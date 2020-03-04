«Е-шуточки»: ворчание немолодого киевлянина
С 1 апреля общественный транспорт столицы Украины переходит на электронный билет. А пока киевская власть с гордостью рапортует, что в столице начинается выпуск студенческого е-билета. Ни фига себе шуточка!
Нет, я понимаю, что «диджитализация» — это глубокая трансформация бизнеса, подразумевающая использование цифровых технологий для оптимизации бизнес-процессов, и те бренды, которые хотят сделать хотя бы шаг к клиентам, должны заняться разработкой мобильного приложения. Хотя…
Вон, в Штатах сделали «шаг». В Айове, на демократическом кокусе. Использовали новое мобильное приложение, и в результате — совершенно нехарактерный для США хаос при подсчете голосов, стоивший кресла «областному председателю» Демократической партии Трою Прайсу. А тут еще Трамп сидит в Овальном кабинете и ехидничает по этому поводу: «Демократический кокус является катастрофой. Ничего не работает, так же, как они управляли страной».
Не хочу показаться ретроградом, хотя, возможно, им и являюсь. Но предлагаемая мотивация перехода студентов на е-билеты такова: «В условиях действия старой системы оплаты проезда они заказывали студенческие проездные билеты, которые давали возможность получить скидку 50% на оплату проезда. И теперь мы начинаем переход на современную систему, когда карта с чипом будет служить одновременно удостоверением и е-билетом». И сразу хочется задать вопрос: «А что, другим заняться нечем? Хотя бы подготовкой этой самой диджитализации? А то вон землю уже продавать наперегонки собираетесь, хотя полного электронного Земельного кадастра в стране как не было, так и нет!»
Ну, хорошо, «земля» — это слишком глобально и политично. Но ведь и другие «диджитал-забавы» продвинуто-молодой украинской власти нередко сводятся к анекдоту. Даже в сфере той же оплаты проезда. На метро, например. Вот, путешествуя по просторам интернета, набрел на совершенно очаровательный гротеск с описанием страданий по проходу к вожделенному вагону метро. И как постоянный и квалифицированный пользователь киевского общественного транспорта свидетельствую: ни слова лжи.
Так что, наступая на горло своим авторским амбициям и скромно занимая табуретку переводчика с украинского языка, предлагаю вниманию почтеннейшей публики. Наслаждайтесь!
Не покупай жетон, покупай карточку, говорили они. Покупай зеленую карточку. Покупай синюю карточку. Не покупай зеленую карточку, мы ее выведем из обращения, говорили они. Но через год. Или два. Поэтому покупай зеленую карточку. Но лучше синюю. Или заведи, наконец, банковскую карту с пейпасом. Будь модным, говорили они. Используй пейпас (карты с технологией бесконтактной оплаты — М.С.). Но только на этих двух турникетах с терминалом. И не сегодня, потому что сегодня пейпас не работает.
Поэтому покупай карточку. Синюю карточку. Зеленую карту. Покупай QR-код, говорили они. Купи жетон, в конце концов, купи этот чертов жетон, уже к концу месяца никаких жетонов не будет, купи жетон, сука! Будь стильным, купи синюю карточку, говорили они. Но не на этой станции. Вот список станций, где можно купить синюю карточку.
Пополняй карточку, говорили они. Нет, через кассу нельзя пополнить. Установи мобильное приложение и пополняй через приложение. Не работает приложение? Вот список станций, где можно пополнить синюю карточку. Но это не точно. Не будь ретроградом, говорили они, не покупай эти жетоны! Плати синей карточкой. Плати зеленой карточкой. Плати пейпасом. Покупай билет с QR-кодом. Но сегодня покупай жетон, потому что больше ничего не работает. Серверы синей карты не работают. Зеленой тоже. И пейпас не работает. Мы не виноваты, говорили они.
QR-код? Какой-никакой QR-код, у нас нет таких турникетов. «Иди покупай жетон» — кричали они. Как все нормальные люди. Вон очередь в кассу из нескольких сотен людей, ты что, особенный? Один жетон в одни руки. Плати через терминал, говорили они. Мы поставили терминалы на каждой кассе, говорили они. Покупай жетон карточкой. Покупай жетон за наличные. Но только один жетон в одни руки. Но лучше не покупай жетон, лучше купи карточку. Синюю. Или зеленый. Нет, оплатить карточку карточкой нельзя. Пейпас не работает. Терминал не работает. Мы планируем убрать терминал из кассы. Сдачи с 200 гривен нет. Метро — быстрый и удобный вид транспорта, говорили они. Но сегодня заминированы 8 центральных станций. Пересадки не работают. Станции закрыты на выход. На вход открыты. Но поезда следуют без остановки. Ходите пешком, говорили они…
Радует, конечно, украинская «продвинутость» и, особенно возможность сэкономить 75 гривен (три доллара) на пятидесяти поездках при оплате Е-билетом. Но, как писал Царь и Поэт, «всему есть свое время, и для каждого дела под небом есть свой час» (Екклесиаст, 3). На Украине сейчас ОЧЕНЬ большая проблема с деньгами — ведь только в январе 2020 года государственный бюджет недополучил 24,5% от своих запланированных доходов. А диджитал-забавы льстят самолюбию, но требуют совершенно реальных денег. Только Киеву введение электронного билета стоило около 504 миллионов гривен. Львову — около 360. Харькову — 185 миллионов.
Вот так и создается впечатление, что нынешней украинской власти денег хватает только на свои зарплаты да электронные забавы.