



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Еще не успели просохнуть чернила под подписанным в Дохе мирным соглашением между США и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), как Афганистан вновь потрясли террористические акты. В Кабуле было совершено нападение на траурную церемонию. Погибли не менее 27 человек, в том числе женщины и дети, еще 55 человек ранены.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что они не имеют никакого отношения к этой атаке. Ответственность за случившееся взяла на себя группировка «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). И сразу возник вопрос: кто же правит бал в стране? Ранее американская военная авиация нанесла удары по талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Гильменд на юге Афганистана, которые 3 марта провели 43 атаки на афганские КПП в Гильменде и против военной базы в городе Кундуз. Отсюда еще один вопрос: с какими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) американцы подписывали соглашение и контролируют ли те ситуацию, чтобы нести ответственность за совершаемые действия?

U.S. Army Афганцы

Когда представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сабиулла Муджахид заявил, что нападения будут продолжаться до заключения внутриафганского соглашения, остро стал интересовать смысл подписанного в Дохе мирного соглашения. В четвертом пункте соглашения его говорится, что «США и правительство Афганистана отпустят пять тысяч пленных, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отпустит до тысячи пленных к 10 марта». Однако президент Афганистана Ашраф Гани заявляет, что это условие не имеет обязывающей силы. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ответ говорят, что без обмена не будет и политических переговоров. Одним словом, мирный процесс в Афганистане запущен только на бумаге, а до переговоров о политическом будущем страны еще очень далеко.

Причины очевидны. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принципиально отказываются от переговоров с Кабулом. В свою очередь, Кабул отказывается признать «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) политическим движением. В то же время в Афганистане есть силы, в частности, «политбюро Исламского эмирата Афганистан», которые считают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), во-первых, разобщены, во-вторых, не отражают позицию всего движения сопротивления американскому военному присутствию в стране. Логика процесса, конечно, предоставляет США возможность противопоставлять одну группировку другой, чтобы ослабить силу движения сопротивления, но у Вашингтона ничего не получается.

Соглашение в Дохе предусматривает сокращение численности американских войск в Афганистане с 12 тыс. до 8,6 тыс. человек в течение 135 дней, а после этого США должны продолжить вывод всех американских сил и сил НАТО в течение 14 месяцев. Но им не дают покинуть «достойно» Афганистан, завязывают в различные политические комбинации, инициируя террористические атаки и наступательные операции. Что дальше? Иран, влияние которого в Афганистане довольно заметно, считает, что США не имеют права подписывать мирные соглашения, касающиеся Афганистана, с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а «мир в этой стране может быть достигнут только на основе межафганских переговоров с участием всех политических групп, включая талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также соседних с Афганистаном государств».

Но это лишь красивая дипломатическая формула, реализовать которую можно только во взаимодействии с Советом Безопасности ООН. А на этом пути остается масса препятствий, в том числе и внутри Афганистана. Как ни крути, но фактом становится то, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который во всем мире считается террористической структурой, поднял свой международный статус в информационно-пропагандистском пространстве, что способствует вовлечению в процесс других аналогичных акторов афганской политики. Оборотная сторона момента: политическая судьба действующей проамериканской афганской власти, с которой представители движения сопротивления не намерены вступать в диалог. Именно в этом проклятие Афганистана.

isafmedia Афганцы

Насколько мир нужен афганским элитам, многочисленным полевым командирам, действующим там экстремистским группировкам, и какая из них рассчитывает нарядиться в тогу «победителя»? Непонятно. Зато прекращение войны совершенно необходимо президенту США Дональду Трампу. Но он никак не может вырваться из самой длительной для США афганской войны. За время ее американцы потеряли 2351 солдата и 3814 контрактников из частных военных компаний, потратили около триллиона долларов. Конца этому пока не видно.