Смена состава Кабинета министров Украины была естественным шагом. Потому что сохранять управленческий персонал, за полгода уронивший промышленность, провалившийся с бюджетом и сальдо внешнеэкономической торговли товарами — это просто себя не уважать. Ведь это обрушило самое святое — президентский рейтинг.

Зеленский

Но вот сделать суверенные шаги в форматировании правоохранительных органов — это уже серьезно.

Поэтому основное событие последних дней в Киеве — это не отставка Кабмина, а эпопея со снятием генерального прокурора. Конечно, с мыслью Якоба Ротшильда о том, что «настоящее оружие хранится у меня в банке» особо не поспоришь, но и золото в банковских подвалах может немногим помочь в тот момент, когда в дом к владельцу золота ввалилась группа захвата.

«Колллективный Запад» относительно безмятежно воспринял отставку украинского премьера и его министров, но вот генерального прокурора Руслана Рябошапку отстаивал всеми фибрами своей демократической души. За два дня до отставки в ход была пущена даже самая тяжелая артиллерия. Посольство США разместило в «Телеграме» заявление с комплиментами в адрес Рябошапки и «значительного прогресса, которого он достиг в реформировании Офиса генерального прокурора». В тот же день Рябошапка встретился с послами Большой семерки. И послы «поддержали реформу и обратили внимание на важности постоянства и постепенности процессов, которые происходят». «Постоянства и постепенности» в переводе с дипломатического явно означает: оставьте Рябошапку в кресле.

Более того, послы, вслед за Зеленским, поехали в Полтаву, где последний выпускал из обсервации новосанжарских сидельцев. Президент встретился с ними, покормил, заявил, что «перезагрузка Кабинета министров… не повлияет на заявленные приоритеты во внутренней и внешней политике» … и через два дня Рябошапку уволили на внеочередном заседании парламента.

То есть украинский президент показал, может быть и неожиданно, что он не только умеет принимать позы, но и придерживается позиции. И остается только искать причину, по которой он стал таким «отчаянно смелым».

President.gov.ua Руслан Рябошапка (в центре)

Нынешняя позиция Зеленского по персоне Рябошапки у него сложилась не сразу. Многие помнят, что еще совсем недавно он хвастался президенту Трампу, что «следующим генеральным прокурором будет 100% мой человек, мой кандидат, которого парламент утвердит».

Но в сухом остатке Рябошапка оказался совсем не «человеком Зеленского», а наоборот: работал в режиме «крышевания» интересов Демократической партии США, Петра Порошенко и представителей транснациональных корпораций, в Украине безграмотно именуемых «соросята». И, что особо важно для понимания процесса, закрыл все 14 уголовных дел, в которых фигурировали экс-вице-президент США Джо Байден, его сын Хантер Байден, украинская газодобывающая компания «Бурисма» и украинский экс-министр экологии Злочевский, плативший семейству Байденов миллионные суммы.

А ведь 3 марта Байден получил более чем весомые результаты на праймериз американского «супервторника», победив в 11-ти штатах из пятнадцати, и отобрал у Берни Сандерса лидерство в гонке за статус «кандидата в президенты США от Демократической партии». То есть опять стал основным конкурентом президента Трампа в сражении за Белый дом. И уже утром следующего дня Трамп заявил, что деятельность Джо и Хантера Байдена на Украине станет «главной проблемой» его будущей избирательной кампании. А это значит, что расследование «дела Бурисмы», которое ведут сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Чак Грассли, будет набирать обороты и, по мнению Джонсона, «проблема останется в заголовках еще в течение основного сезона». То есть до самых выборов.

Gage Skidmore Джо Байден

В таком сценарии вновь актуализируется значение государственного признания проблемы со стороны Украины. Потому что те компроматы, которые набрали украинские расследователи-аматоры, или «миссии Руди Джулиани, или даже съемочная группа фильма «Украинский обман: Импичмент. Деньги Байдена. Массовые убийства» — это всего лишь данные расследований, которые можно назвать частными суждениями. Для убедительности в суде им очень желательна государственная легитимизация со стороны Украины.

Именно ради нее Трамп и обхаживал Зеленского еще в июле прошлого года, что и послужило поводом к попытке импичмента американского президента. Зеленский отмалчивался, изворачивался, но, похоже, его «зажали». Косвенные свидетельства позволяют предположить, что Украина пошла навстречу Трампу: например, 24 февраля, когда решением Печерского суда в Киеве было возбуждено уголовное дела против «гражданина США» по факту вмешательства в деятельность сотрудника правоохранительного органа. А уже 28 февраля бывший посол США в Украине Уильям Тейлор фактически подтвердил, что этот «гражданин США» — сам Джо Байден. Уступая желаниям США, украинская власть имеет все основания рассчитывать на встречную поддержку, а в дальнейшем — и на определенные преференции со стороны Белого дома. А если не на преференции, то хотя бы на расширенную свободу действий. И тогда источник отчаянной смелости и бескомпромиссности Владимира Зеленского в «деле Рябошапки» становится понятным: из Родника Трампа можно пить долго, жадно и с пользой для политического здоровья.

Вообще-то это не по протоколу, встречаться с иностранными послами «через голову» президента.