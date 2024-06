Каждый год 27 февраля в мире отмечается «День покемонов» — праздник для всех фанатов историй о милых карманных монстрах. Он приурочен к дате релиза самой первой игры этой серии — она вышла в далёком 1996 году на портативной консоли Game Boy. И пускай в России франшиза Pokemon (от Pocket Monsters — «Карманные монстры») в первую очередь известна благодаря одноимённому аниме-сериалу о приключениях Эша и его друзей, главенствующую роль в ней занимают видеоигры.

В конце прошлого столетия японские разработчики из Game Freak создали на удивление простую и увлекательную игровую формулу, которая не меняется вот уже 23 года. По сюжету всех проектов франшизы, геймер берёт на себя управление юным тренером покемонов — фантастических существ, обладающих различными боевыми способностями. Задача каждого уважающего себя тренера — поймать всех покемонов, победить соперников и завоевать общественное признание.

Каждая игра основной серии начинается в доме протагониста, который (чаще всего) живёт вместе со своей мамой на окраине небольшого тихого городка. Первым заданием юного тренера становится непростой выбор из трёх стартовых покемонов: огненного, водяного или травяного типа. Именно благодаря одному из них игрок познакомится с местной боевой системой и победит своих первых соперников. Сражения в играх Pokemon проходят в пошаговом режиме: геймер отдаёт одну из команд (атака, защита, использование предмета или бегство) своему подопечному, после чего покемоны по очереди совершают выбранные действия.

Если первые игры франшизы строились исключительно вокруг коллекционирования покемонов и их эволюции (получая опыт, карманные монстры могут превращаться в более сильные версии самих себя), то в поздних проектах серии появилась полноценная сюжетная линия. Обычно она всё ещё основана на формуле «собери всех покемонов и победи всех тренеров», но помимо этого содержит в себе общую историю того региона, в котором происходят события игры.

По описанию может показаться, что это слишком просто для серии, которая продаётся миллионными тиражами и стабильно держится в ТОП-е «лучших ролевых игр»? Пожалуй, так и есть. Однако разработчикам из Game Freak и Nintendo регулярно удаётся добавить в проекты франшизы какие-то новые «фичи», создающие ощущение новизны.

«Меч и Щит» на страже Nintendo

Франшиза Pokemon эволюционирует на манер карманных монстров, в честь которых она названа. На сегодняшний день венец этой эволюции — игры Pokemon Sword и Pokemon Shield, релиз которых состоялся 15 ноября 2019 года. На этот раз игрокам предстояло отправиться в регион Галар, вдохновлённый современной Великобританией, и познакомиться с двумя новыми легендарными покемонами — обладателями несокрушимых меча и щита.

Sword & Shield (игры отличаются друг от друга лишь наличием некоторых покемонов и противников-тренеров) начинается по привычной для франшизы схеме. Персонаж игрока просыпается у себя дома и готовится к тому, чтобы получить своего первого покемона. Далее следует вполне типичная цепочка событий: обучение, первая дуэль с соперников и клятва стать самым сильным тренером в мире.

Для того чтобы завершить свой квест, герою необходимо победить Леона — легендарного чемпиона региона Галар, работающего в паре с могучим Чаризардом. Чтобы добраться до «главного босса», начинающему тренеру придётся победить семерых глав Гимов (местных арен для сражений), каждый из которых специализируется на покемонах определённого типа. Но вот незадача: палки в колёса протагонисту регулярно будут вставлять не только другие претенденты на звание чемпиона, но и легендарные покемоны Зэйшиан и Земазента, тесно связанные с таинственным прошлым региона Галар.

Старые-новые «Покемоны»

К сожалению (а может и к счастью), игры Sword & Shield практически ничем не отличаются от своих предшественниц. На протяжении как минимум 25 часов геймерам предстоит сражаться, коллекционировать покемонов и изредка читать простенькие сюжетные диалоги. Тем не менее в «Мече и Щите» появилась парочка приятных особенностей, которые смогут порадовать как новичков, так и умудрённых опытом тренеров.

