Показ нового остросюжетного сериала «Колл-центр» начинается 23 марта в 22 часа по московскому времени на канале ТНТ и на видеоплатформе PREMIER. Это психологический триллер, герои которого оказались в обычный рабочий день заперты в заминированном офисе во власти то ли маньяков, то ли мстителей, то ли изуверов из тайной организации, скрывающихся под псевдонимами «Папа» и «Мама». Каждая серия посвящена прошлому и настоящему одного из героев, его страхам и «скелетам в шкафу».

Пресс-служба ТНТ Актер Аскар Нигамедзянов и режиссер Наташа Меркулова

Одну из ролей в сериале Наташи Меркуловой и Алексея Чупова сыграл Аскар Нигамедзянов — из родной Уфы он переехал в Санкт-Петербург, поступив в Санкт-Петербургский государственный университет. Но вскоре переехал в столицу — ради обучения в московской Школе-студии МХАТ. Мы поговорили с Аскаром о разнице между театром и кино, о главных учителях в его жизни и его дальнейших планах.

В вашем случае актерская профессия — это случайность или закономерность? Когда и как Вы поняли, что будете актером?

Аскар Нигамедзянов: В моем случае актерская профессия — это в первую очередь понимание того, что ничего более, наверно, мне неинтересно. Это то дело, которым я готов заниматься всю свою жизнь, так же, как и, наверно, писать стихи. Это точно не случайность, и если это закономерность, то это закономерность, которую создает судьба, стечение обстоятельств, сошедшиеся правильно звезды.

Когда я и как понял, что буду актером? Когда сестра в 9-м классе привела меня в Уфимскую театральную студию. Спустя полгода или год занятий в этой студии я понял, что это то, что мне наиболее интересно после окончания школы.

Театр или кино? Что для вас стоит на первом месте? Если Вы предпочитаете какой-то один из этих видов искусства, то что дает Вам другой?

Аскар Нигамедзянов: Наверно, все-таки равноценно. И театр, и кино мне одинаково интересны и приятны. Единственное что, конечно, в кино платят больше. Как бы меркантильно это ни звучало, но это более прибыльный вид деятельности. Хочется хлебушка, и у тебя еще есть семья, которую нужно обеспечивать. Поэтому в плане финансовой составляющей, конечно же, кино. В плане художественной и идейной составляющих для меня и кино, и театр одинаково интересны. В кино можно то, чего нельзя в театре. В театре можно то, чего нельзя в кино.

Пресс-служба ТНТ Актер Аскар Нигамедзянов на сьемочной площадке

Есть ли у Вас любимые роли в кино и театре? Есть ли в них что-то общее, что-то особенно близкое Вам?

Аскар Нигамедзянов: О любимой роли в кино пока говорить сложно, ведь в кино я совсем недавно. Я не так давно снялся в новом сериале от Good Story media для ТНТ — «Мир, дружба, жвачка» (пока что это рабочее название), там я играю главаря банды — это неожиданное для меня амплуа, в отличие, например, от моей роли в «Колл-центре», где я играю «нытика». И когда я приехал на пробы в «Мир, дружба, жвачка», я удивился: ну какой же из меня главарь банды? А в итоге меня на эту роль утвердили, и мне было очень приятно и интересно играть этого героя — пожалуй, эта роль одна из моих любимых в кино.

Что касается ролей в театре, то мне очень нравится роль Троцкого в спектакле «Родина» центра имени Вс. Мейерхольда, где играл я и 48 блондинок. Этот спектакль даже взял «Золотую маску», но, к сожалению, его затем сняли. Роль в этом спектакле была мне очень дорога, интересна и близка. Вообще Троцкий как персонаж, на мой взгляд, довольно любопытен.

Еще мне очень нравится роль котёнка в спектакле «Боженька» в «Гоголь-центре». И в спектакле «Транссиб» мне близок персонаж, который создан на основе моих наблюдений. Я играю в спектакле алкоголика, это такой среднестатистический российский алкаш, с котором у меня был диалог в поезде. Это спектакль-вербатим, он весь сделан по наблюдениям за людьми. В театре у меня, конечно, побольше ролей, чем в кино, но, наверное, всему свое время.

Kinopoisk.ru Постер фильма Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Колл-центр»

Вы молоды. С какими проблемами сталкивается сегодня молодой актер? А что позволяет с надеждой смотреть в будущее?

Аскар Нигамедзянов: Основная проблема — это вероятность быть невостребованным, быть вне профессии, без работы. Далеко не у всех моих однокурсников есть работа. Далеко не все в театре и в кино. Если и в театре, то немного. Это довольно грустно. Каждый год выпускается много молодых актеров, а театров больше не становится. Ну или если становится, то ненамного. А театры, как правило, не резиновые. Поэтому есть большая проблема безработицы.

С надеждой позволяет мне смотреть в будущее сегодняшний день, который говорит мне о том, что, слава богу, у меня есть работа как в театре, так и в кино. В театре, конечно, больше. В кино пока, к сожалению, меньше. Может быть, всему свое время. Сегодняшний день, сегодняшняя моя личная ситуация и мой четырехлетний путь поступления, который я прошел, были совершены не зря.

