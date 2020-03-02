Нижняя палата представителей японского парламента, пользуясь большинством депутатов от правящей Либерально-демократической партии и входящей в правительственную коалицию клерикальной партии «Син-Комэйто», одобрила проект кабинета министров во главе с Синдзо Абэ о выделении на 2020 финансовый год около 48,5 млрд долларов на военные цели, что на 1,8% превышает оборонный бюджет предыдущего года.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как отмечают СМИ, беспрецедентные по размеру расходы Японии на военные цели объясняются правительством «необходимостью усиления обороноспособности в космической сфере, а также в киберпространстве». Напомним, что постоянное увеличение расходов на военные нужды и увеличение мощи японских армии, авиации и флота происходит в стране, конституция которой в законодательном порядке запрещает создание и обладание вооруженными силами. А потому воссозданные под эвфемизмом «силы самообороны» Японии антиконституционны.

Однако это не смущает власть имущих Страны восходящего солнца и ее сюзерена и военного союзника — США. Уже сегодня по оборонным расходам и оснащению современными видами оружия Япония, по различным подсчетам и оценкам, занимает 6—8-е место в мире. Опережая при этом армии таких стран, как Германия, Турция, Италия, Иран, Канада. И по затратам на оборону стоит вровень с ядерными державами — Великобританией ($50 млрд), Францией ($40 млрд), Индией ($47 млрд). Более того, в долларовом исчислении военный бюджет Японии равен или даже превышает расходы на оборону второй военной державы мира — России — $47 миллиардов. Объяснения японцев о том, что, дескать, Токио приходится нести большие затраты на содержание дорогостоящего персонала вооруженных сил и тратить немалые средства на содержание многочисленных в Японии американских военных баз и объектов, можно принять лишь частично, ибо в действительности средства налогоплательщиков идут в первую очередь на закупку американского и отечественного вооружения. Так, военные расходы на 2020 год включают в себя приобретение у США боевых самолетов короткого взлета и вертикальной посадки F-35B. Часть средств также пойдет на предстоящее размещение в Японии двух наземных комплексов ПРО американского производства Aegis Ashore.

И это при том, что общая сумма расходной части бюджета второй год превышает 100 трлн иен, что серьезно осложняет выполнение задачи по сокращению гигантского государственного долга. В настоящее время он более чем вдвое превышает валовой внутренний продукт Японии.

Немалые расходы предстоят в связи с разработкой новейшего вооружения отечественного производства. В Японии в 2020 году планируется начать разработку истребителя для замены американских образцов. Разработка нового истребителя будет проводиться совместно со специалистами из США и Великобритании. Японская газета «Асахи симбун» сообщала, что правительство страны намерено выделить из бюджета 10 млрд иен ($92 млн) на предстоящий 2020 финансовый год на разработку малозаметного истребителя для замены устаревших F-2. В прошлом году американская корпорация Lockheed Martin предложила Японии план создания истребителя с технологией «стелс», который представлял собой гибрид двух самолетов этого класса — F-22 и F-35. В то же время британцы также заинтересованы в сотрудничестве с японскими конструкторами военной авиационной техники. Газета отмечала, что в планах Токио максимально применить собственные технологии. По имеющимся данным, в планах японского правительства после 2030 года заменить 90 самолетов F-2, которые поступили на вооружение Сил самообороны в начале 2000-х годов.

Следует заметить, что в Японии всерьез подумывают об увеличении в структуре производства доли собственного военно-промышленного комплекса, который должен явиться этаким «драйвером» для испытывающей сложности японской экономики в целом. Как говорил мне один японский политик, в перспективе США и Россия смогут столкнуться с новым конкурентом на мировом рынке вооружений. Мои сомнения по поводу конкурентоспособности по себестоимости японского оружия собеседник парировал разъяснениями о том, что дорогими японские разработки будут лишь на первых порах, а затем по мере организации массового производства цена будет падать. Брать же японские корпорации будут новейшими разработками, которые в отличие от России быстро внедряются в производство. При этом в пример были приведены японские автомобильная и электронная отрасли промышленности.

Если верить моим японским собеседникам, именно в этом состоит одна из целей премьера Абэ, замыслившего переписать «мирную» конституцию страны, а именно, легализовать вооруженные силы в Основном законе страны и на этой основе запустить в гораздо большем объеме, чем сейчас, военное производство в стране. Как известно, нынешний президент США Дональд Трамп в отличие от своих предшественников, похоже, не опасается японского конкурента и даже поощряет Токио на наращивание военной мощи, вплоть до призывов к ядерному вооружению.

Другое дело, как на возвращение Японии в разряд великих военных держав будут реагировать страны Восточной и Юго-Восточной Азии, уже однажды оказавшиеся под пятой японского милитаризма. Едва ли военные амбиции Страны восходящего солнца встретят понимание и у непосредственных соседей Японии — Китая, России, КНДР. Да и сам японский народ, несмотря на массированное запугивание внешней угрозой, все еще в значительной степени привержен пацифизму и едва ли поддержит курс на возрождение своей страны в качестве ощетинившейся новейшим оружием и угрожающей соседним странам и народам военной державы.