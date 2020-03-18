По сведениям источников в Министерстве обороны России, на которые ссылается издание «Известия», в скором времени российские подводные лодки, и в первую очередь подводные ракетоносцы проекта 667БДРМ и проекта 955 «Борей», должны получить на вооружение специальные буи «Бурак-М», которые защитят их от противолодочной авиации вероятного противника. Рассмотрим, что представляют собой эти буи и как они скроют российские подводные лодки?

Иван Шилов ИА REGNUM Подводная лодка

Как противолодочная авиация обнаруживает подлодки?

Одним из основных средств поиска подводных лодок является противолодочная авиация. Для обнаружения подводных лодок противолодочные самолёты и вертолёты используют целый арсенал различных радиогидроакустических буев. Гидроакустические буи подразделяются на пассивные и активные. Пассивные лишь принимают различные шумы, а активные испускают направленные акустические импульсы и при благоприятных условиях позволяют обнаружить подводную лодку при прохождении её рядом с буем. Пассивные гидроакустические буи подразделяются, в свою очередь, на ненаправленные и направленные. Первые позволяют определить лишь факт присутствия рядом с буем подводной лодки, а направленные — пеленг на источник шума. Используя два или более направленных буя, можно определить положение подводной лодки. После сброса (называемого «постановкой») буя с самолёта или вертолёта из днищевой части буя выдвигается на заданную глубину акустический приёмник или передатчик, а полученная им информация передаётся по радиоканалу на борт носителя. Также полученная информация может быть переправлена противолодочным самолётом или вертолётом на корабль или корабельное соединение для последующей обработки более мощными средствами.

U.S. Navy Боинг Р-8 «Посейдон»

Как правило, тактика действий противолодочной авиации выглядит следующим образом. В заданном районе противолодочный самолёт или вертолёт выставляет поле из ненаправленных гидроакустических буев. При обнаружении факта нахождения подводной лодки рядом с определённым буем вокруг него выставляются направленные пассивные и активные буи. И если с их помощью удаётся определить положение подводной лодки, то противолодочный самолёт или вертолёт производит уточнение положения подлодки при помощи магнитометра и затем сбрасывает противолодочную торпеду или глубинные бомбы.

Стоит заметить, что дальность обнаружения современных атомных подводных лодок (АПЛ) третьего поколения, с учётом их низкой шумности, пассивными гидроакустическими буями очень малая даже в оптимальных гидроакустических условиях. Ещё меньше дальность обнаружения новейших АПЛ четвёртого поколения, к которым относятся, в частности, подводные ракетоносцы проекта 955 «Борей». С другой стороны, российские подводные лодки вынуждены действовать нередко в условиях полного господства противолодочной авиации США и их союзников, численность которой многократно превосходит противолодочную авиацию Военно-морского флота (ВМФ) России. Так, например, Военно-морские силы (ВМС) США в настоящий момент получили уже почти 100 новейших противолодочных самолётов Р-8 «Посейдон», перевооружив ими большую часть противолодочных эскадрилий.

Большая часть районов боевого патрулирования российских подводных ракетоносцев пролегает подо льдами Арктики, где они физически малодоступны для противолодочной авиации. Однако есть и районы патрулирования, в частности в Северной части Тихого океана, где может свободно действовать противолодочная авиация ВМС США и их союзников. Кроме того, в мирное время возможна постановка барьеров из гидроакустических буев в относительной близости от мест базирования подводных лодок.

Как работает буй радиоэлектронного противодействия «Бурак-М»?

Для облегчения действий подводных ракетоносцев в условиях охоты на них противолодочной авиации и создан буй радиоэлектронного противодействия «Бурак-М». Принцип действия данного буя прост. Один или несколько таких буев выстреливаются подводной лодкой, всплывают на поверхность и начинают постановку помех на известных частотах работы гидроакустических буев. Таким образом, противолодочные самолёты и прочие силы, участвующие в охоте на подлодку, не смогут получить информацию от буя, либо её получение будет крайне затруднено.

Однако, стоит заметить, что само по себе применение таких буев является и значительным демаскирующим фактором. Обнаружение «Бурака-М» станциями радиотехнической разведки, которыми оснащаются все современные противолодочные самолёты, позволяет локализовать местонахождение подводной лодки определённой акваторией и существенно повысить эффективность дальнейшего поиска.

Mil.ru Подводная лодка в Арктике

Наиболее вероятным представляется применение «Бурака-М» в следующих ситуациях. Во-первых, при выходе из базы, чтобы подавить сигналы от возможного выставленного барьера буев, его преодоление и дальнейший выход в район боевого патрулирования. Во-вторых, применение подобных буев крайне актуально, когда подводная лодка уже выслежена и, например, обнаружила работу активных гидроакустических буев. В таком случае «Бурак-М» способен разорвать каналы передачи данных на противолодочный самолёт, благодаря чему тот потеряет подводную лодку, и она получит шанс на отрыв от преследующих её сил.

По всей видимости, сфера применения «Бурака-М» ограничена, и уж точно он не является панацеей от противолодочной авиации. Однако в сочетании с высокой скрытностью современных АПЛ четвёртого поколения новый буй является дополнительным фактором, повышающим боевую устойчивость подводных лодок.