Киностудии США изыскивают возможности получения прибыли от своих проектов в обход кинотеатров, используя объявленную пандемию коронавируса в качестве повода. Вслед за ними идею под девизом «на карантине можно заработать» оперативно подхватили создатели и издатели контента самого разного толка: аниме, комиксов, видеоигр и музыки.

Пир во время чумы. Якоб Йорданс. Праздник бобового короля. 1645

Методы «помощи пострадавшим» при этом разнятся: одни компании отдают часть своей продукции совершенно бесплатно, другие — создают тематические акции и делают предложения, «от которых невозможно отказаться». И, как итог, привлекают внимание к своей деятельности, а заодно пытаются «усилить» позитивный имидж.

От «щедрых предложений для скучающих дома» нет отбоя вот уже несколько дней. Поэтому ИА REGNUM подготовило подборку наиболее крупных и актуальных из них.

Киноиндустрия

Первые шаги в получение прибыли на фоне коронавируса сделали кинокомпании Universal, Disney и Warner Bros.

Изначально с подобным объявлением выступила Universal Pictures, которая сообщила, что в связи с эпидемией COVID-19 она проведёт премьеру мультфильма «Тролли. Мировой тур» в сети уже 20 марта 2020 года. Кроме того, компания сдвинула на более ранние даты цифровые премьеры картин «Охота» и «Эмма», а также фильма «Человек-невидимка», который прямо сейчас показывают в кинозалах.

Многие эксперты назвали подобный шаг беспрецедентным, поскольку в кинотеатрах США анимационный фильм «Тролли. Мировой тур» должны были начать показывать только 10 апреля 2020 года.

Как отметила редакция журнала Variety, тем самым компания нанесла «удар по кинотеатрам», поскольку, согласно существующей сегодня модели рынка, существует длительная пауза (обычно в несколько месяцев) между окончанием проката картины и её выходом в цифровом формате для домашнего просмотра.

Кинотеатр ЮНОСТЬ (Москва) Пустой кинозал

Редакция издания Screen Rant в свою очередь отметила, что если эти действия принесут коммерческий успех Universal, то это вполне может оказать существенное влияние на будущее киноиндустрии.

По мнению автора статьи, это пока что не говорит о конце эпохи кинотеатров, поскольку многие зрители по-прежнему будут предпочитать смотреть в залах такие фильмы, как «Мулан» или картины киновселенных Marvel и DC. Однако для проектов, подобных мультфильму «Тролли. Мировой тур» (впечатления от которых можно получить и при домашнем просмотре), подобный вариант релиза может оказаться вполне приемлемым.

«В любом случае, кажется, что мы находимся на пороге вступления в дивный новый мир, когда речь заходит о различных способах, при помощи которых Голливуд поставляет свою продукцию клиентам», — отметил автор статьи.

Что касается конкретных картин, цифровые премьеры которых были перенесены, то на сегодня ситуация выглядит следующим образом:

Фильм Disney «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» появился в продаже в сети на три дня раньше. Цифровую версию анимационной ленты «Холодное сердце 2» уже можно было приобрести или взять «в прокат», однако Disney также решила перенести премьеру мультфильма на потоковом сервисе Disney+ на три месяца.

Фильм DC и Warner Bros. «Хищные птицы» должен был появиться в сети в формате «видео по запросу» в апреле 2020 года, однако студия перенесла релиз на 24 марта 2020-го. Аналогичное решение компания приняла в отношении фильма «Джентельмены» режиссёра Гая Ричи.

Цитата из к/ф « Джентльмены» реж Гай Ричи. 2019. США Непростая ситуация

Новый мультфильм Universal «Тролли. Мировой тур» можно будет посмотреть начиная с 20 марта 2020 года. В США картину можно будет взять «в прокат» на 48 часов за $19,99 (около 1500 рублей), ожидается, что на мировом рынке цена будет примерно такой же, однако точной информации пока нет. В этот же день пройдет цифровая премьера «Человека-невидимки».

Что касается фильма «Охота» (Universal), то, как отметил автор статьи портала Comicbook, «он почти не приносит денег», особенно если учесть, что кинопрокат США столкнулся с ситуацией «исторически низких» кассовых сборов и закрытия кинотеатров из-за эпидемии коронавируса.

«Так что выпуск его в формате «видео по запросу», безусловно, правильный выбор», — отметил автор Comicbook Чарли Риджли.

Стоит также отметить, что ранее Disney отложила дату выхода на экраны кинокомикса «Чёрная вдова» на неопределённый срок. После этого многие поклонники киновселенной Marvel обратились к кинокомпании в соцсетях с просьбой провести премьеру фильма на потоковом сервисе Disney+.

Скриншот главной страницы Приложение Disney+

Что касается самих онлайн-кинотеатров, то некоторые из них решили на время эпидемии коронавируса сделать подписки бесплатными. Подобным образом поступили российские Premier, more. tv, ivi, Okko и «Кинопоиск».

