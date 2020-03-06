Нефтяники переплачивают за транспортировку нефти по системе магистральных нефтепроводов Транснефти, считает аудитор, поскольку нарушается принцип «инфляция минус», действующий для повышения тарифа. Нарушается же этот принцип, по версии аудитора Счетной палаты, по той простой причине, что Минэкономразвития в своих прогнозах ни разу еще со 100%-й точностью не предугадало инфляцию. В 2016 и 2017 годах инфляция случилась ниже, чем предрекало Минэкономразвития. И поскольку тарифы повышались в соответствии с более высокими прогнозными значениями, — тариф для нефтяников оказался завышен.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная Дума РФ

Тут надо отметить, что г-н Каульбарс и сам занимался прогнозами в Минэкономразвития в ранге замминистра и в Минобороны в должности руководителя департамента экономического анализа и прогнозирования. И известен тем, что его прогнозы, бывало, расходились с действительностью в разы.

Однако в случае с тарифами на транспортировку нефти бывший минфиновский бухгалтер (у Каульбарса вообще очень богатая биография) путает важный момент. Установленная правительством «формула цены» предусматривает расчет повышения тарифа именно от прогнозной инфляции, а не от фактической (поскольку тариф определяется на будущее, а не в ретроспективе). К тому же Минэкономразвития в своих прогнозах иногда занижает показатель инфляции. Следуя логике аудитора, в эти годы нефтяники не доплачивают за прокачку нефти.

Динамика изменения тарифов на услуги ПАО «Транснефть»

Как видно из данных в таблице, на установленном правительством отрезке регулирования тарифы выше ожидаемой инфляции не поднимались, то есть принцип «инфляция минус» устоял.

В итоге ножницы расхождения между прогнозом и фактом в руках аудитора становятся опасным инструментом, которым он может кроить свое видение тарифной политики в зависимости от конъюнктуры. На этот раз ему понадобилось критиковать правительство и защищать нефтяников. Но с таким же успехом Каульбарс при необходимости сможет взять данные за 2015 и 2018 годы, когда инфляция оказалась выше прогноза Минэкономразвития, и приставить эти ножницы к горлу нефтяников, требуя доплаты за транспортировку.

Аудитору также не понравились темпы роста тарифов на транспортировку нефти по ВСТО. В Счетной палате обратили внимание, что здесь тарифы росли быстрее, чем в среднем по стране. Из этого Каульбарс делает ошибочный вывод о том, что за счет повышения тарифов «Транснефть» хочет вернуть средства, затраченные на строительство ВСТО.

Это вообще некорректный пример. Дело в том, что в 2009—2010 годах для повышения привлекательности ВСТО для нефтяников на первых порах там действовали пониженные тарифы — восточное направление транспортировки нефти субсидировалось за счет западного. Теперь их приводят к единому знаменателю. Таким образом, последующий рост тарифов ВСТО, по сути, не «опережающий», а «догоняющий».