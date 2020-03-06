Давно известно, что есть ситуации, когда лучше жевать (или молчать), чем говорить. В противном случае человек, который говорит несуразные вещи, может попасть как кур во щи. Но не все люди, даже целые министры, следуют этой максиме.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Макей

Вот и на днях в такие свежесваренные щи попал белорусский министр иностранных дел Владимир Макей, когда заявил о том, что, мол, Минск не видит смысла работать с Москвой по углублению интеграции, пока не будут решены вопросы поставок нефти:

«Давайте решим вопрос с нефтяными поставками, а потом уже будем дальше думать. Не работает сейчас рабочая группа (Белоруссии и России по интеграции), и смысла нет сейчас работать над этими «дорожными картами», пока не будут решены эти вопросы».

Из слов Макея получается, что это официальный Минск ставит условия Москве относительно условий интеграции. Мол, будете себя хорошо вести и продавать нам нефть на тех условиях, на которых скажем, тогда, возможно, мы рассмотрим ваши предложения по углублению интеграции, и то только то, что сами захотим. А иначе это — имперское давление.

Ural-66 Вагон -цистерна для нефтепродуктов

Но тот, кто знает, как реально обстоит дело в вопросе углубления интеграции, прекрасно видит всю несуразность подобного подхода, поскольку это именно Москва обозначила тот порядок действий, который должен быть соблюден сторонами в процессе углубления интеграции — сначала договор об углублении интеграции, потом нефть по союзным ценам. В противном случае нынешнее белорусское руководство может само искать нефть по всему белу свету. Что оно и делает с упорством, достойным лучшего применения.

Что происходит, если обратиться не к призрачным хотелкам Макея, а к реальным экономическим процессам? А происходит то, что экономика Белоруссии медленно накрывается медным тазом. Пока медленно.

Начать следует с того, что из-за ограничений на вывоз нефтепродуктов экспорт Белоруссии снизился на $2 млрд в 2019 году. Ситуация с грязной нефтью, при этом надо отметить, практически никак не сказалась на этом снижении. Как мы и писали ранее, компенсация России составит всего около 60−70 млн долларов, или 0,3% от годового объема поставок нефти в республику. Кстати, надо напомнить, что Макей и в этом вопросе опростоволосился, когда заявлял о том, что ущерб составил целых 2 млрд долларов.

Без дешевой российской нефти белорусская экономика входит в рецессию. Так, по итогам 2019 года отрицательное сальдо внешней торговли республики сформировалось в сумме $243,4 млн против профицита на $931,8 млн в 2018 году.

ВВП Белоруссии только за январь упал на 2%. Также в январе в республике на 5,8% сократилось промышленное производство. Больше всего продукции недосчитались в нефтепереработке (минус 41,2%), в химической промышленности (минус 25,2%), в машиностроении (минус 10,8%), в энергетике (минус 10,5%). Грузооборот ушел в минус на 17%, оптовый товарооборот — минус 15%. И это данные только января текущего года.

Поставки нефти из России в Белоруссию в январе-феврале 2020 года осуществляли только НК гуцериевской группы «Сафмар». Они составили 709,14 тыс. тонн, что на 76% меньше по сравнению с аналогичным периодом за 2019 год.

В марте ожидается объем переработки на уровне, близком к 1 млн тонн. Прибудет 2 танкера по 80−90 тысяч тонн из Азербайджана, что-то поставят структуры Гуцериева (около 300 тысяч тонн) и пять небольших компаний из России (тоже на 300 тысяч тонн). Ну, возможно, по мелочи что-то придет в республику еще.

Belneftekhim.by «Белнефтехим»

Соответственно, прямые убытки белорусских НПЗ (поставка, переработка, реализация) в марте текущего года составят не менее 83 млн долларов. Соответственно, экстраполируем эту тенденцию на год, получаем около 1 млрд долларов убытков только из-за недостаточного объема нефти.

А если еще и взять во внимание тот факт, что поставляемая в этом году в республику нефть будет без «интеграционной скидки», то убытки могут составить и более 2 млрд долларов по году.

То есть, если экстраполировать эти тенденции на год, то вместо 24 млн тонн в год республика получит только 12 млн тонн. Но если нет 24 млн тонн нефти, то нет и «перетаможки», нет и экспорта нефти и нефтепродуктов на «премиальные», как любят подчеркивать в Минске, рынки. А это — отсутствие валютной выручки, давление на курс белорусского рубля, снижение доходов населения и так далее по цепочке.

Если бы людям было куда дальше затягивать пояса — то нет вопросов, можно было бы еще. Но судя по расчетным листкам, выданным белорусским бюджетникам в январе, вопрос вспышки социального недовольства переходит из гипотетической плоскости и области предположений — «будет или не будет» — исключительно во временную плоскость: когда.

Потому что подавляющему большинству граждан республики понятно, что сначала должны быть подписаны документы по углублению интеграции, и только потом республика начнет снова получать нефть по союзным ценам — со скидкой.

В этой связи особую актуальность приобретает вопрос с датой президентских выборов. Отодвигать их на август становится всё более опасным, так как экономика может не дотянуть. Соответственно, чем раньше провести выборы, тем больше шансов, что ухудшение социально-экономической ситуации еще будет не так заметно.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ромашка

С учетом всего вышеизложенного заявление Владимира Макея об условиях интеграции с Россией выглядит как очень плохая постановка в духе «хвост виляет собакой», которая только лишний раз подчеркивает, кто является главным препятствием в вопросе объединения русского и белорусского народа в одно Союзное государство.

Белорусская экономика медленно загибается. Но это пока. Еще два-три месяца таких «тенденций», и она начнет загибаться гораздо быстрее. Что тогда будет делать официальный Минск и чем аргументировать для граждан стремительное приближение их образа жизни к землянкам и бульбачке?