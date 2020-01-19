Межрегиональным общественным объединением «За территориальную целостность России «Русские Курилы» 19 января 2020 года был внесен ряд поправок к Конституции Российской Федерации. Одна из этих поправок — принцип неотторжимости территории страны — введена Законом РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ и вошла в виде части 2−1 статьи 67 в Конституцию Российской Федерации, которая ныне гласит: «Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются». Введение принципа неотторжимости (неотчуждаемости) территории в Конституцию — несомненный шаг вперед в укреплении суверенитета страны. Однако этот принцип требует создания механизма неотторжимости, чтобы он не остался голым лозунгом, и, соответственно, принятия ряда конкретизирующих норм в текущем законодательстве. Какие совершенно очевидные правовые прорехи видны из наших акватерриториальных потерь?

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

1. Соглашение по вопросу о разграничении морских пространств и шельфа в Беринговом море, подписанное министрами иностранных дел СССР и США 1 июня 1990 года в Вашингтоне, было явно ущербным для нашей страны. Конгресс США ратифицировал его 16 сентября 1991 года, а ни в СССР ни в России исполнительная власть его на ратификацию так 30 лет и не представила! Однако всё это время Соглашение действовало! Почти двадцать лет назад — 14 июня 2002 года — Государственная Дума России отмечала: «В результате разграничения морских пространств в соответствии с Соглашением в Беринговом море к США отошли: часть исключительной экономической зоны СССР площадью 23,7 тыс. кв. км…, часть экономзоны СССР площадью 7,7 тыс.кв. км; участок континентального шельфа площадью 46,3 тыс. кв. км в открытой центральной части Берингова моря, находящийся за пределами 200 морских миль от исходных линий. При этом участок континентального шельфа, отошедший в этой части Берингова моря к Российской Федерации составил всего 4,6 тыс. кв. км. На отдельном участке исключительная экономическая зона Соединенных штатов Америки за счёт неоправданно уступленной площади исключительной экономической зоны СССР превысила расстояние в 200 морских миль от исходных линий, что противоречит статье 57 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. По оценкам экспертов, совокупные потери российской рыболовной отрасли, связанные с применением Соглашения, составили около 2,8 млн тонн рыбы стоимостью 1,4 млрд долларов США». За прошедшие годы ущерб увеличился в разы… Из этого печального безобразия следует, что статьи 16 и 23 Федерального закона от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» необходимо дополнить такими нормами: «Международные договоры о территориальном разграничении Российской Федерации с другими государствами, включая договоры о прохождении Государственной границы Российской Федерации, а также о разграничении исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации подлежат внесению на ратификацию не позднее шести месяцев со дня их подписания. При пропуске этого срока международный договор считается незаключенным». «Эти договоры не подлежат временному применению, а вступают в силу только после ратификации».

Russiainphoto.ru Остров Шикотан, Курильские острова, 1972

2. Упорство с которым наши дипломаты ведут переговоры с Японией о заключении территориально-угрожающего так называемого «мирного договора» (и это при наличии заключенного 19.10.1956 мира!) имеет несколько предпосылок. Одной из них является действующий закон Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. № 4730-I «О Государственной границе Российской Федерации». В его статье 2 содержится норма о том, что «границы Российской Федерации с сопредельными государствами, не оформленные в международно-правовом отношении, подлежат их договорному закреплению». Конечно, при наличии доброй воли обеих сторон это правильное и адекватное проблеме решение. А что делать, если одна из сторон, в частности Япония, десятилетиями в переговорах сводит проблему территориального размежевания к передаче ей части Курильских островов? Более того, ревизуя итоги Второй мировой войны, демонстрируя неуступчивость, а точнее, решительную непреклонность, в 2009 году ЗАКОНОДАТЕЛЬНО объявила эти территории частью Японии! В этих условиях ведение переговоров с нашей стороны становится бессмысленным, более того, унизительным и опасным, так как приобретает вид нудного оформления сдачи российских территорий и акваторий. Напомним, что правовым основанием принадлежности Курильских островов России является Ялтинское Соглашение великих Держав (СССР, США, Великобритании) от 11 февраля 1945 года и ряд вытекающих из него документов, включая Акт о безоговорочной капитуляции Японии от 2 сентября 1945 года. В нашей стране даже был учрежден День всенародного торжества — День Победы над Японией (с 3 сентября 1945 года).