Кого вы считаете своим Учителем с большой буквы?

Аскар Нигамедзянов: Такими я могу назвать двоих. Это Константин Хабенский, в чью студию я ходил. Год ходил в уфимскую студию, когда жил в Питере, ходил в питерскую студию. Наверно, он не осознавал этого, но как-то дал мне поверить в себя, когда после моей третьей неудачной попытки поступления я решил, что больше на актера поступать не буду. Но стечение обстоятельств, его позиция и отношение ко мне вселили в меня веру даже не в профессиональном плане, а в жизненном. Благодаря, отчасти, и этому тоже я поступил. За два года посещения студий, хоть он и не преподавал какие-то определенные дисциплины, мы всего лишь играли с ним в одном спектакле, все равно это невероятной цены опыт. Я ему в этом плане как учителю с большой буквы благодарен.

Второй мой учитель, конечно же, Дмитрий Брусникин, мой мастер, который когда-то заметил меня на поступлении и взял на свой курс. Благодаря которому я попал в этот удивительный мир театра и кино. Который, к сожалению, ныне не в живых, но все равно с нами, со всеми брусникинцами. Его я считаю своим учителем с большой буквы тоже. Я благодарен как ему, так и Константину Хабенскому, что они мне открыли этот удивительный мир. Я благодарен не сколько тому, что они мне дали в театре, а сколько в общечеловеческом плане.

Цитата из к/ф «Колл-центр». Реж. Наташа Меркулова, Алексей Чупов. 2019. Россия

Развлекать, воспитывать, духовно возвышать, все это вместе или что-то совсем другое — какова, по-вашему, миссия актера и актерского искусства?

Аскар Нигамедзянов: В целом все, что перечислено в этом вопросе, это входит в миссию и задачу актера. Как-то хочется это обобщить. Наверно, миссия актера — взращивать в человеке зрителя, прививать вкус и интерес к жизни, к общечеловеческим и личным проблемам, расширять кругозор, чуткость, взращивать понимание жизни. Мне кажется, этим и сам актер тоже взращивается, воспитывается, развивает в себе и вкусы, и какие-то моральные качества.

Если сказать общими словами, миссия актера — пытаться сделать человека и мир лучше, если это возможно. Если зритель, который приходит в театр, выходит после неравнодушным, если спектакль его заставил задуматься о чем-то, как-то его меняет в лучшую сторону, как-то воспитывает его, то, наверно, все не зря. Не зря был поставлен этот спектакль, не зря была сделана эта работа, не зря зритель пришел в театр.

Расскажите немного, без спойлеров, о Вашей роли в сериале «Колл-центр».

Аскар Нигамедзянов: Мой герой — это молодой парень, молодой стажер. Это его первый рабочий день. В первый же день он становится заложником какой-то тайной организации, которая заставляет нас выполнять всякие задания. Но мой герой не так прост. Чтобы понять всю сущность моего героя, нужно посмотреть сериал до конца.

Пресс-служба ТНТ Актеры сериала «Колл-центр» на репетиции — Павел Табаков, Сабина Ахмедова, Никита Тарасов, Аскар Нигаметзянов, Алиса Сельникова, Леван Хурция

Вы не в первый раз снимаетесь в остросюжетном кино. Каков для вас критерий качества в этом жанре, есть ли у вас любимый хоррор или триллер или не особо близкий лично, но такой, который кажется вам идеальным в своем роде?

Аскар Нигамедзянов: В первую очередь это должно быть интересно для меня. Чтобы меня это тронуло, заинтересовало. Чтобы у меня оставалось желание продолжать смотреть это дальше. Если это сериал, то после очередной серии смотреть следующую. Это даже не для меня как для актера, а скорее, как для зрителя было бы интересно. Эти критерии для меня важны.

У меня нет любимого хорора или триллера. Я не фанат этого жанра, несмотря на то, что снялся в подобном кино. «Идеальный» — это слишком громко, но «Дом, который построил Джек» — любопытный фильм.

И традиционно — где вы заняты сейчас, снимаетесь ли в каком-нибудь фильме, сериале или работаете над новой ролью в театре?

Мы репетируем в Театре на Малой Бронной у Константина Богомолова. Теперь я в труппе его театра. Сейчас мы репетируем с Александром Молочниковым спектакль «Тарас Бульба». Премьера планируется 14 апреля, но в связи с карантином пока непонятно, будет это реализовано или нет.

Также параллельно с Константином Богомоловым мы репетируем спектакль «Бесы». Премьера назначена на май. Но теперь все под вопросом.

Недавно ездил на съемки пилота для нового сериала PREMIER. Пока непонятно, утвердят или нет.

Пока очень много работы в театре, но, к сожалению, до 10 апреля все спектакли отменили. Поэтому вся рабочая деятельность уходит на репетиции.

Если говорить еще о какой-то занятости, то я играю в «Гоголь-центре» в спектакле «Боженька» — в постановке Никиты Кукушкина. Играю в театре «Практика» в Мастерской Брусникина в спектакле «Транссиб» и спектакле «Занос» по Владимиру Сорокину. Также играю в театре Бориса Покровского в опере «Телефон. Медиум» в постановке Александра Молочникова.