. Всего же к концу мая из стен завода уйдут в свободное плавание около 20 млн мальков кеты. В дальнейшем эта рыба вернется в родные места, но только через четыре года и для того, чтобы дать жизнь новому поколению», — рассказали корреспонденту ТАСС на предприятии.

Непременное возвращение лососевых на нерест в родной водоем — одна из нераскрытых загадок природы. Единого мнения учёных-зоологов всего мира о том, каким образом взрослый лосось находит дорогу из океана к реке, где он вырос, для дальнейшего размножения, до сих пор нет. Не могли определенно ответить на мои вопросы об этом природном явлении и ученые японского острова Хоккайдо, где также активно занимаются разведением лососевых пород рыб.

Kils Икринки

Версии разные. Например, учёные из Америки утверждают, что имеются доказательства того, что лососи пользуются памятью о магнитном поле Земли в месте выхода в океан и поэтому и находят дорогу в реку, где они выросли. Другие учёные-зоологи утверждают, что лососи держат ориентир по звёздам и по солнцу, а если погода пасмурная, то ориентируются по так называемому внутреннему компасу. Есть и экзотическое предположение о том, что лососи используют обоняние, по такому же принципу, как собаки. Ведь находят же оказавшиеся на расстоянии 10 — 20 км от жилища хозяев собаки и кошки дорогу домой. Чем рыбы хуже?