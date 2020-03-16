Враг вновь невидим: Белград в карантине
Утро после объявления в Сербии чрезвычайного положения из-за угрозы коронавируса в одном из больших белградских спальных районов Мириево чем-то напомнило мне день начала агрессии НАТО против СР Югославии. В частности, враг, как и тогда, невидим — только в те годы это были американские бомбардировщики. Об этом же заявил и президент страны Александр Вучич, обращаясь к нации 14 марта вечером. По его словам, «Сербия с сегодняшнего дня находится в состоянии войны против невидимого противника, опасного и коварного», и из этой войны она должна выйти победителем.
В супермаркете одной из главных торговых сетей страны — Maxi так же, как и в первый день бомбардировок НАТО, покупателей довольно много, их тележки переполнены продуктами. Тем не менее на полках не хватает только определенной группы товаров. Продавцы уверяют, что поставка дрожжей ожидается после 15 часов.
Витрина с яйцами также почти полностью пуста. Одна из оставшихся коробок переместилась в мою корзину, на полках осталось примерно пять десятков яиц. Новая поставка тоже вроде бы ожидается в скором времени.
Примерное такая же ситуация с молоком и молочными продуктами — спросом пользуется только стерилизованное молоко длительного срока хранения. Йогуртов и пастеризованного молока в магазине достаточно.
Тем временем жизненно необходимые продукты в супермаркет прибыли в большом количестве, как и обещал Вучич предыдущим вечером, во время пресс-конференции, которую транслировал центральный государственный телеканал РТС. Рядом с горой сахара стоит гора туалетной бумаги. Вряд ли в Сербии повторится европейский сценарий, когда главным дефицитом стала как раз туалетная бумага.
В магазине в основном люди среднего возраста и молодые. Тем не менее есть и те, кому явно за 65, и кто считается самой уязвимой группой населения. Я побеседовала с некоторыми из них, а также с пожилыми соседями.
Вукашин, 82 года:
Лилияна, 67 лет:
Верица, 75 лет: