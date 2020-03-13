Идея «аграрной супердержавы», вброшенная в украинский гражданский мозг американским послом Джеффри Пайеттом в начале 2016 года, вызвала оживление в рядах государственных строителей Украины. Хотя если бы они, «строители», знали историю, то это предложение должно было бы вызвать страх за будущее.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Навоз

Потому что Украине предложили то, от чего Бог избавил Германию после Второй Мировой. Все помнят о «плане Маршалла», который вывел ФРГ в лидеры мировой экономики. Но никто не хочет вспомнить, что еще до »Маршалла» там еще существовал и «план Моргентау». Этот министр финансов США еще в 1944 году предложил план, который, по сути, сводился к тому, что «люди в этом районе должны понимать, что этой области больше не будет позволено стать промышленной зоной. Соответственно, все люди и их семьи в этом районе, имеющие специальные навыки или техническую подготовку, должны поощряться к постоянному переселению из этого района и должны быть как можно более рассредоточены». От этого обалдели даже в администрации президента Рузвельта, и госсекретарь Корделл Халл даже заметил тогда, что Германии ничего не останется, кроме земли, и только 60% немцев смогут жить за счет земли, а это означает, что 40% населения погибнет.

И ведь «план Моргентау» начал исполняться в Германии! Однако к концу 1946 года экономические трудности и безработица в Германии стали беспокоить Соединенные Штаты, и бывший президент Герберт Гувер был направлен туда с миссией по установлению фактов. В третьем докладе Гувера от 18 марта 1947 года отмечалось: «Существует иллюзия, что Новая Германия, оставленная после аннексий, может быть превращена в «аграрное государство». Этого нельзя сделать, если мы неуничтожим или не выведем из него 25 миллионов человек». В итоге был принят альтернативный «план Маршалла».

Господи, пошли на Украину Гувера! Потому что у нас все хуже: деиндустриализация набирает обороты, а вот «аграрное величие» ну никак не просматривается. Более того, на следующий год после «инициативы Пайетта» на Украине производство зерновых упало на 6,3%, подсолнечника — на 10,2%, овощей на открытом грунте — на 1,2% (данные Укрстата). Повторюсь, УПАЛО!

Я не собираюсь доказывать свою версию цифрами урожая, экспорта или цены. Их более чем достаточно в открытом доступе. Сейчас речь о другом.

Если агрокомплекс, с подачи американцев и их политического оркестра местного разлива, провозгласили основной отраслью народного хозяйства, то логично было бы ожидать, что именно эта отрасль и даст основное наполнение казны. Короче, станет основным налогоплательщиком. Ан нет…

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сало

Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы сформировал ТОП-100 список крупнейших налогоплательщиков по итогам 2018 года. Эти ТОП-100 крупнейших компаний Офиса перечислили в сводный бюджет 291 700 000 000 гривен, и эта цифра была на 14 процентов больше показателей предыдущего года. Всего топовые объекты украинской экономики дали Украине четверть доходов государственного бюджета (в 2018-м он был запланирован в сумме 1,119 триллиона гривен).

Среди этой сотни 22 компании добывающей сферы, 10 компаний энергетического сектора, 17 предприятий транспортной отрасли, 8 производителей вина, пива и крепких спиртных напитков, семь металлургических компаний, 1 машиностроительный завод, 4 табачных компании, 5 предприятий оптовой торговли, 4 компании сферы связи, 9 предприятий оптовой и розничной торговли, 2 предприятия-производителя кокса и продуктов нефтепереработки и по одному мебельщику, пищевику, полиграфисту, автопродавцу, производителю электроприборов и исследователю рынка. Плюс 9 банков (куда же без них) и ОДНО (!!!) предприятие, которое занимается исследованиями и экспериментальными разработками.

То есть в украинской экономике, которая когда-то была пятой экономикой Европы и производила ракеты, авианосцы и самолеты-рекордсмены, осталось только два высокотехнологичных гиганта — «Мотор-Сич» (за которую сейчас американцы воюют с китайцами) и «Антонов», который превратился в «авиакомпанию, которая притворяется конструкторским бюро». Всё: остальные предприятия в «сотке» — это добытчики, барыги и финансовые спекулянты.

Позвольте! А где же аграрии, основа величия «супердержавы»? Где вы, «Нибулоны», «Кернелы», «Астарты» и прочие ViOil? НИ ОДНОГО!!! Более того, величие, оказывается, дорого обходится. В том же 2018 году на поддержку сельского хозяйства было выделено 3,8 миллиарда гривен, самый большой кусок из которых попал ООО «Винницкая птицефабрика». Винницкие курятники входят в группу «Мироновский хлебопродукт», принадлежащую Юрию Косюку, в прошлом заместителю Главы Администрации президента Украины и затем внештатному советнику президента Петра Порошенко. За год только для Винницы он получил 812 миллионов гривен.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геология

Итак. Крупные агрохолдинги — есть! Государственные затраты на их содержание — есть! Землю под спекуляции и крупные латифундии продать — готовы! А какого-либо «величия» или хотя бы позитивных финансовых результатов для государства — НЕТ И НЕ ПРЕДВИДИТСЯ…

На Украине даже, вероятно, следуя заветам Моргентау, на треть убавили свое население: с 52 миллионов в «конце УССР» до нынешних 37-ми миллионов. Да и то не факт: проводить полноценную перепись населения украинская власть явно не собирается, заменив ее подсчетом телефонных абонентов.

И что обидно… Когда американцы решили уничтожить Германию, то мотивировали они это желанием ликвидировать способность Германии вести войну, достигаемое путем ликвидации ее военной промышленности, а также удалением или уничтожением других ключевых отраслей «промышленности военной силы».

А нас за что?