Интервью президента Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ), наставника конкурса «Мастера гостеприимства» Гранта БабасянаИА REGNUM

Иван Шилов ИА REGNUM Грант Бабасян

Грант Бабасян — основатель и президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства, генеральный директор курорта Mriya Resort & Spa.

В 2006 году окончил факультет социологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова по специальности «социология».

С сентября 2015 г. — генеральный директор группы компаний Mriya Resort & SPA. Курирует развитие, операционную деятельность и строительство новых объектов курорта.

В 2019 году организовал и возглавил Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства — некоммерческую организацию, созданную для объединения участников туристического рынка и защиты их профессиональных интересов, а также решения системных задач в сфере туризма через внедрение комплексного подхода к развитию территорий, обладающих туристским потенциалом.

Грант Бабасян прошел обучение во втором потоке программы развития управленческого кадрового резерва, реализуемой на базе Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России (РАНХиГС).

Почему полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства» «Крымский мост» проходит именно в отеле «Мрия»? Ведь в Крыму целое побережье первоклассных отелей…

Спасибо за вопрос. На самом деле, он очень правильный. Во-первых, в стенах «Мрии» появился на свет Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства (ОСИГ), который является, вместе с президентской платформой «Россия — страна возможностей», соорганизатором конкурса «Мастера гостеприимства». Во-вторых, для нас важно было везде, где мы делаем полуфиналы, показать ребятам некие лучшие практики, которые многие из них не видели. И в этом смысле, безусловно, «Мрия» — одна из лучших практик, которая еще не остановилась в своем развитии, но при этом уже показывает разные интересные концепты, связанные с индустрией гостеприимства. Именно поэтому для участников конкурса вчера была специально проведена экскурсия по территории нашего курорта, чтобы они смогли посмотреть, как это бывает и к чему нужно стремиться.

В-третьих, почему Крым и Ялта? Понятно, что есть регионы, где индустрия гостеприимства — одно из ключевых направлений, и понятно, что полуостров Крым является таким регионом. И нам важно было, чтобы некоторые ребята, которые участвуют в конкурсе и при этом не живут в Южном федеральном округе, приехали в Крым, посмотрели, что это такое, как здесь все это развивается, и, возможно, в дальнейшем остались здесь работать. Причем не только в бизнесе, но и в органах государственной власти Республики Крым или Севастополя. Сейчас, с учетом очень стремительного развития полуострова, должны работать очень правильные, подготовленные кадры, которые в том числе ищет и конкурс «Мастера гостеприимства».

Расскажите, пожалуйста, об Общенациональном союзе индустрии гостеприимства…

Все очень просто. У нас была задача объединить разных участников индустрии, ее разных направлений — от транспорта и продуктов питания, от сферы услуг, объектов размещения и объектов посещения, до комплексного бизнеса, нацеленного на индустрию гостеприимства, в одну организацию, которую мы назвали Союзом, чтобы по основополагающим направлениям и позициям выработать определённые механизмы и возможности поддержки друг друга. Когда государство понимает, что есть многонациональный союз, в котором все представители индустрии и все игроки индустрии, и у него есть определенная позиция, безусловно, доносить до государства эту позицию гораздо легче, потому что она выработана не одним игроком и одним направлением, а всей индустрией в целом. В ОСИГ входят представители всех регионов, представители любого бизнеса, занимающегося индустрией гостеприимства. Более того, мы объединяем не только отдельные взятые бизнесы, но и разные ассоциации, союзы, организации по направлениям. Например, есть Союз объектов бальнеологии Крыма, и есть Союз работников курортной сферы острова Сахалин. Этих маленьких союзов очень много, но они не всегда бывают услышаны, их позиция не всегда бывает правильно донесена до органов государственной власти, исполнительной власти. Задача ОСИГ — объединять их всех и помогать им.

А как будет работать?

Это уже работает. У нас есть различные направления, комитеты. Самый свежий пример — Координационный совет по развитию детского туризма. Первый день работы этого совета прошел 11 марта, в кооперации с Ростуризмом. И там были все — и органы государственной власти, и бизнес, нацеленный на развитие детского туризма. Представители разных регионов со всей страны собрались, чтобы выработать механизмы для улучшения ситуации с детским туризмом. Что нужно сделать бизнесу — говорит государство, что нужно сделать государству — говорит бизнес. В этом процессе задействованы общественные организации, общественный контроль. То есть ОСИГ — это площадка, платформа, которая координирует действия разных игроков по всей стране. У нас есть маленькие рабочие группы, которые собираются в разных регионах, вырабатывают позицию, вырабатывают проблемную повестку, они попадают нам в центр, и мы продолжаем этим вопросом заниматься, продолжаем их двигать.

То есть ОСИГ — это лоббистская организация в хорошем смысле этого определения?

Лоббистская в смысле продвижения интересов отрасли, индустрии, а не одной организации — безусловно. Безусловно. И этого нельзя стесняться, это нормально.

