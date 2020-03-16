Утро после объявления в Сербии чрезвычайного положения из-за угрозы коронавируса в одном из больших белградских спальных районов Мириево чем-то напомнило мне день начала агрессии НАТО против СР Югославии. В частности, враг, как и тогда, невидим — только в те годы это были американские бомбардировщики. Об этом же заявил и президент страны Александр Вучич, обращаясь к нации 14 марта вечером. По его словам, «Сербия с сегодняшнего дня находится в состоянии войны против невидимого противника, опасного и коварного», и из этой войны она должна выйти победителем.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В супермаркете одной из главных торговых сетей страны — Maxi так же, как и в первый день бомбардировок НАТО, покупателей довольно много, их тележки переполнены продуктами. Тем не менее на полках не хватает только определенной группы товаров. Продавцы уверяют, что поставка дрожжей ожидается после 15 часов.

ИА REGNUM Продуктов не хватает

Витрина с яйцами также почти полностью пуста. Одна из оставшихся коробок переместилась в мою корзину, на полках осталось примерно пять десятков яиц. Новая поставка тоже вроде бы ожидается в скором времени.

ИА REGNUM Пустые прилавки

Примерное такая же ситуация с молоком и молочными продуктами — спросом пользуется только стерилизованное молоко длительного срока хранения. Йогуртов и пастеризованного молока в магазине достаточно.

ИА REGNUM Что осталось в продаже

Тем временем жизненно необходимые продукты в супермаркет прибыли в большом количестве, как и обещал Вучич предыдущим вечером, во время пресс-конференции, которую транслировал центральный государственный телеканал РТС. Рядом с горой сахара стоит гора туалетной бумаги. Вряд ли в Сербии повторится европейский сценарий, когда главным дефицитом стала как раз туалетная бумага.

ИА REGNUM Цены на туалетную бумагу

В магазине в основном люди среднего возраста и молодые. Тем не менее есть и те, кому явно за 65, и кто считается самой уязвимой группой населения. Я побеседовала с некоторыми из них, а также с пожилыми соседями.

Вукашин, 82 года:

Я намерен соблюдать рекомендации и не выходить на улицу. Мне 82 года, у меня еще с 1957 года диагностировали порок сердца. Если бы я не соблюдал рекомендации медиков, я бы, наверное, не прожил столько лет. Я не боюсь заразиться, так как и до провозглашения чрезвычайного положения я на улицу выходил довольно редко — только в поликлинику или в магазин. Время в изоляции я планирую проводить перед телевизором, с книгой в руках, а также буду звонить моим знакомым по телефону. Может, наконец-то наговоримся от души. Единственное, что я пока не понимаю, это как мы, пенсионеры, будем лечиться от наших хронических заболеваний и как попадем к врачу.

Лилияна, 67 лет:

Мне 67 лет, но выгляжу я на 45 (улыбается). Если честно, я не смогу все время сидеть дома. У меня есть собаки, с ними надо выходить на улицу хотя бы на пару минут. Знаете, я расскажу вам один анекдот. Чума объявила, что она придет к людям и унесет тысячу жизней. Во время эпидемии умерло пять тысяч человек. Люди спрашивают — но ты же сказала, что ты унесешь тысячу, зачем ты унесла пять тысяч? Я унесла тысячу, остальные умерли от паники и волнения, ответила им чума. Конечно, я не буду вести себя безрассудно.

Верица, 75 лет:

Меня вся эта ситуация застала врасплох. Я верующий человек, и, если честно, мне больше всего не хватает того, что теперь мне нельзя ходить в церковь. Я дома читаю молитвы и псалмы каждое утро. Как верующий человек, я все воспринимаю со смирением и знаю, что на все воля Божья. У меня маленькая внучка, ей два с половиной года, и она теперь не ходит в садик, так как он закрыт. Первый раз она осталась дома, хотя не болеет. Сегодня утром она требовала от меня, чтобы я ее отвела в садик. Я ей сказала: «Не могу, не дает корона». Потом она попросила отвести ее на детскую площадку. Я ей сказала, что и это не дает корона. Тогда она мне сказала: «Бабушка, убей корону». Конечно, она совсем маленькая и ей намного сложнее понять, почему нельзя выходить из дома.