Игровая индустрия

В индустрии видеоигр, заявляя о своей заботе о скучающих на «самокарантине» геймерах, одну из самых больших распродаж под лозунгом «Оставайтесь дома и играйте в игры» устроил сервис GOG, специализирующийся на продаже классических игр и игр без защиты от копирования. Онлайн магазин собрал в одном месте 27 проектов и предложил их пользователям бесплатно. В их числе: Shadow Warrior Classic Complete, Echalon. Book I, «ГВИНТ: Ведьмак. Карточная игра», Beneath a Steel Sky, альфа-версия «Привет сосед», Postal, Ultima 4: Quest of the Avatar и другие игры.

Портал Itch. io устроил масштабную распродажу различных инди-проектов, кроме того, некоторые игры независимых разработчиков теперь можно получить бесплатно.

Разработчики из Rockstar Games заявили, что обладателям GTA Online и Red Dead Online не придётся скучать во время карантина — создатели популярных экшен-игр приготовили для своих геймеров несколько тематических ивентов. Так, в Red Dead Online уже появилось обновление, добавляющее несколько «архивных» предметов и скидки в местном онлайн-магазине.

Уругвайская студия Ironhide Game Studio также присоединилась к потоку из щедрых предложений и временно сделала бесплатными свои самые популярные проекты: Kingdom Rush Origins и Kingdom Rush Frontiers. Обе игры в жанре tower-defence доступны в мобильных магазинах AppStore и Google Play.

Компания Ubisoft не делала громких заявлений о помощи «страдающим от карантина», а молча объявила о бесплатных выходных в Assassin's Creed Odyssey. Игра будет доступна всем желающим с 19 по 22 марта. При этом на «полную версию» будет действовать скидка в 67%.

Глава Xbox Фил Спенсер на своей странице в Twitter заявил: он гордится тем, что индустрия видеоигр способна объединять людей в том числе в ситуации эпидемии коронавируса.

Геймпад xbox

«Радостно слышать, что многие люди используют в это время игры в качестве способа оставаться на связи», — написал Спенсер, предложив всем «беречь себя».

Аниме, комиксы и настольные игры

Участники аниме‑ и комикс-индустрии также решили обернуть ситуацию с коронавирусом в свою пользу.

Издатели манги «Ван-Пис» выложили в сеть первые 594 главы. Amazon Japan, в свою очередь, позволит пользователям бесплатно посмотреть 299 эпизодов аниме-сериала «Покемоны».

Twitter-сообщество Comic Book Yeti призвало подписчиков скидывать ссылки на бесплатные комикс-проекты.

https://twitter.com/ComicBookYeti/status/1238853943310024704

Издательство Image открыло на своём портале раздел, в котором посетители могут бесплатно прочитать первые тома различных комиксов (всего более 100).

Что касается российских издательств комиксов, то Bubble предложило пользователям сети ознакомиться с первыми томами таких проектов, как «Бесобой», «Экслибриум», «Майор Гром», «Красная фурия», «Игорь Гром», «Мироходцы», «Чёрный Пёс. Своё время» и других.

Издательство «Азбука» выложило в социальную сеть «ВКонтакте» первые главы «Y: Последний мужчина». «Бум-книга», в свою очередь, поделилась историей «Нехороший грипп» из комикса про приключения ослика Ариоля и его друзей.

Jellyfish Jam опубликовали комикс Александры Шевченко «Гимн для пионеров» — эта история расскажет о том, что делать в критической ситуации. Петербургский комиксист Виталий Терлецкий решил присоединиться к «флешмобу» и выложил в группу «ВКонтакте» одну из своих первых работ под названием «Горелово». Сообщается, что над ней работала целая команда из 12 художников.

Крупные издатели настольных игр также решили порадовать своих покупателей бесплатными релизами. Так, компания Onyx Path Publishing сообщила, что в рамках новой акции она будет ежедневно по будням раздавать в PDF-формате книги правил различных игр из ролевой системы World of Darkness («Мир тьмы»). На этой неделе пользователи смогут получить книги по Vampire 20th Anniversary Edition: The Dark Ages, Werewolf: The Apocalypse 20th Anniversary Edition, Mage: The Ascension 20th Anniversary Edition, Changeling: The Dreaming 20th Anniversary Edition и Wraith: The Oblivion 20th Anniversary Edition.

О выпуске бесплатного приключения из серии Explorer’s Guide to Wildemount совместно объявили представители онлайн-шоу Critical Role, виртуальной игровой платформы Roll20 и компании Wizards of the Coast. Сыграть в него можно будет онлайн, без необходимости собираться в одном месте.

Компьютерная игра «World of Darkness»

Напомним, 13 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила страны ЕС эпицентром пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Глава организации Тедрос Адхан Гебрейесус во время видеовыступления на пресс-конференции в Женеве заявил, что на них приходится больше зарегистрированых случаев заражений и смертей. Он добавил, что на тот момент по этим показателям ЕС уступал только Китаю.