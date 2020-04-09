Известное в России американское издание The National Interest в одном из своих материалов рассказало о том, как благодаря покупке высокоточных металлорежущих станков у японской компании «Тошиба» в 1980-х годах Военно-морскому флоту (ВМФ) СССР удалось преодолеть традиционное отставание от США в области скрытности подводных лодок. При этом эта тема также весьма популярна на различных российских интернет-ресурсах и в научно-популярных изданиях, периодически всплывая, когда речь заходит о советском или современном российском подводном флоте. Тем более что те подводные лодки, на которые были установлены винты, изготовленные на станках японского производства, до сих пор составляют основу группировки многоцелевых атомных подводных сил современного российского флота. В большинстве случаев главный вывод, который делается из истории о покупке японских станков, — это технологическая отсталость Советского Союза. Попробуем разобраться, какой действительно вклад внесли японские станки в повышение скрытности советских подлодок?

Иван Шилов ИА REGNUM Подводная лодка

С момента появления атомных подводных лодок советские субмарины этого класса традиционно уступали таковым в военно-морских силах (ВМС) США и Великобритании (с которой американцы делились своими наработками в этой отрасли). Первая в мире атомная подводная лодка «Наутилус» вошла в строй ВМС США в 1954 году, в СССР же первая АПЛ К-3 была принята в состав флота только в 1959 году. Кроме того, за это время США быстро перешагнули этап подводных лодок первого поколения, которые строились по канонам дизельных субмарин, и приступили к массовому строительству АПЛ второго поколения. В СССР атомные подлодки второго поколения начали появляться только в 1967 году. В 1960−70-х годах американские подлодки имели огромное преимущество над советскими. Они имели существенно более низкий уровень шумности и гораздо более совершенные гидроакустические комплексы, что давало им неоспоримое преимущество в подводной войне. Особенно это подрывало боевую устойчивость морской компоненты советских стратегических ядерных сил (СЯС). Учитывая, что дальность полёта советских баллистических ракет морского базирования в тот момент составляла 2,5 тысячи километров, подводным ракетоносцам требовалось подойти близко к побережью США, а значит и преодолевать противолодочные рубежи НАТО. При этом, учитывая высокую шумность советских подлодок, американские лодки-охотники могли успешно осуществлять слежение за ними.

АПЛ К-3 «Ленинский комсомол»

В результате в 1970-х годах в Советском Союзе была начата масштабная программа по преодолению отставания советского подводного флота от американского, что заключалось, главным образом, в снижении уровня шумности подводных лодок. В результате к началу 1980-х годов советский подводный флот совершил качественный скачок и сократил до минимума отставание от американского. Новые советские АПЛ третьего поколения — многоцелевые субмарины проектов 945 и 971, подводные лодки с крылатыми ракетами проектов 949 и 949А, а также гигантские подводные ракетоносцы проекта 941 имели многократно более низкий уровень шумности, чем их предшественники. Так, например, подводные лодки проекта 971 (которые составляют основу группировки многоцелевых АПЛ современного ВМФ России) стали полностью сопоставимы по уровню шумности с американскими АПЛ класса «Лос-Анджелес» (наиболее известная и массовая АПЛ третьего поколения, до появления субмарин четвёртого поколения считалась наименее шумной в своём классе). За счёт чего удалось добиться столь существенного качественного скачка в области создания подводных лодок?

Сама по себе шумность у атомных подводных лодок выше, чем у дизель-электрических. Во-первых, одним из главных источников шума АПЛ является атомный реактор, а точнее циркуляционные насосы, которые обеспечивают движение теплоносителя через реактор. Во-вторых, если у дизель-электрических субмарин винт приводится в движение напрямую электромотором, то у АПЛ реактор обеспечивает вращение турбины, которая через редуктор обеспечивает вращение гребного винта. Поэтому турбина с редуктором и прочие механизмы являются мощным источником шума. В-третьих, источником повышенного шума является и сам винт. В процессе работы гребного винта на определённых оборотах возникает кавитация, сопровождающаяся высоким уровнем звука. При этом кавитация возникает в первую очередь на высоких скоростях хода подводной лодки, а максимальная скрытность подлодки обеспечивается при так называемом режиме подкрадывания, когда скорость движения ограничивается 5−10 узлами. Наконец, источниками шума на подводной лодке являются десятки узлов и механизмов.

В ходе работ по совершенствованию советских подводных лодок были реализованы самые разнообразные меры по снижению шумности. Так, все механизмы лодки стали размещаться на амортизирующих фундаментах и объединяться в так называемые зональные блоки, которые изолировались от корпуса пневматическими амортизаторами, что в совокупности образовывало так называемую систему двухкаскадной шумо‑ и виброизоляции. Советские подводные лодки третьего поколения стали оснащаться реакторами серии ОК-650, обеспечивавшими возможность естественной циркуляции теплоносителя до трети от максимальной мощности, что практически исключало шум реактора в режиме подкрадывания. При этом в ходе решения задачи по повышению уровня скрытности советских АПЛ был существенно поднят уровень машиностроения по стране в целом. Это в свою очередь позволило существенно снизить шумность от различных механизмов лодки.

Memit9 Церемония спуска на воду АПЛ К-561 «Казань»

Приобретение японских станков, обеспечивших возможность изготовления гребных винтов большого диаметра (до 11 метров), с лопастями специальной саблевидной формы и минимальными допусками, безусловно, имело огромное влияние на снижение уровня шумности советских АПЛ. Однако эта получившая широкую известность сделка с фирмой «Тошиба» была важным, но лишь одним звеном в колоссальной по масштабам серии мероприятий по повышению скрытности подводных лодок. И едва ли приобретение японских станков имело эффект, если бы технологический уровень советской промышленности действительно был отсталым.