Nintendo Бой с участием Груки — одного из стартовых покемонов

Главной такой особенностью стал режим «Динамакс». Используя специальный браслет, персонаж игрока может на три хода увеличить любого своего покемона в размерах и обучить парочке особо мощных атак. Помимо того, что это очень эффектно выглядит, «Динамакс» сильно влияет на боевую стратегию. Дело в том, что использовать этот «увеличитель» могут и соперники, а значит, нужно пытаться предугадать тактику врага и грамотно выбирать покемонов, на которых будет использован новый режим.

Несмотря на то, что «Динамакс» даёт ощутимое преимущество в бою, использовать его можно не везде. Новый режим будет доступен только на аренах (как сюжетных, так и многопользовательских) и в специальных рейд-битвах с особенно мощными покемонами. К слову о них: как и в предыдущих проектах франшизы, игрок сможет отправиться в «Дикие Земли», чтобы вдоволь поохотиться на местных карманных монстров, свободно гуляющих по просторам Галара. Однако иногда ему будут попадаться энергетические разломы, «занятые» огромным «Динамакс-покемоном». Пытаться поймать его будет слишком опасно — нужно звать на помощь друзей, которыми смогут стать как реальные игроки, так и компьютерные болванчики.

Помимо этого, привлечь заядлых фанатов покемонов призвана и фауна региона Галар. Помимо нескольких совершенно новых существ (среди которых лично меня покорила травяная мартышка Груки), геймеры смогут встретить и особые «Галарские» формы уже знакомых. Так, у местного Визинга появилась причудливая борода из токсичного газа, а Понита из огненного скакуна превратилась в настоящего сказочного единорога.

Игра для обеспеченных и неискушённых

Одной из главных проблем Sword & Shield (как и большинства современных игр Nintendo) является её высокая цена. Каждая из игр стоит около 4,5 тыс. рублей, и на них практически никогда не бывает скидок или акционных предложений. Для начинающего «поке-маньяка» это приобретение будет оправданным — он получит ударную дозу положительных эмоций от знакомства с миром покемонов в самой современной его ипостаси.

Однако опытные тренеры покемонов, скорее всего, будут разочарованы. Покупать «ещё одну» игру, которая не так уж и сильно отличается от недавних Let’s Go и Sun & Moon, за полную стоимость станут либо заядлые фанаты франшизы, либо геймеры, для которых Sword & Shield станут первыми «Покемонами» на Nintendo Switch.

Ещё одним фактором в копилку «покупать или нет?» станет недавний релиз TemTem — многопользовательского аналога игр серии Pokemon от испанской студии Crema. При почти полностью аналогичном игровом процессе она стоит около 700 рублей и доступна на PC — самой распространённой игровой платформе в мире.

Тем не менее при наличии Nintendo Switch и необходимой суммы денег всё же стоит отдать предпочтение оригинальным «Покемонам» от Game Freak. Несмотря на все старания и успехи испанского аналога, у Sword & Shield куда больше конкурентных преимуществ. А ещё игру ожидают два масштабных дополнения: The Isle of Armor и The Crown Tundra, каждое из которых добавит в проект новую локацию и множество покемонов, знакомых по предыдущим играм серии.

Достойный «камбэк»?

Sword & Shield — это очередной успех разработчиков из Game Freak. Они не стали заново изобретать велосипед, а лишь немного усилили и без того мощную игровую серию. При кажущейся простоте игрового процесса и сюжета, за Sword & Shield действительно увлекательно проводить время. А уж сколько его будет, 25 или все 100 часов реального времени, зависит только от того, насколько вы любите коллекционировать карманных монстров и сражаться в многопользовательских матчах.

Тем не менее у проекта довольно высокий порог вхождения. К сожалению, не игровой, а финансовый. Поэтому если вы можете позволить себе сразу два недешёвых аксессуара от Nintendo (консоль Nintendo Switch и сам картридж с игрой) — не стоит отказывать себе в удовольствии насладиться приключениями в регионе Галар. А если нет, то на помощь всегда придут эмуляторы ретроконсолей, которые помогут впервые прикоснуться к миру «Покемонов».