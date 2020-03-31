На главу польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского сегодня оказывается мощное давление. От пана председателя требуют переноса выборов президента Польши, назначенных на 10 мая сего года. Но на какую тропу хотят вывести Качиньского на самом деле, в какую ловушку его пытаются загнать?

Войцех Ярузельский зачитывает речь, информирующую о введении военного положения. Варшава, 13 декабря 1981

О приостановке своей избирательной кампании уже заявила кандидат от ведущей основной оппозиционной партии «Гражданская платформа» (РО) Малгожата Кидава-Блоньская. Мотивировка — эпидемия коронавируса в стране, хотя проблема заключается в неудачных действиях самой претендентки, совершившей серьезные ошибки в это сложное время, и, как замечает одно из изданий, в «каннибализме оппозиции», которая раздроблена и кандидаты в президенты от которой начали топить друг друга, а не идущего на переизбрание действующего главу государства Анджея Дуду. В этой ситуации оживилась региональная фронда. Против PiS активно играет влиятельная Ассоциация польских городов (ZMP). Растет число заявлений городских президентов и мэров, которые объявляют о невозможности проведения выборов, поскольку они не могут набрать людей в избирательные комиссии и обеспечить безопасность во время голосования. В ответ правящая партия грозит кадровыми решениями, заявляя, что «местные органы власти не находятся вне государственного аппарата. Если с их стороны будет оказано сопротивление проведению президентских выборов, мы заменим их другими».

Piotr Drabik Лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский

При этом даже сторонники переноса выборов не могут гарантировать, что осенью (одна из предполагаемых новых дат) эпидемия не зайдет на второй круг. Это значит, что Польша останется надолго без президента, потому что в обычных условиях его мандат будет прекращен в мае этого года. В ситуации, подобной сегодняшней, это очень опасно, когда счет идет на часы — некому будет подписывать принятые законы, армия останется без главнокомандующего. Не может быть, чтобы оппозиция этого не понимала. Но зачем-то она идет на раскручивание сценария отмены выборов. Похоже, что «Право и Справедливость» намереваются загнать в коридор неконституционных действий в диапазоне введения чрезвычайного или даже военного положения. Публикуются опросы, которые показывают, что большинство поляков хотят переноса выборов и что если они состоятся, то в первом туре победит Дуда. А раз так, то, может, правящей партии стоит без голосования объявить президента переизбранным и наделить его чрезвычайными полномочиями? Тем более что сейчас парламент Венгрии, «польского племянника», предоставил право правительству Виктора Орбана руководить страной указами с силой закона.

Но Польша — это не Венгрия, нынешний варшавский политический салон основан на мифе «героического сопротивления» во время военного положения, объявленного в начале 1980-х годов в стране генералом Войцехом Ярузельским. Так что Ярослав Качиньский не может позволить себе примерить китель Ярузельского. Но и более исторически приемлемый мундир маршала Юзефа Пилсудского с его режимом Санации в годы Второй Республики грозит опасностями для PiS. Близкий к оппозиции эксперт приманивает «Право и Справедливость». По его словам, Европейский союз и США будут заняты спасением собственной экономики и контролем над общественными протестами в своих странах, поэтому им будет не до Польши. Затронутая кризисом польская оппозиционная пресса, по его словам, «перестанет быть мятежной», поскольку рекламный рынок рухнул, в то время как проправительственные издания могут получать поддержку от властей. «Нет сомнений в том, что эпидемия уничтожит польскую экономику», ведь «более миллиона человек работают в отраслях, которые сегодня не функционируют, — эти люди придут за пособиями через месяц или два», рванет вверх инфляция.

Wspolnotapolska.org.pl Коронавирус в Польше

Этот «черный сценарий» должен так напугать правящую партию, чтобы она совершила политическое самоубийство и вышла за рамки конституционного поля. Впрочем, даже если полномочия Дуды будут подтверждены не каким-то специальным актом, а голосованием на выборах 10 мая, остается возможность разыграть карту оспаривания легитимности президента. Можно объявить, что «результат не имеет обязательной юридической силы», раскрутить имидж Польши как «марионеточного президентства в авторитарном государстве». И кто знает, не придут ли на помощь оппозиции в ряде стран — членов ЕС? Ведь там могут точно так же отказаться считать Дуду легитимным президентом, не допускать его до мероприятий в рамках Евросоюза, не проводить с ним встречи и переговоры. Чтобы предотвратить подобную ситуацию, PiS нужно, с одной стороны, сохранять спокойствие и жесткую партийную дисциплину хотя бы на уровне руководства, с другой стороны, во внешней политике пойти на экстраординарные меры и нестандартные ходы. Не все те союзники, с которыми сидишь за одним столом, — пандемия коронавируса это сейчас отчетливо показала.