В связи с первым в Алтайском крае выявленным случаем заражения коронавирусом, вскрылось несколько любопытных подробностей. Одна из них заключается в том, что заражённая COVID-19 могла прилететь из Доминиканской Республики в Москву не 19 марта, как сказано в оперативной информации Алтайской краевой клинической больницы, а утром 18 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Как отмечает канал barnaulwhiner, «информация в документе явно не совсем верная. Похоже, заболевшая прилетела в Москву ещё 18 марта утром. И полтора дня была где-то в Москве. Более поздних рейсов 4518 вроде как не было. Кроме того, это подтверждает, что анализ на 10-й день взяли — 28 марта».

Цитата из канала barnaulwhiner Расписание некоторых авиарейсов. Судя по данной таблице, рейс 4518 прилетел в Москву из Доминиканы не 19, а 18 марта

Напомним, из текста оперативной информации, которую алтайскому министру здравоохранения Дмитрию Попову предоставили в краевой клинической больнице, говорилось, в частности, о том, что по прибытии 20 марта из Москвы в Барнаул женщина не была взята на контроль, как прибывшая из-за рубежа, информация о ней не была передана ни в Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю, ни в здравоохранение.

О возможном заражении медиков в день прилёта, 20 марта, уведомила сама женщина: уже будучи дома она позвонила в скорую помощь и рассказала о проявлении у неё симптомов ОРВИ. Вплоть до 28 марта, пока медики не сделали и подтвердили COVID-19, больная находилась на самоизоляции.

О том, что женщину не информировали о правилах поведения на карантине, может свидетельствовать всё та же оперативная информация краевой клинической больницы. Там сказано, что муж пациентки считал себя здоровым и с 20 по 28 марта продолжал ходить на работу, режим самоизоляции не соблюдал.

Поэтому к не определённым пока контактным пассажирам рейса из Доминиканы в Москву добавились 10 человек, с которыми контактировал супруг. Все они сейчас проверяются на предмет возможного заражения. Кстати, после его госпитализации тест на COVID-19 показал первичный положительный результат. Не исключено что уже вечером 30 марта в Алтайском крае появится второй заражённый COVID-19.

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Между тем ИА «Банкфакс» узнало, что 20 марта вместе с пациенткой, у которой выявили COVID-19, из Москвы в Барнаул летели несколько высокопоставленных персон. Это, в частности, депутат Госдумы от Алтайского края Иван Лоор и его коллега — доктор медицинских наук Валерий Елыкомов, а также — депутат Госдумы от Республики Алтай Иван Белеков, депутат Алтайского законодательного собрания и лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова, бизнесмены Павел Тулин и Александр Смирнов. Судя по тому, как они отреагировали на известие о выявленном случае COVID-19, никто по прилёту не подвергался аэропортовой проверке.

Даже сейчас, когда появилась информация о заразившейся, только Прусакова заявила, что самостоятельно сделала тест. Более того, по её свидетельству, 26 марта в Барнауле состоялась сессия Алтайского Заксобрания, на которой были депутаты, которые вернулись из-за границы и не устроили себе самоизоляцию. По её словам, на коронавирус теперь следовало бы проверить всех депутатов, а также членов регионального правительства.

«Это было массовое мероприятие, на которое съехались народные избранники со всего края, а потом вернулись в свои районы», — рассказала Мария Прусакова.

Между тем на сайте алтайского правительства нашлась информация, из которой следует, что ещё 13 марта в регионе был разработан алгоритм действия медицинских работников в случае подозрения на заболевание новой коронавирусной инфекцией COVID-19, а руководитель Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирина Пащенко известила, что на всех пунктах пропуска — железнодорожных, автомобильных, воздушном (в аэропорту Барнаул) — организован санитарно-карантинный контроль за прибывающими на территорию края людьми.

Информация алтайских чиновников о помещении в стационар пациентки с подтверждённым коронавирусом тоже выглядит странно. Там указано, что симптомов заболевания у женщины нет!

«Так она больная или не больная, если у ней нет никакой клиники? Кроме того, что при прилете у нее взяли анализы и на 10-й день «Вектор» подтвердил, что у ней есть коронавирус», — задаётся вопросом алтайский общественник, кандидат медицинских наук Константин Емешин.

Сайт правительства Алтайского края Алтайские чиновники проводят заседание штаба по предупреждению распространения коронавируса

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Какими будут последствия этой запущенной истории с коронавирусом — сказать сложно, но, вполне вероятно, в скором времени мы узнаем о других заражённых в эти же периоды гражданах.

Кстати, мировая эпидемия коронавируса не напугала некоторых алтайских чиновников, и они успели отдохнуть в Таиланде, где уже насчитывается более 1000 человек заразившихся COVID-19. И теперь вместо работы они ушли на карантин. В частности, так поступили руководитель минсоцзащиты Алтайского края Наталья Оськина и руководитель инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края Олег Веремеинко.

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