Пандемия коронавирусной инфекции, сильнее всего поразившая США и Европу, по своей разрушительности уже сравнивается со Второй мировой войной. Сначала, 23 марта, соответствующий кризис этого уровня был объявлен в Италии, а теперь об этом говорит уже и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Президент США Дональд Трамп «путается в показаниях». То ли ему сообщали об угрозе эпидемии, но он не воспринял ее как настоящую угрозу. То ли воспринял, но не захотел баламутить население. То ли захотел это сделать, да система реагирования оказалась неготовой… Или попросту занимался отражением импичмента, по завершении которого с головой окунулся в предвыборную борьбу. Хотя уже сейчас ясно, что исход выборов в США, если дело дойдет до голосования, не свалившись в штопор полного общественного и государственного коллапса, будет определяться не партийными съездами и митингами сторонников «главных» кандидатов, а эпидемиологической статистикой. Какими темпами будет снижаться (если будет) количество заболевших и удастся ли обуздать галопирующую… нет, господа либералы, не «излюбленную» вами инфляцию. А смертность, которая зашкаливает не только в США, но во всех западных странах, бросая тамошней «демократии» куда более серьезный вызов, чем противостояние с Востоком и в первой, послевоенной, и в нынешней, второй, холодных войнах.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Вопрос вопросов: почему Запад оказался тотально не готов к эпидемии той болезни, о существовании которой он хорошо знал, вспышку которой прогнозировал, разбирая в деталях не только зарождение и развитие эпидемии, но и возможности и конкретные ответные действия государственных институтов? Ведь тотальная секретность западных властей во всем, что касается «деликатных» планов элит, как сейчас становится понятно, — это в том числе инструмент их самозащиты от сограждан, превращенных в объект манипуляций и экспериментов, — это в XXI веке-то!

Дональд Трамп

А теперь факты, которые, чтобы представить, обратимся к расшифровке доклада бундестага ФРГ о кризисных сценариях будущего. Его мы на днях рассматривали, выяснив, что документ этот появился совсем не случайно, а представляет собой «слепок» с одного из сценариев, получается, что «вышестоящего» по отношению к немецкому парламенту Фонда Рокфеллера.

Итак, германский доклад состоит из двух частей, посвященных разным кризисным сценариям — катастрофическому наводнению и вирусной инфекции. Первую часть, несмотря на всю ее важность, мы по понятным причинам опустим и обратимся ко второй, эпидемиологической. В ней более всего нас интересуют подробности, от которых, без преувеличения, у эмоциональных особ могут зашевелиться на голове волосы.

«Вирусный» раздел доклада рассматривает два варианта эпидемиологического сценария. По первому из них, считающемуся относительно «безобидным», пандемия может возникнуть естественным, природным путем, в результате рецидива известных патологий — кори, брюшного тифа, лихорадок Эбола или Ласса или очередной мутации вируса гриппа. Рассмотрение другого варианта, к которому и отнесен «новый» коронавирус Modi-SARS, сопровождается очень многозначительной оговоркой: «В исключительных случаях эпидемии могут также возникнуть в результате случайного или преднамеренного выброса, например в результате лабораторной аварии, продовольственного или биологического терроризма». Пытаясь, видимо, минимизировать шок, авторы ссылаются на опыт «писем с сибирской язвой», распространенных в США в 2001 году, вскоре после теракта (или провокации?) с «башнями-близнецами» Всемирного торгового центра.

Интересно, почему не упоминается даже государственный терроризм, не говоря уж о корпоративном? «Этого не может быть потому, что не может быть никогда?» Ну-ну…

Называя новый вирус «гипотетическим», а его эпидемию «необычной», авторы тем не менее обнаруживают предельную осведомленность о его характеристиках, как совпадающих, так и отличающих его от атипичной пневмонии (SARS-CoV), знакомой нам по эпидемии 2003 года. Хотя сегодня основные симптомы и протекание заболевания известны практически уже каждому, потрудимся воспроизвести соответствующий фрагмент документа, отдавая себе отчет в том, что готовился он осенью 2012 года, то есть восемь лет назад. Итак:

Гипотетические виды вируса Modi-SARS («новый коронавирус») идентичны естественному SARS-CoV («атипичной пневмонии») практически по всем свойствам.

Инкубационный период, то есть время от передачи вируса человеку до первых симптомов заболевания, обычно составляет от трех до пяти дней, но может варьироваться от двух до 14 дней. Болеют почти все инфицированные люди. Симптомами являются жар и сухой кашель, у большинства пациентов отмечается одышка, изменения в легких, видимые при рентгенографии, озноб, тошнота и мышечные боли. Также могут возникнуть диарея, головная боль, сыпь, головокружение, судороги и потеря аппетита. Уровень смертности высок среди 10% больных, но различается в разных возрастных группах. Дети и подростки, как правило, ограничиваются летальностью около 1%, в то время как смертность в группе старше 65 лет составляет 50%. Длительность заболевания атипичной пневмонией (SARS-CoV) также различалась в зависимости от возраста пациента; более молодые часто выздоравливали всего за одну неделю, в то время как тяжелые пожилые пациенты проходили лечение в больнице в течение примерно трех недель, а иногда даже до 60 дней.

При моделировании эпидемии Modi-SARS мы исходили из одинакового распространения вируса во всех возрастных группах. Уровень человеческих контактов во внимание не принимался. Передача происходит главным образом воздушно-капельным путем, но вирус в течение нескольких дней может сохранять заразность и на поверхностях любых предметов.

И далее главное.

