Пандемия обнажила всю остроту неравенства — American Conservative
Пандемия коронавируса в США, сильнее всего ударившая по Нью-Йорку, обнажила глубокую социальную пропасть, разделяющую жителей этого города и во многом напоминающую страны третьего мира, пишетПитер фон Бюрен 14 апреля в статье для The American Conservative.
В Нью-Йорке выявлено больше случаев заражения коронавирусом, чем в какой-либо отдельной стране мире: около половины всех смертей в США приходится на город и прилегающие к нему территории. Нанес вирус удар и по взаимоотношениям между жителями города. Если после терактов 11 сентября 2001 года люди стали более отзывчивыми друг к другу, теперь такого ожидать не стоит.
Люди «шипят» друг на друга, в очередях за продуктами они походят больше на «северокорейских» пограничников, ищущих возможных перебежчиков. Шоу политической сатиры, вроде SNL, никогда не насмехались над тогдашним президентом Джорджем Бушем — младшим непосредственно после нападения на Всемирный торговый центр. Кроме того, что бы ни говорили политики, вроде губернатора штата Нью-Йорк, вирус угрожает не всем одинаково.
Так, самые значительные очаги заражения наблюдаются в наиболее бедных кварталах города, где проживают преимущественно чернокожие и латиноамериканцы. По официальным данным, на 100 тыс. латиноамериканцев приходится 22 летальных случая, 22 — в случае с представителями чернокожего населения. Для белокожего населения США эта цифра составляет лишь 10, и даже здесь это во многом связано со смертностью в еврейских кварталах Бруклина.
Нью-Йорк является наиболее неравным в экономическом плане городом: в нем проживает 70 миллиардеров, почти миллион миллионеров, а рядом с ними — крупнейшее в США население бездомных. За чертой бедности в городе живет людей больше, чем всего жителей таких городов, как Феникс или Филадельфия.
В бедных кварталах работают низкокачественные государственные больницы. Проблема не в количестве, а в качестве здравоохранения. Более того, часто бедные люди умирают от сопутствующих болезней, напрямую связанных с их бедностью: диабетом, гипертонией и ожирением.
Фон Бюрен обращает внимание на то, что экономическое неравенство, обостряющее ситуацию с пандемией, сложилось задолго до прихода коронавируса. Оно убивало людей всё это время. Причем ситуация не нова: сто лет назад, во время пандемии испанки, от которой скончались 30 тыс. жителей города, руководство города посчитало целесообразным не закрывать школы и метро. Сейчас налицо такая же картина.
По его словам, самой важной задачей, которую придется решать руководству города при возобновлении экономической активности в городе, станет определить, как обосновать эту плачевную ситуацию так, чтобы она была уместна для 2020 года.