



U.S. Army

В китайско-американских отношениях разразился новый скандал. Как сообщают из Белого дома «информированные источники», на прошлой неделе Дональд Трамп получил секретный доклад разведки, из которого следует, что Китай, а также еще ряд стран, включая Россию, Иран, Саудовскую Аравию и КНДР, занижали данные статистики по заболеваемости коронавирусом. И именно из-за этого-де США не сумели качественно подготовиться к эпидемии и несут в ней существенные потери. Ибо напомним, что если в Китае за всю эпидемию было зафиксировано 82 тыс. случаев заражения, а скончались около 3,5 тыс. человек, то в США уже сейчас количество заболевших достигло 210 тыс. человек и более 5 тыс. умерли. И кроме Штатов, Китай по этим показателям уже успели обогнать европейцы — Италия и Испания.

Разведка разведкой, но вот американский госсекретарь Майк Помпео еще почти две недели назад высказывал примерно подобные же мысли, требуя от Китая «прозрачности» и обвиняя в «дезинформации» те же самые страны — Россию и Иран. Тогда это вызвало жесткую отповедь главы иранского МИД Мухаммада Джавада Зарифа, закономерно обвинившего США в том, что постоянным уплотнением санкционного режима против Тегерана они обрекают на болезнь и смерть от вируса многих иранцев и потому несут прямую ответственность за распространение эпидемии.

tasnimnews.com Hamed Malekpour Мохаммад Джавад Зариф

Получается, одно из двух. Либо разведсообщество США максимально подогнало выводы доклада под фантазии бывшего шефа ЦРУ, возглавляющего ныне американскую дипломатию. Либо сам «главный дипломат», используя в целях личного пиара прошлое служебное положение и связи в спецслужбах, сунул нос в черновик документа, который готовился для президента, и обнародовал его содержание раньше него. Так сказать, «полез поперек батьки». Возможен и третий вариант — игра в «злого и доброго следователей». Ибо как только Помпео высказал Китаю, России и Ирану свои обвинения, Трамп предложил «не нагнетать», показательно набросившись на проведенной «под руку» пресс-конференции на журналиста, задавшего ему «неудобный» вопрос. Хозяина Белого дома в общем-то можно понять: государственная машина США демонстрирует в борьбе с эпидемией просто-таки фантастическую неповоротливость и неэффективность, по сравнению с которой меркнет даже некомпетентность властей Старого Света, которые, пусть и с опозданием, но постарались взять ситуацию с распространением вируса под контроль. Трампу только и остается, играя в «объективность», искать виноватых на стороне или делать хорошую мину при плохой игре, заявляя, что он обо всем, что касается масштабов эпидемии, знал уже давно, но не хотел пугать и расстраивать сограждан, вот и не подготовился как следует.

Хотя совершенно очевидно, что причина неготовности американских властей к эпидемии банальнее некуда: в начале февраля стартовали президентские праймериз, уже через неделю после этого прошел «супервторник». И Трампу стало не до эпидемии, которую он прохлопал, и вместо того, чтобы ею заниматься, мерялся остроумием со своим главным визави Джо Байденом, подлавливая его на неточностях и оговорках в эпистолярно-предвыборном жанре.

U.S. Department of State Майк Помпео и Дональд Трамп

Но 20 марта минуло давно, а тема внезапно зажила «новой жизнью» именно сейчас, пусть и привязавшись как к поводу к злополучному докладу разведсообщества. Почему? Очень просто: 26 марта прошел «противоэпидемический» онлайн-саммит «Группы двадцати», и выступивший на нем Си Цзиньпин предложил ряд мер, которые американскому политическому бомонду явно не понравились.

О чем говорил китайский лидер? Прежде всего он предложил объединить усилия в «общемировой войне» — так он назвал борьбу с коронавирусом. С одной стороны — укрепить взаимодействие по всему спектру противодействия распространению инфекции — от обмена информацией и противоэпидемического пограничного контроля до сотрудничества в таких технологических вопросах, как разработка рабочих препаратов и вакцин. С другой стороны — сделать упор в совместной работе на помощи наиболее уязвимым развивающимся странам, которые не имеют развитых систем здравоохранения.

Си Цзиньпин

Технологии для Вашингтона, как известно, «Кощеева игла в яйце». Еще в присно памятные времена под их эгидой действовал одиозный КОКОМ — Координационный комитет по контролю над экспортом в коммунистические страны, с помощью которого был введен фактический режим необъявленных санкций против СССР. Сейчас вроде бы не холодная война (или уже?), да и Китай, в отличие от Советского Союза, связан с США многомиллиардным взаимным торговым оборотом, поэтому КОКОМ-2 ударил бы прежде всего по самому Вашингтону. Поэтому американская сторона ведет себя не столь прямолинейно. И пытаясь маскировать неблаговидные дела благочестивыми словами, выступает против Пекина с «закрытым забралом» лукавой формулы «защиты интеллектуальной собственности», которая-де укладывается в нормы «рыночной конкуренции». Отказаться же от предложений Си Цзиньпина публично — себе в убыток, тем более что китайский лидер высказался за руководящую роль в международном сотрудничестве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ); информационные позиции США хоть и остаются мощными, но далеко не так неуязвимы, как еще относительно недавно.