До первых симптомов больные люди уже заразны. Это единственное различие между гипотетическим Modi-SARS и SARS-CoV, который может передаваться от человека к человеку только при явных симптомах болезни. Для лечения нет лекарств, поэтому оно может быть только симптоматическим. Вакцина также недоступна в течение первых трех лет. В дополнение к соблюдению правил гигиены, защитные меры предполагают изоляцию больных или подозреваемых, а также использование защитных масок, очков и перчаток. Однако эффективность изоляции и карантина ограничена сильной заразностью при появлении симптомов. Инфекция распространяется спорадически и кластерами. Передача происходит через контакты в домохозяйстве и в больничной среде, а также в общественном транспорте, на работе и в свободное время.

Спрашивается: откуда немцы знали свойства «нового коронавируса» восемь лет назад? Они об этом проговариваются. «Этот вирус с лета 2012 года был обнаружен у шести пациентов, двое из которых умерли. Один из пациентов излечился в Германии», — сообщают авторы доклада, вышедшего уже в декабре того же 2012 года. И понимая, что берут на себя грех тем, что не бьют в набат, начинают оправдываться: «В отличие от атипичной пневмонии (SARS-CoV), однако этот вирус, по-видимому (сногсшибательная формулировка!!! — В. П.), почти не передается от человека к человеку, поэтому риск распространения инфекции является низким». Бог им судья, ведь фрагментом выше авторы утверждали прямо противоположное. Да и два летальных исхода из шести случаев — это уровень смертности выше 30%.

Governor Tom Wolf Тест на коронавирус

Самое интересное: в докладе ни слова об этих шести «нулевых» пациентах, у которых летом/осенью 2012 года был обнаружен «новый» коронавирус. Кто они, откуда взялись, где заболели, каким образом были вычислены и диагностированы? Как заразились, если вирус «не заразен», — ветерком надуло? Кто и на основании каких исследований поставил один и тот же «новый» диагноз в разных странах (и в каких именно?), если в распоряжении немцев оказался только один из пациентов? И чем они занимались все эти восемь лет, если три года, необходимые для разработки и апробации вакцины, прошли уже почти трижды? Тайны, покрытые мраком, оставляющие место даже не полету фантазии, а прямому вопросу «в лоб»: это был глобальный эксперимент, в котором участвовала Германия?

Далее две вещи, которые даже на наш взгляд, не посвященный в премудрости медицины, представляются исключительно важными.

Первое. Авторы утверждают, что сценарий распространения «нового коронавируса» связан с его быстрой мутацией, из-за чего приобретенный иммунитет носит временный характер и действует не более года, и переболевшие, когда приходит вторая волна эпидемии, заболевают снова, как и в третьей волне. Оговариваясь о замедлении распространения инфекции с помощью противоэпидемических мер, авторы тем не менее утверждают, что сокращение количества зараженных происходит только при прохождении пика инфекции и уменьшается по двум причинам — люди либо выздоравливают и получают временный иммунитет, либо умирают.

Огромное количество больных в тяжелой стадии, требующих госпитализации, по мнению авторов, превышает возможности систем здравоохранения, поэтому в острой фазе эпидемии каждом конкретном случае придется делать выбор — лечить или дать умереть. (В Италии, судя по информации из этой страны, медики такой выбор уже делают, причем в массовом порядке).

Второе. Помимо «нового коронавируса», в докладе вскользь упоминается еще один возбудитель: вирус Chikungunya (Чикунгунья. — В. П.), или «новый» ВИЧ. И его свойства, измененные мутациями, якобы передаются через дыхательные пути, а переносчиками, как при малярии, выступают кровососущие насекомые, в частности комары, не способные, как доказано китайскими исследованиями, переносить «новый» коронавирус.

Автор этого материала лишь пересказывает немецкий доклад. И не обладает компетенцией, чтобы сделать вывод о наличии/отсутствии взаимосвязи между этим его выводом и появлением на юге России комаров, принадлежащих к видам Aedes aegypti и Aedes albopictus. Тем самым видам, что являются переносчиками «смертельно опасных вирусов Чикунгунья (!), Зика и Денге». Отметим только, что эта информация в конце августа 2019 года была распространена одной из центральных российских газет со ссылкой на Московский государственный медицинский университет, Институт общей генетики и МГУ.

И последнее. В докладе бундестага говорится о том, что в части, касающейся инфекционной пандемии, документ подготовлен хорошо известным в Европе и мире берлинским инфекционным Институтом Роберта Коха (RKI). Тем интереснее становится комментарий нынешней эпидемиологической ситуации директором этого учреждения, непосредственно подчиненного германскому Минздраву, Лотаром Вилером, который он дал в середине марта. Продолжительность пандемии будет зависеть от скорости разработки вакцины, а также от того, как много людей переболеет и приобретет иммунитет. По его оценке, переболеть коронавирусом может до 70% населения планеты, но каким будет окончательный уровень летальности, сказать пока трудно. Что-то, видимо, идет не совсем так, если в сценарии, представленном бундестагу, количество заболевших только в первой волне составляет от 26 до 29 млн человек, а общая смертность во всех трех волнах достигает 7,5 млн. И это, понятное дело, по одной лишь Германии. Ошиблись «дозой»? Или, если так пойдет, кому-то вместо второй волны захотелось сразу выпустить на арену комаров?

Fridolin freudenfett Одно из зданий Института Роберта Коха. Берлин

Очень хотелось бы, чтобы вместо или хотя бы на фоне многократно повторяемой до состояния зомби мантры «Сидим дома!», которая в эти дни несется с экранов ТВ, а также демонстрации откровенной шизы, в которую от домашнего сидения впадает «творческая» часть общества, слово взяли профессионалы. И помимо мер по преодолению конкретной вспышки конкретного заболевания, представили более широкую информацию об эпидемиологической ситуации и, главное, перспективе. Все-таки предупрежден — значит, вооружен. Или вооружение обреченных на спасение собственными руками утопающих предложенными «сценариями» не предусматривается?