Давайте теперь вернемся к оценке конкурса. Вы были на полуфинале конкурса в Самаре…

Да. Я был в Самаре, в Сочи. Скоро лечу в Салехард и буду в Калининграде. И, конечно, на финале. Везде своя специфика, и это очень интересная история для губернаторов и их команд, потому что в каждом из девяти городов и регионов, где проходит полуфинал, механика их организации и проведения разная. И даже в этом вопросе у нас есть возможность показать другим регионам лучшую практику организации подобных мероприятий. Но есть и вещи, которые всех объединяют.

Что же это?

Первое — четкая нацеленность показать, что именно этот регион сделал самый привлекательный, самый интересный, самый лучший полуфинал из всех полуфиналов.

Второе — есть стремление команд и правительств регионов оказать поддержку конкретным проектам, и уже многие губернаторы высказались на эту тему. И сегодня министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко отметил, что «именно туристическая отрасль в обозримой перспективе способна создавать очень большое количество высокооплачиваемых рабочих мест».

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И это очень важный фактор, это очень значимый результат любого полуфинала. И регионы мы выбирали так, чтобы можно было после конкурса оставить след в виде какого-то реализованного проекта. И все регионы в этом смысле объединяет то, что они первые. Они все хотели быть в первый год работы конкурса теми городами, где пройдёт этот полуфинал. Конечно, с точки зрения организации есть сложности, они бывают всегда. Но при этом я считаю, что в очень сжатые сроки каждый регион отлично справился со своей задачей.

Сегодня на полуфинале представлены очень разные проекты: чисто практического применения — учебный центр для персонала гостеприимства, глубоко патриотический проект — «Забытый подвиг», проект, казалось бы, совершенно «мажорский» — ресторан-музей «Жюль Верн» и многие другие. Все они совершенно разные, на разную аудиторию. Какого рода проекты, с Вашей точки зрения, наиболее затребованы для Крыма?

Для Крыма важнейшими, безусловно, являются проекты, с вязанные с культурно-познавательным туризмом, кстати, все они несут в том числе и патриотическую направленность.

Для Крыма интересны IT-проекты, которые несут в себе возможность сборки разных маршрутов, включая разные технологические «фишки». Когда разные организации могут объединиться в определенны маршрут. Например, «Винные дороги Крыма». Или маршрут, посвященный определенным историческим событиям.

Для Крыма очень важна история, связанная с экологией и экотуризмом, потому что здесь очень много «хорошо забытого старого» и есть что посмотреть, чего уж не увидишь в других регионах России.

Поэтому проекты, которые генерят маршруты, некий уникальный механизм, который активизирует это направление развития туризма для Крыма, очень интересны.

И, конечно, очень важна санаторно-курортная тема.

Хотя, конечно, в каждом регионе, который считает себя санаторно-курортным, есть возможность, «вилка» сделать что-нибудь еще в объеме примерно 70%. Поэтому в этом смысле такого рода проекты очень интересны.

В одном из регионов был проект, где молодой человек рассказывал, как его проект поможет объектам и локациям санаторно-курортного комплекса, куда не очень хотят ехать суперпрофессиональные врачи, курортологи, получить этих специалистов, решить проблему дефицита кадров. За счет, например, телемедицины в том числе, за счет программы стажировок.

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На конкурс «Мастера гостеприимства» в этом году поступило более полутора тысяч проектов, все они совершенно разные, и этому нельзя не порадоваться.

Начали появляться проекты из бизнеса, истории, связанные с гостеприимством для людей с ограниченными возможностями здоровья, и их достаточно много в каждом из регионов. Появились проекты, связанные с развитием детского туризма, где совершенно другой подход. Это уже не просто детский или семейный туризм, это приключения — то есть совсем другое видение, позиционирование туризма.

Суть конкурса «Мастера гостеприимства» состоит и в этом тоже — за счет конкурса показать проекты будущего, другое видение, другой подход, найти эти подходы, подсветить их за счет конкурса губернаторам, органам федеральной власти, бизнесу и попробовать их реализовать.

А в чем состоит Ваша «подсветка»?

В жюри каждого полуфинала очень много разноплановых людей. Там есть представители губернатора, представители города, представители наставников (а чаще всего это представитель бизнеса), там есть внешний бизнес, причем федерального масштаба. И каждый в этих проектах находит что-то свое.

Кроме того, мы обращаем внимание региональных властей на те проекты, которые могут быть им наиболее интересны именно в региональном смысле. Конечно, проект, нацеленный на туризм в Арктике, можно реализовать только в Арктике. Но специфические проекты тоже очень важны.

Кроме того, у нас есть спецпроекты от бизнеса или для бизнеса — от РЖД, от Роскосмоса, от «Мрии».

Например, Роскосмосу интересны проекты, связанные с научно-промышленным туризмом, когда ребята могут попасть на разные объекты. Пока я не буду говорить, что это за проекты, но их уже достаточно много.

Такая же история с РЖД — они уже взяли в работу некоторые проекты, не дожидаясь финала конкурса, уже обсуждают механику их реализации.

Таким образом мы и «подсвечиваем» эти проекты, показывая их в различных аудиториях и давая возможность участнику с его проектом, если он, возможно, не дошёл до нужного человека, до нужной организации, мы помогаем ему за счет возможностей ОСИГ, президентской платформы «Россия — страна возможностей», возможностей наставников.

Мы даем ход этим проектам и даем возможность участникам их реализовать.