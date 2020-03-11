Редко вокруг какого мультфильма еще до его выхода бушевали такие страсти, как вокруг новинки от Disney и Pixar «Вперед». И все из-за одной фразы, вложенной в уста проходного персонажа — дорожной патрульной — циклопа с намекающим на «радугу» именем Спектор. Из-за этой фразы некоторые горячие головы требовали мультик запретить, а в иных странах, где головы традиционно горячие, и в самом деле запретили. В России, стране с умеренным климатом, пожали плечами, почесали в затылке, взяли монтажные ножницы, да и вырезали «крамолу», от чего мультфильм совершенно не пострадал, потому что он совсем не про «это». А про что же?

Цитата из м/ф «Вперёд». Реж. Дэн Скэнлон. 2020. США Над городом

Как ни странно, даже не про то, что «раньше трава была зеленее», как можно было бы заключить по трейлерам. Двое «цивилизованных» братьев-эльфов — гик и ботан — отправляются в свой квест вовсе не за тем, чтобы вернуть в мир магию. Они хотят с помощью внезапно оказавшейся реальной магии всего лишь ненадолго вернуть с того света умершего отца, которого старший плохо помнит, а младший не помнит совсем, но оба очень тоскуют.

Магия — это, конечно же, всего лишь иносказание для чего-то сокровенного, что почти задушено в человеческих сердцах цивилизацией. Для смелости, придавленной стремлением к безопасности, мечты, почти убитой легкой достижимостью почти всего, любознательности, так быстро удовлетворяемой суррогатным знанием, что бедная совсем заплыла жиром, как завсегдатай Макдоналдса. Реальность стала такой скучной и пресной, что хочется просто назло ей поверить в десять невозможных вещей до завтрака.

Авторская задумка прекрасна — волшебные существа не ушли за море, забрав с собой магию, это магия ушла от них, как женщина, которой пренебрегли. Точнее, отвернулась. Контраст между сказочным обликом обитателей бывшего волшебного мира и их заурядной, а порой и довольно жалкой жизнью высекает искру остранения, которая высвечивает проблему и дает возможность «на себя оборотиться». Все мы немножко кентавры, даром что на двух ногах…

Цитата из м/ф «Вперёд». Реж. Дэн Скэнлон. 2020. США Танец

Другой вопрос, как задумка реализована. Кажется, авторы решили переплюнуть «Тайну Коко» и потрясти зрителей, которых уже не удивишь ходячими скелетами. В итоге «два землекопа и две трети», конечно, потрясают, но вызывают и изрядное чувство неловкости. Живая, чувствующая и даже где-то мыслящая потусторонняя композиция из отцовских туфель, носков и штанов, которую сыновья водят на собачьем поводке — какая-то слишком уж жестокая карикатура на состояние патриархального авторитета в современном мире. Хотя, может быть, иначе нас и не пронять?

Живые взрослые мужские фигуры в мультике не многим более дееспособны. Кентавр Кольт, непонятно чем и как сумевший очаровать вдовушку-эльфийку — типичный «пончиковый полицейский», неуклюжий, скучный и недалекий, остальные возникают разве что в эпизодах. Все подвиги достаются странноватым и неприкаянным тинейджерам и геройски спасающим их отважным дамам бальзаковского возраста.

Можно возмущаться, обижаться и даже, при желании, считать подобную картинку «идеологической диверсией», но, в принципе, сказка тут не грешит против реальности. Современные дети зачастую действительно безотцовщины, даже при живых отцах, настолько выветрена и столь быстро продолжает разрушаться отцовская фигура. Конечно, детишек 6+ рановато заставлять разбираться в нетрадиционных семейных сложностях, но комплект из лесбиянки, воспитывающей ребенка вместе с подругой, и ее весело подпрыгивающей напарницы-чайлдфри очень «в тему». Достойного мужчину-отца в наши дни обрести, пожалуй, труднее, чем научиться колдовать. Но тоска по отцу столь же неистребима, как тоска по чуду (читай — по живой и полнокровной жизни), а дамский полицейский наряд тут такое же препятствие на пути к цели, как, скажем, хищный «студенистый куб» из подземелья.

Где же выход? По мнению авторов, он, как и в квесте двух братьев, там же, где вход. Никто не даст нам избавленья, современным подросткам придется самим становиться мужиками и поддерживать друг друга на пути к возрождению мужественности и связанной с нею осмысленностью жизни. Ради этого им, как в древности, придется проходить квест-посвящение, чтобы, изменившись и преодолев себя, в конце вернуться домой, в реальность, и начать ее обустраивать. Нужные книги или даже игры помогут в этом, а любящие мамы, если что, порвут за своих чад на тряпки любое чудище (но честь нанести решающий удар должна достаться все же сыновьям, иначе «несчитово»).

Цитата из м/ф «Вперёд». Реж. Дэн Скэнлон. 2020. США Полицейский

Можно было бы упрекнуть фильм за поиски подлинного в прошлом, но только мультфильм вовсе не зря называется именно «Вперед», а не «Назад». Никакого тотального вторжения магии в современность и сворачивания технического прогресса в финале не происходит, просто те, кто разучился пользоваться крыльями или быстрыми ногами, вновь обретают эти способности, а агрессивные и склонные от природы к авантюрам перестают этого стесняться. Некоторые автомобили теперь летают, но собирать их своими руками по-прежнему в кайф.

О чем действительно можно пожалеть, так это о том, что мультфильму недостает сюжетной цельности и упругости, какие мы видим, например, в «Зверополисе». Мультик вышел рыхловатым и не очень смешным там, где авторы все же пытаются шутить, а не только напирают на лиризм и сентиментальность. При не очень большой продолжительности, он кажется местами затянутым. Не хватает ему за редким исключением и ярких второстепенных персонажей, хотя выбор был почти неограниченным. Может быть, потому «Вперед» хоть и неплохо стартовал в прокате, собрал на старте меньше, чем предыдущие пиксаровские полнометражки. Все же важная тема сама по себе не может вывезти фильм, нужно суметь еще и сделать так, чтобы идея стала полноценной «плотью» хотя бы на час и сорок минут. Тот еще квест, на самом деле…