Russiainphoto.ru Остров Шикотан, Курильские острова, 1972

75-летие этой Победы мы будем отмечать в текущем году. И советская, а затем и российская сторона и фактически и юридически считали и считают границу с Японией давно сложившейся, причем охраняемой нашей стороной не только от японских, но и американских посягательств. Так, в ноте МИД СССР от 12 октября 1952 года посольству США сообщалось о нарушении 7 октября 1952 года американским самолетом Б-29 государственной границы СССР в районе острова Юрий (Малая Курильская гряда). Поднявшиеся два советских истребителя потребовали от нарушителя следовать за ними для посадки на ближайший аэродром. «Вместо того чтобы выполнить законное требование советских истребителей, самолёт-нарушитель открыл по ним огонь. После ответного огня советских истребителей американский бомбардировщик удалился в сторону моря». Судя по всему, его сбили, так как на базу он не вернулся. В ответной ноте посольства США от 17 октября 1952 года среди прочего утверждалось, что «остров Юрий не является советской территорией, а как остров, входящий в группу Хабомаи, является японской территорией».

В ноте МИД СССР посольству США от 24 ноября 1952 года говорилось:

«Советское Правительство не считает нужным вступать в обсуждение произвольного заявления Правительства США о том, что остров Юрий якобы не является советской территорией, как лишенного всякого основания и находящегося в грубом противоречии с положениями Ялтинского Соглашения о Курильских островах, под которым стоит подпись Правительства США … и настаивает на принятии Правительством США необходимых мер к недопущению впредь американскими самолётами нарушения ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ СССР».

Минобороны России Подписание протокола Ялтинской конференции

Аналогичными нотами стороны обменивались, начиная с 7 ноября 1954 года, когда американский самолет Б-29 (с теми же для него печальными последствиями) нарушил государственную границу СССР в районе острова Танфильева, соседнего с островом Юрий на Малой Курильской гряде. В советских нотах от 7 ноября и 30 декабря 1954 года подчёркивалось нарушение государственной границы СССР в этом районе. Таким образом, не позднее 1952 года (по факту — гораздо раньше) наша страна односторонне считала, что государственная граница в районе Курильских островов существует. Также сегодня считают командиры СахПУБО, направляя экипажи, расчёты и наряды на охрану Государственной границы Российской Федерации с территории Сахалинской области. Почему же наши законодатели и дипломаты не считаются с этой очевидностью? Наше предложение: привести слабый закон о Государственной границе Российской Федерации в соответствие с реальностью и конституционным принципом неотчуждаемости нашей территории, дополнив принципы установления Государственной границы (статью 2) положением о том, что «В случае невозможности договорного закрепления государственной границы она устанавливается федеральным конституционным законом с учётом исторически сложившейся границы».

Это даст возможность Герою Труда, министру иностранных дел России С. Лаврову наконец освободиться от напрасных трудов на курильском направлении и представить японской стороне реальную альтернативу: или заключаем нормальный договор о сложившейся государственной границе между нашими странами, или Россия это делает в одностороннем порядке и прекращает бесполезные переговоры о границе, имеющие обманно-маскировочное название — «о мирном договоре». По сложившейся практике конституционным изменениям должны соответствовать планы законопроектных работ в отношении текущего законодательства, которые будут составлять Правительство Российской Федерации и Государственная Дума Федерального Собрания. Прошу считать вышеизложенные соображения предложениями в эти планы, направленными на создание механизма сохранения территориальной целостности Российской Федерации и реализацию конституционного принципа неотторжимости ее территории.

(Продолжение следует).