Неотчуждаемость территории России — от принципа к конкретике
Межрегиональным общественным объединением «За территориальную целостность России «Русские Курилы» 19 января 2020 года был внесен ряд поправок к Конституции Российской Федерации. Одна из этих поправок — принцип неотторжимости территории страны — введена Законом РФ о поправке к Конституции РФ
1. Соглашение по вопросу о разграничении морских пространств и шельфа в Беринговом море, подписанное министрами иностранных дел СССР и США 1 июня 1990 года в Вашингтоне, было явно ущербным для нашей страны. Конгресс США ратифицировал его 16 сентября 1991 года, а ни в СССР ни в России исполнительная власть его на ратификацию так 30 лет и не представила! Однако всё это время Соглашение действовало! Почти двадцать лет назад — 14 июня 2002 года — Государственная Дума России отмечала: «В результате разграничения морских пространств в соответствии с Соглашением в Беринговом море к США отошли: часть исключительной экономической зоны СССР площадью 23,7 тыс. кв. км…, часть экономзоны СССР площадью 7,7 тыс.кв. км; участок континентального шельфа площадью 46,3 тыс. кв. км в открытой центральной части Берингова моря, находящийся за пределами 200 морских миль от исходных линий. При этом участок континентального шельфа, отошедший в этой части Берингова моря к Российской Федерации составил всего 4,6 тыс. кв. км. На отдельном участке исключительная экономическая зона Соединенных штатов Америки за счёт неоправданно уступленной площади исключительной экономической зоны СССР превысила расстояние в 200 морских миль от исходных линий, что противоречит статье 57 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. По оценкам экспертов, совокупные потери российской рыболовной отрасли, связанные с применением Соглашения, составили около 2,8 млн тонн рыбы стоимостью 1,4 млрд долларов США». За прошедшие годы ущерб увеличился в разы… Из этого печального безобразия следует, что статьи 16 и 23 Федерального закона
2. Упорство с которым наши дипломаты ведут переговоры с Японией о заключении территориально-угрожающего так называемого «мирного договора» (и это при наличии заключенного
75-летие этой Победы мы будем отмечать в текущем году. И советская, а затем и российская сторона и фактически и юридически считали и считают границу с Японией давно сложившейся, причем охраняемой нашей стороной не только от японских, но и американских посягательств. Так, в ноте МИД СССР от 12 октября 1952 года посольству США сообщалось о нарушении 7 октября 1952 года американским самолетом Б-29 государственной границы СССР в районе острова Юрий (Малая Курильская гряда). Поднявшиеся два советских истребителя потребовали от нарушителя следовать за ними для посадки на ближайший аэродром. «Вместо того чтобы выполнить законное требование советских истребителей, самолёт-нарушитель открыл по ним огонь. После ответного огня советских истребителей американский бомбардировщик удалился в сторону моря». Судя по всему, его сбили, так как на базу он не вернулся. В ответной ноте посольства США от 17 октября 1952 года среди прочего утверждалось, что «остров Юрий не является советской территорией, а как остров, входящий в группу Хабомаи, является японской территорией».
В ноте МИД СССР посольству США от 24 ноября 1952 года говорилось:
Аналогичными нотами стороны обменивались, начиная с 7 ноября 1954 года, когда американский самолет Б-29 (с теми же для него печальными последствиями) нарушил государственную границу СССР в районе острова Танфильева, соседнего с островом Юрий на Малой Курильской гряде. В советских нотах от 7 ноября и 30 декабря 1954 года подчёркивалось нарушение государственной границы СССР в этом районе. Таким образом, не позднее 1952 года (по факту — гораздо раньше) наша страна односторонне считала, что государственная граница в районе Курильских островов существует. Также сегодня считают командиры СахПУБО, направляя экипажи, расчёты и наряды на охрану Государственной границы Российской Федерации с территории Сахалинской области. Почему же наши законодатели и дипломаты не считаются с этой очевидностью? Наше предложение: привести слабый закон о Государственной границе Российской Федерации в соответствие с реальностью и конституционным принципом неотчуждаемости нашей территории, дополнив принципы установления Государственной границы (статью 2) положением о том, что «В случае невозможности договорного закрепления государственной границы она устанавливается федеральным конституционным законом с учётом исторически сложившейся границы».
Это даст возможность Герою Труда, министру иностранных дел России С. Лаврову наконец освободиться от напрасных трудов на курильском направлении и представить японской стороне реальную альтернативу: или заключаем нормальный договор о сложившейся государственной границе между нашими странами, или Россия это делает в одностороннем порядке и прекращает бесполезные переговоры о границе, имеющие обманно-маскировочное название — «о мирном договоре». По сложившейся практике конституционным изменениям должны соответствовать планы законопроектных работ в отношении текущего законодательства, которые будут составлять Правительство Российской Федерации и Государственная Дума Федерального Собрания. Прошу считать вышеизложенные соображения предложениями в эти планы, направленными на создание механизма сохранения территориальной целостности Российской Федерации и реализацию конституционного принципа неотторжимости ее территории.
(Продолжение следует).