



Иван Крамской. Христос в пустыне. 1872

В христианстве пост считается важным аскетическим подвигом, так как помогает человеку провести грань между духовным миром, имеющим для верующего приоритетное значение, и миром материальным, излишняя вовлеченность в который отвлекает и наносит ущерб душе. Проще говоря, ограничения в повседневной жизни дают возможность православным людям изыскать время на заботу о своем «внутреннем царстве». Ведь, согласно Священному Писанию, главное сокровище человека представляет душа, посредством заботы о которой христианин и достигает соединения с Богом.

Считается, что пост был дан Создателем еще первым людям, Адаму и Еве. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» (Быт. 2:16−17). Это ограничение было благополучно нарушено людьми, что стало причиной грехопадения. Адам и Ева были полноправными хозяевами райского сада и ни в чем не нуждались, но любопытство и непослушание Богу привело к последствиям, плоды которого человечество пожинает по сей день.

Надо сказать, что пост как форма самоограничения присутствовала уже в Ветхом Завете. Причем суть ее не сводилась только к гастрономическим изыскам или, скажем, к внешним действиям, таким как обет молчания. Целью аскетического подвига у ветхозаветного народа всегда было установление более глубокого контакта с Богом и, как следствие, получение помощи Создателя в каких-либо делах. Кстати, уже в Ветхом Завете молитва вообще также выделяется как особенность поста. И логика здесь понятна: общение с Богом находится за рамками хозяйственной деятельности, значит, посвящая время молитве, человек ограничивает свои действия в материальном мире. Время, которое можно потратить на занятие ремеслом и зарабатывание денег, приносится в жертву Богу.

Святой пост. Икона. XIX в

В Новом Завете прообраз поста фактически устанавливает Иисус Христос, после крещения удалившись на целых сорок дней в пустыню. Спаситель прервал все контакты с обществом, отказался от пищи, а также перенес искушения от дьявола. Пост Христос наложил на себя для подготовки к трехлетней проповеди, итогом которой стало Его распятие и воскресение и появление христианства.

Предпасхальный пост изначально не был столь длительным, как сегодня. Но, очевидно, в связи с развитием христианского богословия, с влиянием слов Спасителя «когда отнимется у них Жених, и тогда будут поститься» (Мф. 9:15), а также с увеличением числа новообращенных, которым пост требовался как время осмысления перед принятием крещения, возникает общехристианская практика длительного поста. Сорок дней до Пасхи в III веке постились оглашенные, то есть готовящиеся принять крещение люди. По древней традиции, массовое крещение происходило в храмах в Великую Субботу, накануне Воскресения Христова. Со временем из солидарности с оглашенными начала поститься и вся Церковь. Оно и понятно: в христианство приходили новые люди, которым требовалась поддержка в дни первого в их жизни и довольно продолжительного говения.

Стоит отметить, что восточнохристианская традиция складывалась под сильным влиянием монашества. Иноки древности действительно были духовными авторитетами для живущих в миру людей, так как высокая степень их аскетизма ради соединения с Богом вызывала искреннее уважение. Ряд фундаментальных богословских трудов Восточной Церкви были написаны монахами. Иноки могли позволить себе «профессиональное христианство» с глубоким погружением в изучение Священного Писания, духовные практики и возможностью делать из своих религиозных опытов серьезные выводы. Поэтому монашество — некоторый идеал христианства, на который не может равняться всё общество верующих, но планку для духовного роста задавали именно монахи.

Так, сорок дней поста или Святая Четыредесятница — значительная, но не полная часть периода, под которой в общественном сознании понимается время Великого поста. Формально он завершается в пятницу шестой недели, но за ним следуют Лазарева суббота и праздник Входа Господня в Иерусалим, а за ними — Страстная неделя, подразумевающая строгий пост и особую концентрацию внимания верующих на событиях последних дней земной жизни Иисуса Христа.

Пост сам по себе как система ограничений не есть самоцель. Личная аскеза должна быть средством к достижению внутренней гармонии и приближению к Богу. Воздержание позволяет найти необходимое время для работы над собственными страстями, то есть несовершенствами человеческой личности с точки зрения христианства. Поэтому Великий пост можно рискнуть назвать по-современному марафоном личностного роста, с той лишь оговоркой, что жизнь человека в этот период, наоборот, предполагает некое замедление жизненного ритма. Кроме того, для людей, только начинающих свой путь в христианстве или даже его планирующих, великопостное время может стать замечательным моментом погружения в духовный мир Православия.

И, конечно, для каждого верующего начало Великого поста — возможность на обнуление. Даже практикующим христианам, живущим в обществе, далеко не всегда хватает времени как на полноценное соблюдение ритуальной части своей веры, так и на самоанализ. Недаром святитель Иоанн Златоуст называет Великий пост десятиной, то есть той частью времени, которую человек может потратить от целого года на рывок в сторону Бога.

Уильям Дайс. Муж скорбей. 1860

Началу Великого поста предшествует воскресенье, получившее название Прощеного. Традиция просить прощения у близких также сложилась под влиянием монашеской практики. В Египте христианские иноки имели обычай накануне Великого поста расходиться из монастыря в пустыню для уединенной жизни. Встречались они в обители на Пасху, но далеко не все могли вернуться назад: дикие звери, разбойники, а также болезни и риск не выдержать физически воздержания от пищи приводили к гибели некоторых монахов. Иноки могли видеть друг друга в последний раз, а потому просьба прощения была некоторой формой раскаяния: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Мф. 6:14−15).

Прощение само по себе освобождает душу человека от тяжести греха и позволяет войти в Великий пост без обременения обидами на других людей, сосредоточившись на личных несовершенствах. Поэтому Великий пост для каждого выступает моментом, когда можно встать на путь изменения собственной жизни. Цель христианина — соединение с Богом, что возможно только за счет уподобления Ему. На это и отведена человеку короткая жизнь. Бог, как известно, есть Любовь. Вот к обретению этой абсолютной любви в сердце и христианин призван стремиться в течение всей жизни. В Великий пост — особенно.