С распространением коронавируса в Польше появляется всё больше голосов и за перенос выборов президента в этой стране. Официально голосование должно состояться 10 мая. Но планы политиков расстроила эпидемия. В этой ситуации бывший польский премьер-министр, ныне глава Европейской народной партии Дональд Туск написал на днях в своем блоге: «Эпидемия требует солидарности и единства. Кампания — это соревнование, взаимная критика, даже борьба. Эпидемия исключает кампанию. Есть один вывод: нужно отложить выборы. С согласия всех».

Иван Шилов ИА REGNUM

Так считают и некоторые польские эксперты и издания. Они полагают, что попытки справиться с болезнью создают преимущество действующему президенту Польши Анджею Дуде, который идет на переизбрание. «Если сейчас оппозиция поддержит правительство в борьбе с коронавирусом, она подпишет себе приговор, — пишет газета Rzeczpospolita. — Если она не поддержит власти, то будет вести себя безответственно, и наверняка избиратели накажут ее. Вот почему у конкурентов Дуды сегодня связаны руки». Но это пока что тактические последствия эпидемии. А есть и стратегические, которые проявят себя после того, когда коронавирус наконец-то остановят. В этом контексте наше внимание привлекло интервью, которое главный редактор журнала Nowa Konfederacja Бартоломей Радзиевский дал порталу Dzennik.pl. Он представляет когорту так называемых «молодых интеллектуалов», критикующих расслабленность варшавского салона, начиная со времен круглого стола 1989 года, его самоуверенную ставку исключительно на международные альянсы и недооценку национального государства. Об этом главред говорил и сейчас, сделав ряд интересных прогнозов.

Health.mil Коронавирус

Нынешний международный порядок подходит к концу, ближайшие годы, вероятно, станут периодом хаоса и конфликтов, которые родят новый порядок. Однако Польша не готова к изменениям, привыкнув последние 30 лет жить под «американским зонтиком». Между тем во время перехода от сегодня в завтра может произойти всё что угодно, «включая потерю независимости». Уход США из Европы становится весьма вероятным, а значит, «основа нашей безопасности исчезнет, мы будем сами по себе». В случае серьезного испытания польское государство может развалиться, как карточный домик, более эффектно, чем в 1939 году. Всё больше и больше признаков того, что Европейский союз распадается, а не интегрируется. Если это совпадет с уходом США из Европы, то будет означать «усиление влияния России в нашем регионе». Варшава может оказаться наедине с Москвой. Серьезно следует относится к Германии, которая способна принять решение конвертировать накопленное ею богатство в силовой ресурс.

«Я прогнозирую, что пандемия ускорит ослабление нынешних международных институтов в пользу национальных государств, — говорит Радзиевский. — Будет больше пограничного контроля и протекционизма». Это первое. И второе. По его словам, польский политический класс в целом «заражен» авторитарными тенденциями, для усиления которых настали сейчас «благоприятные времена», поскольку «ослабление либеральной демократии — это глобальный процесс». Отсюда напрашивается несколько выводов. Во-первых, трансформация Польши в национальное государство неизбежно будет основываться на некой прежней модели, уже бывшей в ее истории. В ходе восстановления независимости Польши в 1918 году таковой стала первая Речь Посполитая. Сегодня, очевидно, решения будут брать из опыта межвоенной республики: удерживать изо всех сил границы на западе, «творчески» подходить к ним на востоке. Тем более что крах нынешнего международного порядка сильнее, чем по Варшаве, ударит по некоторым постсоветским республикам.

В частности, проблемы ждут Украину. Когда она превратится в «черную дыру», то быстро засосет Польшу и не подавится. Конечно, Варшава может рассчитывать на то, что украинский коллапс в первую очередь причинит ущерб России. Но история Польши говорит о том, что перетягивание каната между Варшавой и Москвой на Украине при одновременно враждебных польско-российских отношениях в итоге дважды приводило к потере поляками своей государственности. Поэтому варшавскому салону стоит подумать о новом решении, которое предусматривает сотрудничество или хотя бы согласование действий на украинском направлении с москвичами. Что, во-вторых, ставит вопрос о том, кто в Польше способен на такое. Авторитарное правление требует сильных личностей. Таких, например, какими оказались Юзеф Пилсудский и Роман Дмовский, с которыми связано восстановление Польши после 123 лет разделов. Заметим при этом, что как Пилсудский, так и его конкурент Дмовский, который внес ничуть не меньший вклад в борьбу за независимость, сформировались и политически состоялись еще в Российской империи.

Юзеф Пилсудский на мосту Понятовского в Варшаве во время майского переворота. 13 мая 1926

Причем Пилсудский активно боролся с имперскими властями, был нелегалом и подпольщиком, Дмовский выступал за работу вместе с Санкт-Петербургом, заседал во II и III Государственной думе Российской империи. Но есть что-то в русской почве и воздухе такое, от чего польские политики интеллектуально и духовно растут, как на дрожжах, расширяются горизонты их геополитического видения и планирования, появляются и реализуются амбиции. Таких, как Пилсудский и Дмовский, ни австрийская часть раздела, ни прусская не рожали. Так что если современные польские политики хотят выстоять перед вызовами времени в ходе перехода от старого международного порядка к новому, им понадобится «русская прививка».