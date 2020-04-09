Project Syndicate: Кризис-2008 — лишь разминка перед «вторжением»
Никакие оценки экономического ущерба, который нанесла нынешняя пандемия коронавируса, невозможны на сегодняшний день, поскольку еще неясен даже весь масштаб постигшей человечество катастрофы, заявил профессор экономики и национальных интересов Гарвардского университета Кеннет Рогофф 7 апреля в статье на портале Project Syndicate.
Экономический спад неизбежен, даже несмотря на активные меры центральных банков и налоговых служб по смягчению удара, поэтому основной вопрос на сегодняшний день заключает в том, насколько сильным этот удар будет и как долго продлится его действие. Важную роль в определении экономического ущерба от коронавируса сыграет то, как быстро здравоохранение пострадавших стран сможет справиться с нынешним вызовом.
По словам экономиста, мало что сейчас внушает оптимизм. Экономическое оздоровление КНР, о котором говорят с осторожностью, не означает автоматического возвращения к прежним дням. Во-первых, оно на данный момент неполное, а во-вторых, даже если промышленность Китая войдет в прежнюю колею, кто будет покупать произведенные в Китае товары? Так, принимаемые в США меры сдерживания пандемии с треском провалились, несмотря на наличие у страны «самой передовой в мире системы здравоохранения». Американские граждане едва ли смогут сразу вернуться к привычному ходу жизни, пока не появится вакцина и пока она не станет общедоступной.
Кроме того, сложно себе представить, к чему может привести общемировая депрессия. Если кризис 2008 года стал причиной глубокого политического паралича, подготовив почву для политиков-популистов, то от нынешней рецессии можно ожидать гораздо более далеко идущих последствий.
Даже в лучшем случае, если пандемию удастся сдержать без вакцины, в «норму» мир может вернуться лишь через пару лет.