«Не в дугу» Трампу и вторая инициатива Си Цзиньпина — о формировании региональных механизмов реагирования на чрезвычайные медицинские ситуации. Причины все те же: Вашингтон привык не сотрудничать, а руководить. Но учитывая обстановку, сложившуюся в самих США, руководить другими, не наведя порядок у себя — на это согласных не окажется. Еще Си Цзиньпин предложил усилить роль «Группы двадцати», превратив ее в координационный центр диалога и обменов при выработке политических решений. Проблема для США здесь в том, что принять подобную инициативу от страны «второго порядка», которой Китай рассматривают «теневые» хозяева «двадцатки», значит поднять ее до «своего» уровня. Коему, в их представлении, соответствуют только учредители и члены совета директоров Банка международных расчетов (БМР), который составляет ее «первопорядковое» ядро. То есть западные страны и Япония. Не говоря уж о том, что Китай предложил в условиях пандемии отказаться, хотя бы временно, от любых режимов санкций. И, по сути, воспроизвел инициативу генсека ООН Антониу Гутерреша, таким образом ее поддержав.

Но самое главное, что для США неприемлемо — предложенное китайским лидером увеличение поставок на международные рынки высокотехнологичной продукции фармацевтических компаний из КНР. И неважно, что они прошли успешное испытание не словами, а делами и могут принести пользу и спасение многим. Какое до этого дело тем, кто давно поделил мировой рынок. И не для того Вашингтоном затевалась тарифная война, чтобы, согласившись с китайским предложением, обнулить ее результаты, которые играют для Трампа важную роль в предвыборной борьбе, с которой еще непонятно что будет. Недаром, комментируя ситуацию с претензиями разведки США к Китаю, американский президент не удержался, чтобы не напомнить о 250 млрд долларов, на которые по двустороннему январскому соглашению Поднебесная закупит американской продукции. Вслед за американцами подтянулся и их британский «непотопляемый авианосец», пообещав в развитие темы «посчитаться» с Пекином за распространение «искаженной» информации. Так что кому эпидемия, а кому — мать родна.

По сути, все эти претензии — что американские, что британские — демонстрируют крайнюю форму унизительного бессилия, в которой оказался Запад, пропустив удар пандемии, и допустив катастрофу в своих странах, что особенно рельефно выглядит на фоне завершения вспышки заболевания в Китае и на порядок менее угрожающего ее развития в России. Да и Иран, как ни крути, в лидерстве по заболеваемости на замечен. А КНДР — та вообще «виновата» во всем априори, а в данной конкретной ситуации — тем, что не показала у себя ни одного случая, что по американским понятиям невозможно, с учетом пребывания по соседству с такими крупными первоначальными очагами инфекции, как Китай и Южная Корея. По уши оскандалившись своим эпидемическим провалом, США и их ближайшие партнеры хорошо понимают, что конкуренцию в борьбе с коронавирусом тем, от кого они безнадежно отстали, они уже не навяжут. Остается последнее средство, рекомендованное к применению еще Геббельсом — тотальная ложь, которая «чем чудовищнее — тем скорее в нее поверят». Не подняться самим — не беда, опустим до своего плинтуса других. Причем эта информационная спецоперация авторов доклада Трампа весьма подозрительно совпадает не только с саммитом «двадцатки», но и с поступившей из Китая информацией о первом в многострадальном Ухане случае «привозного» заболевания коронавирусной пневмонией, ибо «своих» не фиксируется уже давно.

Дважды лично побывав на пресс-конференциях посла КНР в России Чжан Ханьхуэя, посвященных проблеме противодействия инфекции в Китае, автор этих строк видел, насколько скрупулезный подход к полной достоверности той информации, которая поступает от пекинских властей, демонстрируется китайской стороной. Очень дурно пахнут и эксплуатируемые в США фейки из китайских социальных сетей, где размещаются фотографии очередей к похоронным бюро. Никто же не принимает за чистую монету и не спекулирует на год за годом вспыхивающих сплетнях, также «подкрепленных» фотографиями и видеороликами о восстанавливаемых в США концлагерях. Или о гробах, накапливаемых в каком-то безумном количестве, и о целлофановых мешках на случай, если их все-таки не хватит.

Kremlin.ru Чжан Ханхуэй

Вот такая информационная «свобода», если не сказать безответственность по-вашингтонски. Поэтому можно понять ту резкость, с которой официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин отреагировала на утечки из секретного американского доклада. «В условиях, когда эпидемия продолжает бушевать по всему миру, такие действия, как клевета, агрессивные нападки и попытки перекладывать свою личную ответственность на других, никак не смогут восполнить уже потерянное время». Время для Трампа, похоже, действительно стремительно уходит.

В заключение еще об одной стороне американской информационной провокации. Список стран, обвиненных Вашингтоном в «дезинформации» — повторим его еще раз: Китай, Россия, Иран, Саудовская Аравия, КНДР — очень подозрительно и почти во всех деталях воспроизводит «ось зла», придуманную еще одним из предшественников Трампа, Джорджем Бушем-младшим на фоне американского вторжения в Ирак. Ясно ведь, что первые трое в этом списке, разработанном официальными документами США, вроде Стратегии национальной безопасности, рассматриваются «угрозой». С КНДР тоже все понятно: эта страна не захотела подыгрывать Трампу в его предвыборной гонке и делать вид, что обсуждает с Вашингтоном в переговорном процессе свою капитуляцию перед американским давлением. Она открыто заявила, что односторонних уступок не будет и все разговоры о пресловутой денуклеаризации находятся в жестком пакете с опережающими ее гарантиями безопасности со стороны самих США. Чем провинилось Саудовское королевство? Обвалом нефтяных цен, которые больно ударили по американским сланцевикам. И с точки зрения Вашингтона, отчего ж не повоспитывать саудитов, чтобы впредь было неповадно, идя на принцип, замахиваться на интересы сюзерена. Словом, наложение эпидемиологического мирового кризиса на такой же мировой нефтяной создает спецэффекты, которые выводят Трампа из равновесия. А неудачи в борьбе с эпидемией в самих США усугубляют этот «коктейль» проблем перспективой подрыва политической стабильности в стране, где в последние годы только ленивый не упоминает о растущем региональном сепаратизме.

То ли еще будет, ой-ой-ой…